Gólpassz és gól Beiertől, nyert a Köln otthonában a Dortmund

A mérkőzés elején a hazai csapat irányította a játékot, és többször is veszélyeztette a Dortmund kapuját, de a vezetést a 16. percben a vendégek szerezték meg. Serhou Guirassy a Maximilian Beier által középre fejelt labdát a kapuba juttatta, miután a hazai védők nem tudtak tisztázni.

A második félidőben a Dortmund növelte előnyét: a 60. percben Beier a gólpassza után maga is beköszönt. A hazaiak ekkor már emberhátrányban voltak Jahmai Simpson-Pusey kiállítása miatt. Ennek ellenére Köln nem adta fel: a 88. percben Jakub Kaminski szépített megpattanó lövéssel. A ráadásban a hazai csapat mindent megtett az egyenlítésért, de a Dortmund védelme és kapusa stabil maradt.

A Dortmund győzelmével visszanyerheti lendületét a Bundesligában, míg a Köln továbbra is a kiesés elkerüléséért küzd.

NÉMET BUNDESLIGA

25. FORDULÓ, szombati mérkőzések

1. FC Köln–Borussia Dortmund 1–2 (Kaminski 88., ill. Guirassy 16., Beier 60.)

Kiállítva: Simpson-Pusey (45+2., Köln)

Freiburg–Bayer Leverkusen 3–3 (Grifo 34., Szuzuki 43., Ginter 86., ill. Kofane 37., Grimaldo 45+3., Terrier 52.)

Heidenheim–Hoffenheim 2–4 (Kerber 63., 84., ill. Prass 26., 45+1., Asllani 49., Lemperle 78.)

Mainz–VfB Stuttgart 2–2 (Li Dzse Szung 39., Da Costa 90+1., ill. Demirovic 76., Undav 77.)

RB Leipzig–Augsburg 2–1 (Diomande 76., K. Schlotterbeck 90+2. – öngól, ill. Fellhauer 39.)

Wolfsburg–Hamburg 1–2 (Eriksen 22. – 11-esből, ill. Vuskovic 33. – 11-esből, Dompé 58. – 11-esből)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap játsszák

15.30: St. Pauli–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

17.30: Union Berlin–Werder Bremen (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Bayern München–Mönchengladbach 4–1 (L. Díaz 33., Laimer 45+1., Musiala 57. – 11-esből, Jackson 79., ill. Mohya 89.)

Kiállítva: Reitz (56., Mönchengladbach)