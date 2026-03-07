Gólpassz és gól Beiertől, nyert a Köln otthonában a Dortmund
A mérkőzés elején a hazai csapat irányította a játékot, és többször is veszélyeztette a Dortmund kapuját, de a vezetést a 16. percben a vendégek szerezték meg. Serhou Guirassy a Maximilian Beier által középre fejelt labdát a kapuba juttatta, miután a hazai védők nem tudtak tisztázni.
A második félidőben a Dortmund növelte előnyét: a 60. percben Beier a gólpassza után maga is beköszönt. A hazaiak ekkor már emberhátrányban voltak Jahmai Simpson-Pusey kiállítása miatt. Ennek ellenére Köln nem adta fel: a 88. percben Jakub Kaminski szépített megpattanó lövéssel. A ráadásban a hazai csapat mindent megtett az egyenlítésért, de a Dortmund védelme és kapusa stabil maradt.
A Dortmund győzelmével visszanyerheti lendületét a Bundesligában, míg a Köln továbbra is a kiesés elkerüléséért küzd.
NÉMET BUNDESLIGA
25. FORDULÓ, szombati mérkőzések
1. FC Köln–Borussia Dortmund 1–2 (Kaminski 88., ill. Guirassy 16., Beier 60.)
Kiállítva: Simpson-Pusey (45+2., Köln)
Freiburg–Bayer Leverkusen 3–3 (Grifo 34., Szuzuki 43., Ginter 86., ill. Kofane 37., Grimaldo 45+3., Terrier 52.)
Heidenheim–Hoffenheim 2–4 (Kerber 63., 84., ill. Prass 26., 45+1., Asllani 49., Lemperle 78.)
Mainz–VfB Stuttgart 2–2 (Li Dzse Szung 39., Da Costa 90+1., ill. Demirovic 76., Undav 77.)
RB Leipzig–Augsburg 2–1 (Diomande 76., K. Schlotterbeck 90+2. – öngól, ill. Fellhauer 39.)
Wolfsburg–Hamburg 1–2 (Eriksen 22. – 11-esből, ill. Vuskovic 33. – 11-esből, Dompé 58. – 11-esből)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
15.30: St. Pauli–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
17.30: Union Berlin–Werder Bremen (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Bayern München–Mönchengladbach 4–1 (L. Díaz 33., Laimer 45+1., Musiala 57. – 11-esből, Jackson 79., ill. Mohya 89.)
Kiállítva: Reitz (56., Mönchengladbach)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|25
|21
|3
|1
|92–24
|+68
|66
|2. Borussia Dortmund
|25
|16
|7
|2
|53–26
|+27
|55
|3. Hoffenheim
|25
|15
|4
|6
|53–33
|+20
|49
|4. Stuttgart
|25
|14
|5
|6
|50–34
|+16
|47
|5. RB Leipzig
|25
|14
|5
|6
|48–34
|+14
|47
|6. Bayer Leverkusen
|25
|13
|5
|7
|48–32
|+16
|44
|7. Eintracht Frankfurt
|24
|9
|7
|8
|48–49
|–1
|34
|8. Freiburg
|25
|9
|7
|9
|37–42
|–5
|34
|9. Augsburg
|25
|9
|4
|12
|31–43
|–12
|31
|10. Hamburg
|25
|7
|8
|10
|28–36
|–8
|29
|11. Union Berlin
|24
|7
|7
|10
|29–38
|–9
|28
|12. Mönchengladbach
|25
|6
|7
|12
|28–43
|–15
|25
|13. 1. FC Köln
|25
|6
|6
|13
|34–43
|–9
|24
|14. Mainz
|25
|5
|9
|11
|29–41
|–12
|24
|15. St. Pauli
|24
|6
|5
|13
|23–40
|–17
|23
|16. Werder Bremen
|24
|5
|7
|12
|25–44
|–19
|22
|17. Wolfsburg
|25
|5
|5
|15
|34–55
|–21
|20
|18. Heidenheim
|25
|3
|5
|17
|24–57
|–33
|14