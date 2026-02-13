Továbbra is nagy formában a Dortmund a Bundesligában
Az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát a BVB, amely három gólt szerzett a mérkőzés első felében. A 10. percben Julian Ryerson szabadrúgásból középre ívelt, Serhou Guirassy a kapu jobb oldalába fejelt, majd öt perc múlva ismét Ryerson adta be a labdát, a hosszún érkező Maximilian Beier szintén fejjel volt eredményes. A szünet előtt bal oldali szöglet után Guirassy közelről fejelt gólt, ezzel már 15 találatnál jár az idényben (a Bundesligában 11-nél) – harmadszor is Ryerson adta a gólpasszt, aki a 10. asszisztját jegyezte a bajnokságban.
A második játékrész már kevésbé volt mozgalmas, de a Borussia még így is növelte előnyét, miután a hajrában egy szöglet után Dominik Kohrról a saját kapujába pattant a labda – öngól. A Dortmund zsinórban a hatodik győzelmét aratta a bajnokságban, amelyben már 15 mérkőzés óta veretlen. A Mainz sorozatban három siker után kapott ki újra. 4–0
NÉMET BUNDESLIGA
22. FORDULÓ – pénteki mérkőzés
Borussia Dortmund–Mainz 4–0 (Guirassy 10., 42., Beier 15., Kohr 84. – öngól)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.30: Hamburg–Union Berlin
15.30: Eintracht Frankfurt–Mönchengladbach
15.30: Werder Bremen–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Hoffenheim–Freiburg
15.30: Bayer Leverkusen–St. Pauli
18.30: VfB Stuttgart–1. FC Köln (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Augsburg–Heidenheim
17.30: RB Leipzig–Wolfsburg (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|21
|17
|3
|1
|79–19
|+60
|54
|2. Borussia Dortmund
|22
|15
|6
|1
|47–20
|+27
|51
|3. Hoffenheim
|21
|13
|3
|5
|44–28
|+16
|42
|4. RB Leipzig
|21
|12
|3
|6
|40–28
|+12
|39
|5. Stuttgart
|21
|12
|3
|6
|38–28
|+10
|39
|6. Bayer Leverkusen
|20
|11
|3
|6
|39–27
|+12
|36
|7. Freiburg
|21
|8
|6
|7
|32–33
|–1
|30
|8. Eintracht Frankfurt
|21
|7
|7
|7
|41–46
|–5
|28
|9. Union Berlin
|21
|6
|7
|8
|26–34
|–8
|25
|10. 1. FC Köln
|21
|6
|5
|10
|30–34
|–4
|23
|11. Hamburg
|20
|5
|7
|8
|21–29
|–8
|22
|12. Mönchengladbach
|21
|5
|7
|9
|25–34
|–9
|22
|13. Augsburg
|21
|6
|4
|11
|24–39
|–15
|22
|14. Mainz
|22
|5
|6
|11
|25–37
|–12
|21
|15. Wolfsburg
|21
|5
|4
|12
|29–44
|–15
|19
|16. Werder Bremen
|21
|4
|7
|10
|22–39
|–17
|19
|17. St. Pauli
|21
|4
|5
|12
|20–35
|–15
|17
|18. Heidenheim
|21
|3
|4
|14
|19–47
|–28
|13