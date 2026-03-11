Döntött a DFB, Schäfer András nem léphet pályára a Bayern ellen – hivatalos

Mint ismert, a 26 éves középpályás a hétvégi, Werder Bremen elleni bajnoki 20. percében kapott piros lapot, miután rálépett Jens Stage lábára.

Noha a berliniek a meccs után vitatták a kiállítás jogosságát, a DFB Sportbírósága kétmeccses eltiltást szabott ki a játékosra. Schäfer így a Freiburg, illetve a Bayern München elleni idegenbeli meccset lesz kénytelen kihagyni. A magyar válogatott középpályása legközelebb április ötödikén, a St. Pauli elleni hazai találkozón léphet pályára az Union Berlin színeiben.