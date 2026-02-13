Nemzeti Sportrádió

Továbbra is nagy formában a Dortmund a Bundesligában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.02.13. 22:25
Serhou Guirassy duplázott a Mainz ellen (Fotó: Getty Images)
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 22. fordulójának pénteki mérkőzésén a Borussia Dortmund 4–0-ra kiütötte a Mainzot.

Az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát a BVB, amely három gólt szerzett a mérkőzés első felében. A 10. percben Julian Ryerson szabadrúgásból középre ívelt, Serhou Guirassy a kapu jobb oldalába fejelt, majd öt perc múlva ismét Ryerson adta be a labdát, a hosszún érkező Maximilian Beier szintén fejjel volt eredményes. A szünet előtt bal oldali szöglet után Guirassy közelről fejelt gólt, ezzel már 15 találatnál jár az idényben (a Bundesligában 11-nél) – harmadszor is Ryerson adta a gólpasszt, aki a 10. asszisztját jegyezte a bajnokságban.

A második játékrész már kevésbé volt mozgalmas, de a Borussia még így is növelte előnyét, miután a hajrában egy szöglet után Dominik Kohrról a saját kapujába pattant a labda – öngól. A Dortmund zsinórban a hatodik győzelmét aratta a bajnokságban, amelyben már 15 mérkőzés óta veretlen. A Mainz sorozatban három siker után kapott ki újra. 4–0

NÉMET BUNDESLIGA
22. FORDULÓ – pénteki mérkőzés
Borussia Dortmund–Mainz 4–0 (Guirassy 10., 42., Beier 15., Kohr 84. – öngól)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.30: Hamburg–Union Berlin
15.30: Eintracht Frankfurt–Mönchengladbach
15.30: Werder Bremen–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Hoffenheim–Freiburg
15.30: Bayer Leverkusen–St. Pauli
18.30: VfB Stuttgart–1. FC Köln (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Augsburg–Heidenheim
17.30: RB Leipzig–Wolfsburg (Tv: Match4)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München21173179–19+6054
  2. Borussia Dortmund22156147–20+2751
  3. Hoffenheim21133544–28+1642
  4. RB Leipzig21123640–28+1239
  5. Stuttgart21123638–28+1039
  6. Bayer Leverkusen20113639–27+1236
  7. Freiburg2186732–33–130
  8. Eintracht Frankfurt2177741–46–528
  9. Union Berlin2167826–34–825
10. 1. FC Köln21651030–34–423
11. Hamburg2057821–29–822
12. Mönchengladbach2157925–34–922
13. Augsburg21641124–39–1522
14. Mainz22561125–37–1221
15. Wolfsburg21541229–44–1519
16. Werder Bremen21471022–39–1719
17. St. Pauli21451220–35–1517
18. Heidenheim21341419–47–2813

 

