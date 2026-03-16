Elődöntőbe jutott a címvédő Gyergyó és a Brassó az Erste Ligában

BEKE ZSOMBOR
2026.03.16. 21:08
A Brassó is készülhet az elődöntőre (Fotó: Török Attila)
jégkorong Gyergyói HK FEHA19 BJA DEAC UTE DVTK Jegesmedvék férfi jégkorong Csíkszereda Erste Liga Brassó
Hétfőn ismét jégre léptek az Erste Liga rájátszásában érdekelt csapatok, két negyeddöntős párharc pedig el is dőlt, a Brassó és a Gyergyó már a legjobb négy között.

Az alapszakasz két első helyezettje remek helyzetből várhatta a negyeddöntős párharcok negyedik mérkőzését, hiszen mindegyik egyetlen egy győzelemre volt a söpréstől és az elődöntőtől.

A Csíkszereda az utolsó szalmaszálba próbált belekapaszkodni hazai jégen, hiszen a Gyergyó 3–0-ra vezetett a párharcban. Ennek szellemében a negyedik perc közepén Conor MacEachern megszerezte a vezetést a Sportklubnak, de még az első harmadban válaszolt a Gyergyó, Chris Bodó egalizált. A játékrész végén Péter Balázs és Imre Patrik is kiülhetett büntetőpadra, de az emberelőnyökkel egyik fél sem élt. A második játékrészt alaposan megnyomták a csapatok, összesen öt gólt láthattak a szurkolók, a hazai hívek nagy bánatára 4–1-es arányban oszlottak el a találatok a vendégek javára. Az utolsó harmadra sem spórolták el a csapatok a kiállításokat, feszültségtől sem volt mentes az összecsapás. A Csíkszereda még egy utolsó próbálkozással levitte a kapusát is, Bodó köszönte szépen és meglőtte a vendégek hatodik gólját is, a Gyergyó 6–2-re nyert, és söpréssel jutott be legjobb négy közé.

A Brassó sem hagyott sok kérdést a FEHA19 elleni párharc negyedik találkozóján, bár a fehérváriak bátran kezdtek, a vendégek két gyors góllal gyorsan egyértelműsítették az esélyeket, Molnár Zsombor és Jeremy Welsh köszönt be az összecsapás első perceiben. A második harmad végén is hozzátett még két gólt az előnyhöz a Corona, a több kulcsembert fehérvári alakulat ugyan ment előre, de nem volt átütő erő a támadásokban. Az utolsó húsz percben is folytatta a Brassó a sormintát, két gólt szerzett, ezzel beállítva a 6–0-ás végeredményt. Az alapszakaszgyőztes söpréssel jutott be az elődöntőbe.

A DVTK Jegesmedvék és a DEAC összecsapásán az volt a kérdés, hogy a miskolciak el tudnak-e húzni 3–1-re a párharcban, vagy a hajdúságiak egyenlítenek, visszaszerezve a pályaelőnyüket. Nem akármilyen első tíz percet tett le a jégre a két alakulat, ebben az időszakban összesen négy gól esett, igazságos 2-2-es eloszlásban. A DVTK kezdett 2–0-val, majd innen egyenlített a Debrecen. Sőt a vendégek az első szünet előtt még egyszer betaláltak, Vladiszlav Kulesov volt eredményes. A középső játékrészben összesen 14 perc kiállítást ítéltek a játékvezetők, de újabb gól nem esett. Nem úgy a harmadik játékrész elején, az 55. minutumban Lauri Kärmeniemi egalizált. Szinte már a hosszabbításra készülődtek a csapatok, de 27 másodperccel a rendes játékidő vége előtt emberelőnyben Nyikita Usztyinyenko megnyerte a mérkőzést a DEAC-nak. A debreceniek visszavették a pályaelőnyüket, 2–2-ről folytatják a felek.

