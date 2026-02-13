Továbbra is nagy formában a Dortmund a Bundesligában

Az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát a BVB, amely három gólt szerzett a mérkőzés első felében. A 10. percben Julian Ryerson szabadrúgásból középre ívelt, Serhou Guirassy a kapu jobb oldalába fejelt, majd öt perc múlva ismét Ryerson adta be a labdát, a hosszún érkező Maximilian Beier szintén fejjel volt eredményes. A szünet előtt bal oldali szöglet után Guirassy közelről fejelt gólt, ezzel már 15 találatnál jár az idényben (a Bundesligában 11-nél) – harmadszor is Ryerson adta a gólpasszt, aki a 10. asszisztját jegyezte a bajnokságban.

A második játékrész már kevésbé volt mozgalmas, de a Borussia még így is növelte előnyét, miután a hajrában egy szöglet után Dominik Kohrról a saját kapujába pattant a labda – öngól. A Dortmund zsinórban a hatodik győzelmét aratta a bajnokságban, amelyben már 15 mérkőzés óta veretlen. A Mainz sorozatban három siker után kapott ki újra. 4–0

NÉMET BUNDESLIGA

22. FORDULÓ – pénteki mérkőzés

Borussia Dortmund–Mainz 4–0 (Guirassy 10., 42., Beier 15., Kohr 84. – öngól)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

15.30: Hamburg–Union Berlin

15.30: Eintracht Frankfurt–Mönchengladbach

15.30: Werder Bremen–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Hoffenheim–Freiburg

15.30: Bayer Leverkusen–St. Pauli

18.30: VfB Stuttgart–1. FC Köln (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Augsburg–Heidenheim

17.30: RB Leipzig–Wolfsburg (Tv: Match4)