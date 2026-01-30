Spanyol vezetőedző vette át a BL-ből kiesett Frankfurt irányítását

Albert Riera 2028 nyaráig szóló szerződést írt alá az Eintracht Frankfurttal. A korábbi spanyol válogatott játékos kevesebb mint egy évvel ezelőtt Szlovéniában ünnepelt kupagyőzelmet a Celjével, második ottani időszaka során.

A kinevezést Markus Krösche, az Eintracht Frankfurt igazgatósági tagja indokolta: elmondása szerint a klub tudatosan olyan edzőt választott, aki modern, intenzív és támadó szellemű futballt képvisel. Hozzátette, Riera nemzetközi tapasztalattal, világos játékfilozófiával és következetes munkamódszerrel rendelkezik, a tárgyalások során pedig szakmai felkészültségével és kommunikációjával is meggyőzte a klub vezetését.

Edzői pályafutása során Riera korábban az Olimpija Ljubljanával a 2022–2023-as idényben bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett. A 2023–2024-es évadban a Bordeaux vezetőedzőjeként a 12. helyen végzett a francia másodosztályban. Emellett dolgozott a Galatasaray segédedzőjeként is Fatih Terim, majd Domenec Torrent stábjában.

Játékosként 16 alkalommal szerepelt a spanyol válogatottban. A korábbi szélső többek között az Espanyolt, a Liverpoolt, a Manchester Cityt és a Galatasarayt is erősítette, pályafutását 2016-ban fejezte be. A frankfurti megbízatás edzői karrierjének első németországi állomása.

Riera vasárnap még a Celjét irányítja a Maribor ellen, majd február 2-án, hétfőn érkezik Frankfurtba. Bemutatkozó mérkőzése az Eintracht élén a Bundesliga 21. fordulójának nyitó meccse lesz, február 6-án, a magyar válogatott Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin otthonában.