A BJA HC és az UTE sem maradt adós az izgalmak terén. Rögtön az első két percben gyors gólváltást láthattak a nézők, Anthony Luciani, valamint Weidemann Márk köszönt be. A második játékrészben Novotny Dominik emberhátrányban megszerezte a vezetést a BJA-nak. Jó néhány kiállítást hozott ez a mérkőzés is, de az emberelőnyökkel nem igazán tudtak élni a csapatok. Az 55. percben egyenlített az UTE, Vértes Nátán talált be, így jöhetett a hosszabbítás. A döntést a 70. minutum hozta meg, emberelőnyben Luciani lőtt gólt éles szögből, az UTE egyenlített a párharcban és visszaszerezte a pályaelőnyét.

JÉGKORONG 
ERSTE LIGA, NEGYEDDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉSEK
SC CSÍKSZEREDA (romániai)–GYERGYÓI HK (romániai) 2–6 (1–1, 1–4, 0–1)
Csíkszereda, 1950 néző. V: Sikó (romániai), Belák, Borsos (romániai), Kovács P.
CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk – Kulda, Ferencz-Csibi / MACEACHERN 1 (1), Láday / Ahola, Kristó / Kovács E. – RITCHIE 1 (1), Péter, Becze / Antal, Petryk, Bíró / Rokaly N., Reisz, Fodor / Kedves T., Silló, Márton. Edző: Péter Róbert
GYERGYÓ: Rinne – Haaranen (1), Raymond / Mesikämmen (1), Fejes (1) / Williams, Jalasvaara / Sándor – Orban (1), TRANCA 1 (1), BODÓ 2 / VINCZE P. 2, Ravasz (1), SÁRPÁTKI (2) / Imre, Császár (1), Vayrynen 1 / Sándor-Székely, Csiszer, Ádám. Edző: Szilassy Zoltán
Kapura lövések: 24–28
Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 3/0
Péter Róbert: – Tényleg nagyon be akartuk húzni ezt a találkozót, és továbbvinni a szériát. Megszereztük az első gólunkat, ami jót tett nekünk. Azt gondolom, kiegyenlített játék zajlott, aztán a harmad vége előtt három perccel csúnyán eladtunk egy korongot hátul, később még egyszer visszajöttünk, de aztán a Gyergyó átvette az irányítást. A srácok küzdöttek, csúsztak-másztak, megtettek mindent.
Szilassy Zoltán: – Nem a párharc lezárásról akartunk itt dönteni, hanem megnyerni egy hokimeccset. Ebből az első tizenöt percben semmit sem láttunk, kóvályogtunk, mint a költöző madár ürüléke a levegőben. Az utolsó öt perc jobban festett, és akkor sikerült egyenlítenünk. A második harmadban, azt gondolom, abban nyertünk, amiben a Szereda jó, gyors megindulásokból lőttünk gólokat, és végre szereztünk fél méterről tuszkolós, mocskos gólokat, ami a rájátszásban nagyon kellett.
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–0 a Gyergyói HK javára

