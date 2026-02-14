Serie A: comói győzelmével elmozdult a kiesőzónából a Fiorentina

Hiába birtokolta 67 százalékban a labdát a hétközben az Olasz Kupa elődöntőjébe jutó Como, a kiesés elől menekülő firenzeiek sokkal hatékonyabban vezették támadásaikat, s ennek meg is lett az eredménye. A 26. percben Nicolo Fagioli némi szerencsével ugyan, de megszerezte a vezetést az ötösről, majd a szünet után Moise Kean tizenegyesből volt eredményes. Az utolsó negyedórába érve Fabiano Parisi öngóljával visszajött a meccsbe a hazai együttes, de Álvaro Morata második sárga lapja megpecsételte a sorsukat, így a három pont a „violáké” lett. 1–2

OLASZ SERIE A

25. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Como–Fiorentina 1–2 (Parisi 77. – öngól, ill. Fagioli 26., Kean 54. – 11-esből)

Kiállítva: Morata (Como, 85.)

18.00: Lazio–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Juventus (Tv: Match4)

Vasárnap

12.30: Udinese–Sassuolo (Tv: Match4)

15.00: Cremonese–Genoa

15.00: Parma–Hellas Verona (Tv: Match4)

18.00: Torino–Bologna (Tv: Arena4)

20.45: Napoli–Roma (Tv: Match4)

Hétfő

20.45: Cagliari–Lecce (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Pisa–Milan 1–2 (Loyola 71., ill. Loftus-Cheek 39., Modric 85.)

Kiállítva: Rabiot (Milan, 90+1.)