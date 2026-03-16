Keddi sportműsor: Rossi keretet hirdet; BL-nyolcaddöntő; utolsó vb-selejtezőjét játssza a női kosárválogatottunk
MÁRCIUS 17., KEDD
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója (Telki) (Tv: M4 Sport)
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.45: Sporting CP (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport1)
21.00: Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)
21.00: Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport2)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
NEGYEDDÖNTŐ
16.00: Villarreal U19 (spanyol)–PSG U19 (francia) (Tv: Sport2)
ANGOL LEAGUE ONE
38. FORDULÓ
21.00: Barnsley–Wigan Athletic (Tv: Match4)
SZLOVÁK KUPA
ELŐDÖNTŐ
18.00: Tatran Presov (Eperjes)–FC Kassa
TÖRÖK SÜPER LIG
27. FORDULÓ
18.00: Fenerbahce–Gaziantep (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KÉZILABDA
NŐI NB I, 18. FORDULÓ
18.00: DVSC Schaeffler–Moyra-Budaörs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/)
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL
5. FORDULÓ
12.30: Japán–Argentína
15.30: Ausztrália–Kanada
18.30: Magyarország–Törökország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI EUROLIGA
KORÁBBRÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEK
16.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Paris Basketball (francia)
20.00: Partizan Beograd (szerb)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
20.15: Olympiakosz (görög)–Fenerbahce (török)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1039 (Tv: Sport2)
ÖKÖLVÍVÁS
70. NEMZETKÖZI TIPPMIXPRO BOCSKAI ISTVÁN-EMLÉKVERSENY, DEBRECEN
14.00: selejtezők
RÖPLABDA
FÉRFI KÖZÉP-EURÓPAI LIGA, NÉGYES DÖNTŐ, ESZÉK (OSIJEK)
ELŐDÖNTŐ
17.00: MOK Mursa Osijek (horvát)–HAOK Mladost Zagreb (horvát)
20.00: SK Zadruga Aich/Dob (osztrák)–MÁV Előre Foxconn
SZNÚKER
7.30: World Open, 1. forduló, 1. rész (Tv: Eurosport1)
12.00: World Open, 1. forduló, 2. rész (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MIAMI
15.00: férfi egyes, selejtező, 2. forduló; női egyes, selejtező, 2. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Jó András
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Szurkolók véleménynyilvánítása, fókuszban a Veszprém és a DVTK, a vonalban Lénárt Ágota
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté, téma: F1
9.00: A vonalban Csisztu Zsuzsa. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az FTC jégkorongcsapatának első idénye az osztrák bázisú ICEHL-ben
12.00: Bajnokok – Fischer Pál, műsorvezető: Balogh Balázs
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai – az adás vendége az Európa-bajnok junior női tőrcsapat egyik vezéregyénisége, Papp Jázmin és a válogatott edzője, Kiss Tibor. Riporter: Budai Zoltán
13.30: Buli, jégkorongmagazin – vendég: Marton Tibor, a Budapest Jégkorong Akadémia másodedzője
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő magazin Keszi Dórával, a vendég Havasi Gergő, aki társával az Atlanti-óceán átevezésére vállalkozott
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: A vasárnapi Sportreggel vendége volt az olimpiai bronzérmes Hargitay András, aki ma 70 éves
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Gergelics József, Somogyi Zsolt
17.00: Ma játssza utolsó vb-selejtezőjét a magyar női kosárlabda-válogatott Isztambulban a törökökkel
17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával
17.30: Irány Amerika! – futball-vb-sorozat, 3. rész
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Keretet hirdetett a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya
18.30: Közvetítés a Magyarország–Törökország női kosárlabda-vb-selejtezőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
19.15: Közvetítés a Fehérvár–Klagenfurt ICEHL jégkorong-negyeddöntőről. Kommentátor: Erdei Márk és Szalai Kristóf
20.30: Interjúk a férfi kézilabda-válogatott játékosaival
21.00: Röplabdainterjúk
21.30: Aktualitások, a hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág