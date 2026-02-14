Nemzeti Sportrádió

Serie A: comói győzelmével elmozdult a kiesőzónából a Fiorentina

2026.02.14. 17:06
A Fiorentina 2–1-ra győzött a Como vendégeként az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 25. fordulójának szombat délutáni meccsén.

Hiába birtokolta 67 százalékban a labdát a hétközben az Olasz Kupa elődöntőjébe jutó Como, a kiesés elől menekülő firenzeiek sokkal hatékonyabban vezették támadásaikat, s ennek meg is lett az eredménye. A 26. percben Nicolo Fagioli némi szerencsével ugyan, de megszerezte a vezetést az ötösről, majd a szünet után Moise Kean tizenegyesből volt eredményes. Az utolsó negyedórába érve Fabiano Parisi öngóljával visszajött a meccsbe a hazai együttes, de Álvaro Morata második sárga lapja megpecsételte a sorsukat, így a három pont a „violáké” lett. 1–2

OLASZ SERIE A
25. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Como–Fiorentina 1–2 (Parisi 77. – öngól, ill. Fagioli 26., Kean 54. – 11-esből)
Kiállítva: Morata (Como, 85.)
18.00: Lazio–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Juventus (Tv: Match4)

Vasárnap
12.30: Udinese–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Genoa
15.00: Parma–Hellas Verona (Tv: Match4)
18.00: Torino–Bologna (Tv: Arena4)
20.45: Napoli–Roma (Tv: Match4)
Hétfő
20.45: Cagliari–Lecce (Tv: Arena4)

Pénteken játszották
Pisa–Milan 1–2 (Loyola 71., ill. Loftus-Cheek 39., Modric 85.)
Kiállítva: Rabiot (Milan, 90+1.)

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Internazionale24191457–19+38 58 
2. Milan24158140–18+22 53 
3. Napoli24154536–23+13 49 
4. Juventus24137441–20+21 46 
5. Roma24151829–14+15 46 
6. Como24118538–18+20 41 
7. Atalanta24109532–21+11 39 
8. Lazio2489726–23+3 33 
9. Udinese24951027–36–9 32 
10. Bologna24861032–31+1 30 
11. Sassuolo24851127–34–7 29 
12. Cagliari24771028–33–5 28 
13. Torino24761124–42–18 27 
14. Parma24681016–30–14 26 
15. Genoa24581129–37–8 23 
16. Cremonese24581121–33–12 23 
17. Fiorentina25491229–39–10 21 
18. Lecce24561315–31–16 21 
19. Pisa251121220–42–22 15 
20. Verona24291318–41–23 15 

 

