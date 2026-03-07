Nemzeti Sportrádió

Gólpassz és gól Beiertől, nyert a Köln otthonában a Dortmund

2026.03.07. 20:45
Maximilian Beier volt a dortmundiak hőse (Fotó: Getty Images)
A Borussia Dortmund 2–1-re győzött a 1. FC Köln otthonában, megtörve hárommeccses nyeretlenségi sorozatát a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 25. fordulójának szombati játéknapján.

A mérkőzés elején a hazai csapat irányította a játékot, és többször is veszélyeztette a Dortmund kapuját, de a vezetést a 16. percben a vendégek szerezték meg. Serhou Guirassy a Maximilian Beier által középre fejelt labdát a kapuba juttatta, miután a hazai védők nem tudtak tisztázni.

 

A második félidőben a Dortmund növelte előnyét: a 60. percben Beier a gólpassza után maga is beköszönt. A hazaiak ekkor már emberhátrányban voltak Jahmai Simpson-Pusey kiállítása miatt. Ennek ellenére Köln nem adta fel: a 88. percben Jakub Kaminski szépített megpattanó lövéssel. A ráadásban a hazai csapat mindent megtett az egyenlítésért, de a Dortmund védelme és kapusa stabil maradt.

A Dortmund győzelmével visszanyerheti lendületét a Bundesligában, míg a Köln továbbra is a kiesés elkerüléséért küzd.

NÉMET BUNDESLIGA
25. FORDULÓ, szombati mérkőzések
1. FC Köln–Borussia Dortmund 1–2 (Kaminski 88., ill. Guirassy 16., Beier 60.)
Kiállítva: Simpson-Pusey (45+2., Köln)
Freiburg–Bayer Leverkusen 3–3 (Grifo 34., Szuzuki 43., Ginter 86., ill. Kofane 37., Grimaldo 45+3., Terrier 52.)
Heidenheim–Hoffenheim 2–4 (Kerber 63., 84., ill. Prass 26., 45+1., Asllani 49., Lemperle 78.)
Mainz–VfB Stuttgart 2–2 (Li Dzse Szung 39., Da Costa 90+1., ill. Demirovic 76., Undav 77.)
RB Leipzig–Augsburg 2–1 (Diomande 76., K. Schlotterbeck 90+2. – öngól, ill. Fellhauer 39.)
Wolfsburg–Hamburg 1–2 (Eriksen 22. – 11-esből, ill. Vuskovic 33. – 11-esből, Dompé 58. – 11-esből)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
15.30: St. Pauli–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
17.30: Union Berlin–Werder Bremen (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Bayern München–Mönchengladbach 4–1 (L. Díaz 33., Laimer 45+1., Musiala 57. – 11-esből, Jackson 79., ill. Mohya 89.)
Kiállítva: Reitz (56., Mönchengladbach)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München25213192–24+68 66 
2. Borussia Dortmund25167253–26+27 55 
3. Hoffenheim25154653–33+20 49 
4. Stuttgart25145650–34+16 47 
5. RB Leipzig25145648–34+14 47 
6. Bayer Leverkusen25135748–32+16 44 
7. Eintracht Frankfurt2497848–49–1 34 
8. Freiburg2597937–42–5 34 
9. Augsburg25941231–43–12 31 
10. Hamburg25781028–36–8 29 
11. Union Berlin24771029–38–9 28 
12. Mönchengladbach25671228–43–15 25 
13. 1. FC Köln25661334–43–9 24 
14. Mainz25591129–41–12 24 
15. St. Pauli24651323–40–17 23 
16. Werder Bremen24571225–44–19 22 
17. Wolfsburg25551534–55–21 20 
18. Heidenheim25351724–57–33 14 

 

Bundesliga Borussia Dortmund 1. FC Köln
