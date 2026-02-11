Masszív védekezésében bízhat az RB Leipzig a Bayern ellen

Ha abból indulunk ki, hogy az RB Leipzig az idényben előbb 6–0-ra, majd 5–1-re kapott ki a Bayern Münchentől, nem sok jóra számíthatnak a lipcseiek a két csapat szerda esti kupanegyeddöntőjében. Érdekesség, hogy ebben a sorozatban legutóbb hét éve, 2019-ben találkoztak a felek, akkor a berlini döntőben simán, 3–0-ra győztek a bajorok. Akik aztán egy évvel később megvédték a címüket, de azóta, vagyis hat éve a legjobb négy közé sem jutottak be a kupában. Ennél nagyobb motivációra aligha van szükség.

A klubbal nemrég 2027-ig hosszabbító Gulácsi Péter és Willi Orbán már akkor is ott volt az RB Leipzig kezdőcsapatában, ezúttal viszont csak utóbbi kap lehetőséget. Az eddigi három kupamérkőzésen Maarten Vandevoordt védett, és a klub honlapja megerősítette, hogy ezúttal is ő áll a kapuban. Pedig a Bayern ellen azért jól jöhetne Gulácsi Péter rutinja.

A klub sportigazgatója, Marcel Schäfer is a magyar kapus rutinját emelte ki a klub hivatalos honlapjának, miután nemcsak vele, hanem a másik két kapussal, Maarten Vandevoordttal (2030-ig) és Leopold Zingerlével (2028-ig) is hosszabbítottak a lipcseiek.

„Kapusposzton nagyon jól állunk” – idézte a klub hivatalos honlapja Marcel Schäfert. – „Gulácsi Péter immár a tizenegyedik idényében bizonyítja, mennyire megbízható kapus, hogy lehet rá számítani. Emellett nemzetközi szinten is óriási a tapasztalata, ami nagy érték. Maarten Vandevoordtot azért szerződtettük néhány évvel ezelőtt, mert övé a jövő, hatalmas potenciál rejlik benne.”

Ha Gulácsira ezúttal nem is, Willi Orbánra kulcsszerep hárulhat szerda este. Az RB vezetőedzője, Ole Werner szerint is a masszív, stabil védekezés lehet a siker kulcsa. Nagy kérdés persze, mennyire lehet féken tartani a kiváló formában futballozó Michael Olisét, Harry Kane-t vagy Luis Díazt.

„Sokat tanultunk a legutóbbi összecsapásunkból” – idézte a klub hivatalos honlapja Ole Wernert. – „Bár 5–1-re kikaptunk, nyolcvan percig jól játszottunk, és pariban voltunk a Bayernnel. Ugyanakkor az világosan látszott, hogy nem mehetünk bele az adok-kapokba, mert abból nem jövünk ki jól, ha nagyon kinyílunk. Tartanunk kell magunkat a tervhez, és mélyen, agresszívan védekeznünk akkor is, ha az nem mindig kellemes. A legutóbbi, Köln ellen megnyert bajnoki mérkőzésből is erőt meríthetünk.”

Tegyük, hozzá, hogy a Köln elleni 2–1-es idegenbeli siker egyáltalán nem volt sima, ráadásul egy vitatható leshelyzet miatt nem kaptak meg egy büntetőt a hazaiak. Az viszont biztató, hogy Christoph Baumgartner kiváló formájában van: az osztrák középpályás duplázott az előző bajnoki fordulóban, akárcsak a legutóbbi két kupatalálkozón, a Cottbus (4–1) és a Magdeburg (3–1) ellen. A Bundesligában már nyolc gólnál jár, pályafutása legjobb idényét futja, és a Bayern ellen is megvillanhat.

NÉMET KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

20.45: Bayern München–RB Leipzig (Tv: Sport2)



