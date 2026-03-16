Nemzeti Sportrádió

Csak 100 százalékig egészséges játékosok – Carlo Ancelotti kihirdette a brazil keretet

P. GY. B. P. GY. B.
2026.03.16. 20:59
Carlo Ancelotti (középen) több új játékost is behívott (Fotó: Getty Images)
Címkék
Brazília Carlo Ancelotti Neymar
Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette keretét a Franciaország és Horvátország elleni felkészülési mérkőzésekre.

Március 26-án Franciaországgal Bostonban, öt nappal később pedig Horvátországgal Orlandóban játszik felkészülési mérkőzést a brazil labdarúgó-válogatott. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány okozott némi meglepetést, hiszen a névsorban nyolc olyan játékos is helyet kapott, akit korábban nem hívott be.

„Ez egy olyan lista, amely 100 százalékig egészséges játékosokból áll. Olyan játékosok estek ki, mint Éder Militao, Bruno Guimaraes, Estevao vagy Rodrygo, nekik gyors felépülést kívánunk” – mondta Ancelotti.

A szakvezető Neymarról is beszélt, akit szeretett volna megnézni a Mirassol elleni mérkőzésen, ám Ancelottit nem tájékoztatták arról, hogy a Santos kiválósága nem lép pályára. Elmondta, hogy ha Neymar száz százalékig egészséges lesz, számít rá a világbajnokságon.

Ibánez, Rayan, Léo Pereira, Bremer, Danilo (Botafogo), Gabriel Sara, Igor Thiago és Endrick először játszhat, mióta Ancelotti a kapitány. A szövetségi kapitány május 18-án hirdeti ki a világbajnoki keretet.

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Alisson (Liverpool – Anglia), Bento (Al-Nasszr – Szaúd-Arábia), Ederson (Fenerbahce – Törökország)
Szélső védők: Wesley (Roma – Olaszország), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit – Oroszország)
Belső védők: Marquinhos (PSG – Franciaország), Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus – Olaszország), Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia)
Középpályások: Casemiro (Manchester United – Anglia), Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), Andrey Santos (Chelsea – Anglia), Danilo (Botafogo), Gabriel Sara (Galatasaray – Törökország)
Támadók: Vinícius Junior (Real Madrid – Spanyolország), Raphinha (Barcelona – Spanyolország), Martinelli (Arsenal – Anglia), Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), Endrick (Lyon – Franciaország), Igor Thiago (Brentford – Anglia), Rayan (Bournemouth – Anglia), Joao Pedro (Chelsea – Anglia)

 

