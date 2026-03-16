Makreckis: Egy álmom válna valóra a nyolc közé jutással; Per Johansson: Előbb győzzük le a Fradit, utána számolgatunk

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

A nyáron lesz három éve, hogy szabadon igazolható futballistaként érkezett a bolgár Pirintől az Üllői útra Cebrail Makreckis. A Ferencváros 25 esztendős lett játékosa a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntő első, budapesti mérkőzésén a második FTC-gólt készítette elő, s Lenny Joseph zárta le góllal az akciót. Címlapsztorinkban arról is beszélt, hogy „önbizalommal várom a visszavágót, talán mondhatom ezt a csapattársaim nevében is. A párharc előtt mindenki azt mondta, a Braga az egyértelmű favorit, ha nem is könnyedén, de ő jut a negyeddöntőbe. Az első meccsen azonban bebizonyítottuk, igenis számolni kell velünk. Nem azt mondom, hogy innen már egyenes út vezet a nyolc közé, de az biztos, hogy óriási harcra kényszerítjük a Bragát.”

Nyoma sem volt a vasárnap esti csalódottságnak a magyar női kosárlabda-válogatott játékosain a hétfői tréningen, sőt, meg merjük kockáztatni, az itt-tartózkodásuk óta a legjobb hangulatú edzésen vettek részt. A világbajnoki selejtező törökországi csoportjában szereplő együttesünk vasárnap szenzációs, túlórába torkolló összecsapáson legyőzte Argentínát, megszerezve második sikerét a halálcsoportnak nevezett hatosban, s karnyújtásnyira került a kvalifikációhoz. Ám ott is maradt, mert az addig nyeretlen japánok legyőzték Kanadát, így a magyar válogatott még nem jutott el Berlinbe – reményeink szerint a hangsúly a mégen van. „Az a jobb forgatókönyv, ha a saját kezünkben van a sorsunk, márpedig a legrosszabb verzióban is így lesz. Ha úgy alakul, hogy nyernünk kell a kvalifikációért, megtesszük” – mondta lapunknak Dombai Réka.

Szerdán rendezik meg a női kézilabda NB I szuperrangadóját, az FTC a Győrt fogadja. Az ETO 2019 óta nem nyert a Ferencváros vendégeként, ezért a bajnoki címvédő győriek arra készülnek, hogy ez alkalommal megtörik ezt a negatív sorozatot. A csapat svéd vezetőedzője, Per Johansson lapunknak elmondta: „Úgy készültünk, mint egy normális mérkőzésre – mindig így teszünk, ha erős rivális következik. A Fradi hazai pályán kifejezetten nehéz ellenfél, készen kell állnunk egy kemény ütközetre, és abban bízom, hogy a játékvezetés is magas színvonalú lesz. A kapusok és a védekezés lehet ezúttal is a döntő tényező. Arra készülünk, hogy igazán jó teljesítményt nyújtsunk, és amikor a hatvan perc elteltével felnézünk az eredményjelzőre, azt lássuk, mi nyertünk. Utána nekiállhatunk számolgatni, hogy ez mit jelent az idényünkre és a bajnokságra nézve, de ennek most még nincs itt az ideje.”

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!