A Premier League az idény legjobbját keresi, Szoboszlaira is lehet szavazni

Döntött a DFB, Schäfer András nem léphet pályára a Bayern ellen – hivatalos

2026.03.11. 11:07
A Német Labdarúgó-szövetség (DFB) Sportbírósága két bajnoki meccsre tiltotta el az Union Berlin magyar labdarúgóját, Schäfer Andrást – írja a Kicker.

Mint ismert, a 26 éves középpályás a hétvégi, Werder Bremen elleni bajnoki 20. percében kapott piros lapot, miután rálépett Jens Stage lábára. 

Noha a berliniek a meccs után vitatták a kiállítás jogosságát, a DFB Sportbírósága kétmeccses eltiltást szabott ki a játékosra. Schäfer így a Freiburg, illetve a Bayern München elleni idegenbeli meccset lesz kénytelen kihagyni. A magyar válogatott középpályása legközelebb április ötödikén, a St. Pauli elleni hazai találkozón léphet pályára az Union Berlin színeiben.

Videó: Schäfert már a 20. percben kiállították – napra pontosan két év után kapott újra piros lapot

Az Union hiába szerzett korán vezetést a Werder ellen. A St. Pauli szériája megszakadt, a Frankfurté nem.

 

