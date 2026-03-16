Keddi sportműsor: Rossi keretet hirdet; BL-nyolcaddöntő; utolsó vb-selejtezőjét játssza a női kosárválogatottunk

MÁRCIUS 17., KEDD

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója (Telki) (Tv: M4 Sport)

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: Sporting CP (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport1)

21.00: Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport2)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

NEGYEDDÖNTŐ

16.00: Villarreal U19 (spanyol)–PSG U19 (francia) (Tv: Sport2)

ANGOL LEAGUE ONE

38. FORDULÓ

21.00: Barnsley–Wigan Athletic (Tv: Match4)

SZLOVÁK KUPA

ELŐDÖNTŐ

18.00: Tatran Presov (Eperjes)–FC Kassa

TÖRÖK SÜPER LIG

27. FORDULÓ

18.00: Fenerbahce–Gaziantep (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, RÁJÁTSZÁS

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KÉZILABDA

NŐI NB I, 18. FORDULÓ

18.00: DVSC Schaeffler–Moyra-Budaörs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 60 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/hydro-fehervar/)

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL

5. FORDULÓ

12.30: Japán–Argentína

15.30: Ausztrália–Kanada

18.30: Magyarország–Törökország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI EUROLIGA

KORÁBBRÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEK

16.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Paris Basketball (francia)

20.00: Partizan Beograd (szerb)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)

20.15: Olympiakosz (görög)–Fenerbahce (török)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1039 (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS

70. NEMZETKÖZI TIPPMIXPRO BOCSKAI ISTVÁN-EMLÉKVERSENY, DEBRECEN

14.00: selejtezők

RÖPLABDA

FÉRFI KÖZÉP-EURÓPAI LIGA, NÉGYES DÖNTŐ, ESZÉK (OSIJEK)

ELŐDÖNTŐ

17.00: MOK Mursa Osijek (horvát)–HAOK Mladost Zagreb (horvát)

20.00: SK Zadruga Aich/Dob (osztrák)–MÁV Előre Foxconn

SZNÚKER

7.30: World Open, 1. forduló, 1. rész (Tv: Eurosport1)

12.00: World Open, 1. forduló, 2. rész (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MIAMI

15.00: férfi egyes, selejtező, 2. forduló; női egyes, selejtező, 2. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Jó András

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Szurkolók véleménynyilvánítása, fókuszban a Veszprém és a DVTK, a vonalban Lénárt Ágota

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté, téma: F1

9.00: A vonalban Csisztu Zsuzsa. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az FTC jégkorongcsapatának első idénye az osztrák bázisú ICEHL-ben

12.00: Bajnokok – Fischer Pál, műsorvezető: Balogh Balázs

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai – az adás vendége az Európa-bajnok junior női tőrcsapat egyik vezéregyénisége, Papp Jázmin és a válogatott edzője, Kiss Tibor. Riporter: Budai Zoltán

13.30: Buli, jégkorongmagazin – vendég: Marton Tibor, a Budapest Jégkorong Akadémia másodedzője

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal

14.35: Szabadidő magazin Keszi Dórával, a vendég Havasi Gergő, aki társával az Atlanti-óceán átevezésére vállalkozott

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: A vasárnapi Sportreggel vendége volt az olimpiai bronzérmes Hargitay András, aki ma 70 éves

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Gergelics József, Somogyi Zsolt

17.00: Ma játssza utolsó vb-selejtezőjét a magyar női kosárlabda-válogatott Isztambulban a törökökkel

17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával

17.30: Irány Amerika! – futball-vb-sorozat, 3. rész

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Keretet hirdetett a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

18.30: Közvetítés a Magyarország–Törökország női kosárlabda-vb-selejtezőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea

19.15: Közvetítés a Fehérvár–Klagenfurt ICEHL jégkorong-negyeddöntőről. Kommentátor: Erdei Márk és Szalai Kristóf

20.30: Interjúk a férfi kézilabda-válogatott játékosaival

21.00: Röplabdainterjúk

21.30: Aktualitások, a hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág