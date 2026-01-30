Spanyol vezetőedző vette át a BL-ből kiesett Frankfurt irányítását
Albert Riera 2028 nyaráig szóló szerződést írt alá az Eintracht Frankfurttal. A korábbi spanyol válogatott játékos kevesebb mint egy évvel ezelőtt Szlovéniában ünnepelt kupagyőzelmet a Celjével, második ottani időszaka során.
A kinevezést Markus Krösche, az Eintracht Frankfurt igazgatósági tagja indokolta: elmondása szerint a klub tudatosan olyan edzőt választott, aki modern, intenzív és támadó szellemű futballt képvisel. Hozzátette, Riera nemzetközi tapasztalattal, világos játékfilozófiával és következetes munkamódszerrel rendelkezik, a tárgyalások során pedig szakmai felkészültségével és kommunikációjával is meggyőzte a klub vezetését.
Edzői pályafutása során Riera korábban az Olimpija Ljubljanával a 2022–2023-as idényben bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett. A 2023–2024-es évadban a Bordeaux vezetőedzőjeként a 12. helyen végzett a francia másodosztályban. Emellett dolgozott a Galatasaray segédedzőjeként is Fatih Terim, majd Domenec Torrent stábjában.
Játékosként 16 alkalommal szerepelt a spanyol válogatottban. A korábbi szélső többek között az Espanyolt, a Liverpoolt, a Manchester Cityt és a Galatasarayt is erősítette, pályafutását 2016-ban fejezte be. A frankfurti megbízatás edzői karrierjének első németországi állomása.
Riera vasárnap még a Celjét irányítja a Maribor ellen, majd február 2-án, hétfőn érkezik Frankfurtba. Bemutatkozó mérkőzése az Eintracht élén a Bundesliga 21. fordulójának nyitó meccse lesz, február 6-án, a magyar válogatott Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin otthonában.
Az Eintracht Frankfurt nyolcadik helyen áll a Bundesliga tabelláján. A csapat négy ponttal kiesett a Bajnokok Ligájából, a bajnokságban legutóbb pedig az ideiglenesen megbízott Dennis Schmitt irányításával vereséget szenvedett a Hoffenheimtől. A frankfurtiak öt ponttal vannak lemaradva a hatodik helyen álló Bayer Leverkusenhez képest az európai kupaindulást érő pozíciókért zajló versenyben.
|BUNDESLIGA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|19
|16
|2
|1
|72–16
|+56
|50
|2. Borussia Dortmund
|19
|12
|6
|1
|38–17
|+21
|42
|3. Hoffenheim
|19
|12
|3
|4
|40–22
|+18
|39
|4. RB Leipzig
|19
|11
|3
|5
|37–25
|+12
|36
|5. Stuttgart
|19
|11
|3
|5
|36–26
|+10
|36
|6. Bayer Leverkusen
|18
|10
|2
|6
|35–25
|+10
|32
|7. Freiburg
|19
|7
|6
|6
|31–32
|–1
|27
|8. Eintracht Frankfurt
|19
|7
|6
|6
|39–42
|–3
|27
|9. Union Berlin
|19
|6
|6
|7
|24–30
|–6
|24
|10. 1. FC Köln
|19
|5
|5
|9
|28–32
|–4
|20
|11. Mönchengladbach
|19
|5
|5
|9
|23–32
|–9
|20
|12. Wolfsburg
|19
|5
|4
|10
|28–41
|–13
|19
|13. Augsburg
|19
|5
|4
|10
|22–36
|–14
|19
|14. Hamburg
|18
|4
|6
|8
|17–27
|–10
|18
|15. Werder Bremen
|19
|4
|6
|9
|21–37
|–16
|18
|16. Mainz
|19
|3
|6
|10
|21–32
|–11
|15
|17. St. Pauli
|19
|3
|5
|11
|17–32
|–15
|14
|18. Heidenheim
|19
|3
|4
|12
|17–42
|–25
|13