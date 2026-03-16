Gulyás Michelle: Hálás vagyok az edzőimnek, akiknek a segítségével érek el sikereket évről évre

Gulyás Michelle 2025-ös idénye idő előtt ért véget – a 25 éves öttusázó június végén, egy OCR-edzés közben történt esés során kézsérülést szenvedett, amely később műtétet igényelt, így az évad főversenyeiről, többek mellett a július eleji alexandriai világkupadöntőről, a hónap végi madridi Európa-bajnokságról és az augusztus végi kaunasi világbajnokságról is lemaradt. Októberben újrakezdte az edzéseket, a múlt héten pedig visszatérő versenyén diadalmaskodott: 2021 és 2024 között sorozatban négy országos bajnoki címet nyert, amelyhez szombaton hozzátette az ötödiket.

„Nagyon jó érzésekkel töltött el ez a verseny. Főként azért vagyok nagyon hálás, hogy olyan edzőkkel készülhetek, akiknek a segítségével ilyen sikereket és eredményeket érhetek el évről évre – fogalmazott Gulyás Michelle. – Igazán szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen nehéz időszak után ezen a szinten térhettem vissza a támogatásukkal.”

Az UTE kiválósága „kezdésnek” a következő célokat jelölte ki: „Tíz hónap telt el versenyzés nélkül, szóval mindenképpen a versenyrutin visszaszerzése volt a célom, illetve hogy a gondolataim ne félelemalapúak legyenek, és végig tudatos maradjak, hogy a kilengéseket minél jobban kezeljem. Mindez nagy kihívást jelentett, mert bizonyos dolgok korábban automatikusan és csettintésre működtek versenyzés közben, most ugyanezt izzadságos munkával értem el – kellettek a megelőző versenynapok, hogy a döntőre végre úgy tudjak versenyezni, ahogy korábban is ment. Mindenképpen szerettem volna érmet szerezni – hogy őszinte legyek, azt nem gondoltam, hogy nyerni fogok. Blanka tavaly elképesztő volt, ám ezúttal hibázott a víváson, ez is adta meg nekem az esélyt az aranyra” – mondta tavaly pályafutása második világbajnoki ezüstérmét megszerző versenytársáról, a DVTK-s Guzi Blankáról.

A hosszú kihagyást követően tehát Gulyás Michelle ott folytatta, ahol az előző idényben kényszerűen abbahagyta: a múlt heti Viwa Open előtt 2025 áprilisában, a budapesti világkupaversenyen indult legutóbb, amelyet megnyert. Tavaly ő volt az egyetlen legyőzője az egyiptomi Farida Halilnak, aki Budapesten második lett Gulyás mögött, de minden más öttusaversenyen diadalmaskodott, amelyen elindult, beleértve a kairói és a pazardzsiki vk-fordulót, az alexandriai világkupadöntőt és a kaunasi világbajnokságot is – nem mellesleg a februárban 15. évét betöltő versenyző minden korosztályos vb-t is megnyert, az U17-es, az U19-es és a székesfehérvári junior világversenyt is.

Lapunk megkérdezte Párizs olimpiai bajnokától, mekkora löketet ad ez a siker ilyen hosszú kényszerszünet után az idény hátralévő részére. „Nagyon jó kiindulópont. Szerintem a vívásban kell megtalálnom újra önmagamat, talán ebben a számban küzdök még magammal a leginkább. Az akadálypályás időimnek örülök, persze lehet még javítani a technikákon, újakat elsajátítani, de egyelőre csak egy viszonylag jó idő elérése volt a cél, ehhez képest az élmezőnyben voltam a számban, ami meglepett, nem hittem, hogy ez a szám húzóerő lehet nekem ebben az évben. A fizikai számokban nyárra szeretném elérni a csúcsformát, addig folytatjuk az alapozást – e téren még nem voltak kiemelkedő eredményeim, de összességében ezeknek is örülök” – összegzett Gulyás Michelle.