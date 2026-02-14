Serie A: comói győzelmével elmozdult a kiesőzónából a Fiorentina
Hiába birtokolta 67 százalékban a labdát a hétközben az Olasz Kupa elődöntőjébe jutó Como, a kiesés elől menekülő firenzeiek sokkal hatékonyabban vezették támadásaikat, s ennek meg is lett az eredménye. A 26. percben Nicolo Fagioli némi szerencsével ugyan, de megszerezte a vezetést az ötösről, majd a szünet után Moise Kean tizenegyesből volt eredményes. Az utolsó negyedórába érve Fabiano Parisi öngóljával visszajött a meccsbe a hazai együttes, de Álvaro Morata második sárga lapja megpecsételte a sorsukat, így a három pont a „violáké” lett. 1–2
OLASZ SERIE A
25. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Como–Fiorentina 1–2 (Parisi 77. – öngól, ill. Fagioli 26., Kean 54. – 11-esből)
Kiállítva: Morata (Como, 85.)
18.00: Lazio–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Juventus (Tv: Match4)
Vasárnap
12.30: Udinese–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Genoa
15.00: Parma–Hellas Verona (Tv: Match4)
18.00: Torino–Bologna (Tv: Arena4)
20.45: Napoli–Roma (Tv: Match4)
Hétfő
20.45: Cagliari–Lecce (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Pisa–Milan 1–2 (Loyola 71., ill. Loftus-Cheek 39., Modric 85.)
Kiállítva: Rabiot (Milan, 90+1.)
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|24
|19
|1
|4
|57–19
|+38
|58
|2. Milan
|24
|15
|8
|1
|40–18
|+22
|53
|3. Napoli
|24
|15
|4
|5
|36–23
|+13
|49
|4. Juventus
|24
|13
|7
|4
|41–20
|+21
|46
|5. Roma
|24
|15
|1
|8
|29–14
|+15
|46
|6. Como
|24
|11
|8
|5
|38–18
|+20
|41
|7. Atalanta
|24
|10
|9
|5
|32–21
|+11
|39
|8. Lazio
|24
|8
|9
|7
|26–23
|+3
|33
|9. Udinese
|24
|9
|5
|10
|27–36
|–9
|32
|10. Bologna
|24
|8
|6
|10
|32–31
|+1
|30
|11. Sassuolo
|24
|8
|5
|11
|27–34
|–7
|29
|12. Cagliari
|24
|7
|7
|10
|28–33
|–5
|28
|13. Torino
|24
|7
|6
|11
|24–42
|–18
|27
|14. Parma
|24
|6
|8
|10
|16–30
|–14
|26
|15. Genoa
|24
|5
|8
|11
|29–37
|–8
|23
|16. Cremonese
|24
|5
|8
|11
|21–33
|–12
|23
|17. Fiorentina
|25
|4
|9
|12
|29–39
|–10
|21
|18. Lecce
|24
|5
|6
|13
|15–31
|–16
|21
|19. Pisa
|25
|1
|12
|12
|20–42
|–22
|15
|20. Verona
|24
|2
|9
|13
|18–41
|–23
|15