Spanyol vezetőedző vette át a BL-ből kiesett Frankfurt irányítását

R. D. P.R. D. P.
2026.01.30. 19:30
Albert Riera feladata lesz rendbe hozni az Eintracht Frankfurtot (Fotó: Getty Images)
Eintracht Frankfurt Bundesliga Albert Riera vezetőedző
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő Eintracht Frankfurt Albert Rierát nevezte ki a csapat új vezetőedzőjének. A 43 éves spanyol szakember Dino Toppmöllert váltja, akit január 18-án menesztett a klub az őszi szezon gyenge eredményei miatt.

Albert Riera 2028 nyaráig szóló szerződést írt alá az Eintracht Frankfurttal. A korábbi spanyol válogatott játékos kevesebb mint egy évvel ezelőtt Szlovéniában ünnepelt kupagyőzelmet a Celjével, második ottani időszaka során.

A kinevezést Markus Krösche, az Eintracht Frankfurt igazgatósági tagja indokolta: elmondása szerint a klub tudatosan olyan edzőt választott, aki modern, intenzív és támadó szellemű futballt képvisel. Hozzátette, Riera nemzetközi tapasztalattal, világos játékfilozófiával és következetes munkamódszerrel rendelkezik, a tárgyalások során pedig szakmai felkészültségével és kommunikációjával is meggyőzte a klub vezetését.

Edzői pályafutása során Riera korábban az Olimpija Ljubljanával a 2022–2023-as idényben bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett. A 2023–2024-es évadban a Bordeaux vezetőedzőjeként a 12. helyen végzett a francia másodosztályban. Emellett dolgozott a Galatasaray segédedzőjeként is Fatih Terim, majd Domenec Torrent stábjában.

Játékosként 16 alkalommal szerepelt a spanyol válogatottban. A korábbi szélső többek között az Espanyolt, a Liverpoolt, a Manchester Cityt és a Galatasarayt is erősítette, pályafutását 2016-ban fejezte be. A frankfurti megbízatás edzői karrierjének első németországi állomása.

Riera vasárnap még a Celjét irányítja a Maribor ellen, majd február 2-án, hétfőn érkezik Frankfurtba. Bemutatkozó mérkőzése az Eintracht élén a Bundesliga 21. fordulójának nyitó meccse lesz, február 6-án, a magyar válogatott Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin otthonában.

Német labdarúgás
7 órája

Nyáron távozik a Bayerntől a BL-győztes középpályás – hivatalos

Leon Goretzka nem hosszabbít szerződést a bajorokkal, de marad az idény végéig.

Az Eintracht Frankfurt nyolcadik helyen áll a Bundesliga tabelláján. A csapat négy ponttal kiesett a Bajnokok Ligájából, a bajnokságban legutóbb pedig az ideiglenesen megbízott Dennis Schmitt irányításával vereséget szenvedett a Hoffenheimtől. A frankfurtiak öt ponttal vannak lemaradva a hatodik helyen álló Bayer Leverkusenhez képest az európai kupaindulást érő pozíciókért zajló versenyben.

BUNDESLIGAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München19162172–16+56 50 
2. Borussia Dortmund19126138–17+21 42 
3. Hoffenheim19123440–22+18 39 
4. RB Leipzig19113537–25+12 36 
5. Stuttgart19113536–26+10 36 
6. Bayer Leverkusen18102635–25+10 32 
7. Freiburg1976631–32–1 27 
8. Eintracht Frankfurt1976639–42–3 27 
9. Union Berlin1966724–30–6 24 
10. 1. FC Köln1955928–32–4 20 
11. Mönchengladbach1955923–32–9 20 
12. Wolfsburg19541028–41–13 19 
13. Augsburg19541022–36–14 19 
14. Hamburg1846817–27–10 18 
15. Werder Bremen1946921–37–16 18 
16. Mainz19361021–32–11 15 
17. St. Pauli19351117–32–15 14 
18. Heidenheim19341217–42–25 13 

 

