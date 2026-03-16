Schmidt Ádám: Óriási a küzdelem azért, hogyan szólítsuk meg a fiatalokat

TÖBB SZÁZAN gyűltek össze a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban, hogy informálódjanak arról, hol is tart jelenleg, s hova halad a sportélet Zala vármegyében.

Személyes élménnyel nyitott Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára: „Itt voltam édesapámmal 1988-ban a kosárbajnoki döntőn, itt izgultuk végig a helyieknek oly kedves finálét” – kezdte az államtitkár.

„Nagyon sokan kérdezik meg tőlünk, mi az a sport, a versenysport, a közösségi sport, és hogy mi az átmenet ezek között. Szeretnénk önöknek elmagyarázni, mi alapján hozunk meg döntéseket, és hogy számunkra mit jelent a sport” – folytatta Schmidt.

Mindezek után kitért arra, hogy a legnagyobb céljuk a fiatalok megszólítása: „Különleges időszakban élünk, egészen másban, mint húsz-harminc évvel ezelőtt. Óriási a küzdelem azért, hogyan szólítsuk meg a fiatalokat. Az általános iskolások napjainkban hat-nyolc órát töltenek okos eszköz, számítógép előtt, helyet kell találnunk az életükben a sportnak.”

Nagy feladatuknak tartják, hogy életképes fiatalok nőjenek fel a sportnak hála: „Olyanok, akik fel tudják venni a versenyt riválisaikkal, akik nem akadnak el az akadályoknál, csapatjátékosok és tudják mi az a hierarchia. Aki hosszú időt eltölt a sportban, pontosan tudja, bármilyen célt tűz ki maga elé, kellő alázattal és munkával elérheti.”

Komoly érdeklődés övezte a Sportinfó 2026 tizenkettedik állomását is (Fotó: Szabó Miklós)

Schmidt Ádám leszögezte: céljuknak tartják azt is, hogy példaképeket állítsanak a fiatalok elé – ezen a ponton kiemelte, olyanokat, mint az első sorban helyet foglaló olimpiai bronzérmes Major Veronika, aki nemrégiben a jereváni sportlövő Európa-bajnokságról öt aranyéremmel tért haza.

„Feladatunk tovább az is, hogy akiben megvan a képesség, mindent megadjunk neki ahhoz, hogy bajnokká válhasson. S ha már bajnokká vált, segítsük abban, hogy minél tovább ugyanezen a szinten maradhasson” – fogalmazott a sportért felelős államtitkár.

Ezt követően kitért a létesítményfejlesztés fontosságára, bemutatva Zala vármegye legnagyobb projektjeit, beszélt az egyesületi és edzői támogatásokról, és arról, milyen filozófia mentén és hogyan segítik a sportesemények megvalósulását. Szó esett a közösségi sport és a fogyatékos sport támogatásáról, az Úszó Nemzet Programról, valamint a Sportoló Nemzet Programról.

Schmidt Ádám elmondta, hogy az elmúlt 15 évben 57.97 milliárd forint össztámogatás érkezett a sportra (Fotó: Szabó Miklós)

Schmidt Ádámtól az érdeklődők azt is megtudták, hogy a vármegyébe az elmúlt 15 évben 57.97 milliárd forint össztámogatás érkezett a sportra.

Az esemény folytatásában a résztvevők Baji Balázsnak, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatójának, Balogh Gábornak, a Magyar Diáksportszövetség elnökének, Märcz Tamás olimpiai bajnok vízilabdázónak, a férfiválogatott korábbi szövetségi kapitányának, a már említett klasszis sportlövőnek, Major Veronikának, valamint Schmidt Ádámnak tehették fel az őket leginkább foglalkoztató kérdéseket.