FEHA19–BRASSÓ (romániai) 0–6 (0–2, 0–2, 0–2)
MET Aréna, 389 néző. V: Dósa, Máhr-Stumpf, Dömötör B., Kövesi
FEHA19: Csibi – Dóczi Zs., Sivrin / Nagy D., Deák / Bajkó, Salamon / Szabó P. – Atlasz, Keceli-Mészáros, Farkas L. / NÁDOR, Alapi, BUCSKIN / Balasits, Simon P., Erdőhelyi / Ratnyikov, Pallós, Papp A. Edző: Tokaji Viktor
BRASOV: Adorján – Piche (1), Stief (1) / Boriszenko (1), Wardley (1) / Farkas T., Gecse – VALCHAR 1 (1), Welsh 1, D. Levin (1) / Kóger, CORNET 1, VAN WORMER 1 / Molnár Zs. 1, Részegh T. (2), Filip (1) / Rokaly-Boldizsár, GAJDÓ B. 1 (1), Vasile. Edző: Strenk Hunor és Matthew Myers
Kapura lövések: 34–38
Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 3/2
MESTERMÉRLEG
Tokaji Viktor: – Néha az eredményjelző csalóka. Sok energiát tettünk ebbe a meccsbe, és nüanszok döntöttek, nem tudtunk egy gólt sem begyötörni, ami megtörte volna a Brassó lendületét. Egy fejlesztő csapat vagyunk, ahol az átlagéletkor 19 év, hiányzik top négy játékos, és a negyedik sorunk teljesen fiatalokból áll – reális eredmény született.
Strenk Hunor: – A FEHA19 megnehezítette a dolgunkat az összes mérkőzésen, főleg a másodikon, ahol nem játszottunk jól. Mindent megpróbáltak, az volt a kulcsa a szériának, hogy ott hosszabbításban sikerült nyernünk. A harmadik mérkőzésre tudtunk fejlődni, ott úgy játszottunk, ahogy a rájátszásban szeretnénk, és ez a negyedik mérkőzésre is elmondható.
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–0 a Brassó javára

DVTK JEGESMEDVÉK–DEAC 3–4 (2–3, 0–0, 1–1)
Miskolc, 1010 néző. V: Gebei, Soós D., Kolláth, Szabó D.
DVTK: Tóth K. – Csollák (1), KÄRMENIEMI 1 / Szirányi, Szathmáry / Vokla, Szalay / Orosz D. – Tóth G. 1, Zohovs (1), PINEO (2) / Rétfalvi, Stuart 1, Djumics (1) / Csiki, Lövei, Farkas M. / Miskolczi, Kinloch-Varga, Trajcsik. Edző: Láda Balázs
DEAC: Hetényi – USZTYINYENKO 1, Mártonffy / Jeliszejev, Bukor 1 / Molnár Z. (1), Dobmayer (1) – Mozer, Galoha (1), Varttinen / Askarov (1), Senfeld (1), Krutov / MIHALIK G. 1 (1), Kreisz, KULESOV (1) / Simics. Edző: Vaszjunyin Artyom
Kapura lövések: 29–27
Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 2/1
MESTERMÉRLEG
Láda Balázs: – Jól kezdtünk, két lövésből két gólt szereztünk. Ekkor azt hittük, hogy könnyű lesz a mérkőzés, zónáztunk és felhoztuk az ellenfelünket. A harmadik harmadban visszajöttünk a meccsbe, egyenlítettünk, de végül az utolsó pillanatokban kikaptunk. Döntetlenről kezdjük a folytatást.
Vaszjunyin Artyom: – Rémesen kezdtünk, de amikor kellett, ott voltunk a jégen. Sok helyzetet puskáztunk el, de a végén emberelőnyből betaláltunk, nagy dicséret jár a csapatnak.
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–2

BUDAPEST JAHC–UTE 2–3 (1–1, 1–0, 0–1, 0–1) – hosszabbításban
Vasas Jégcentrum, 453 néző. V: Nagy A., Korbuly, Muzsik, Sábián
BJA HC: Farkas R. – Szabó B. (1), Pozsgai / Varga A., Szivák (1) / Riha, Seregély / Banga – Honejsek, Nagy G., Schlekmann / Szabó D., Keresztes L., Molnár B. / Nádasy, WEIDEMANN 1, Zimányi / Razumnyak, NOVOTNY 1, Pilon. Edző: Kangyal Balázs
UTE: Rajna – TORNYAI (1), INGMAN (1) / Ronkainen, Franyó (1) / Bogesics, Kiss D. / Rósa – Kiss P., Thompson, LUCIANI 2 / Szalma, Szabó Rácz, Burzan / Kovács S., Páterka, Rapos (1) / Vértes 1, Lőczi B., Kovács A. Edző: Jason Morgan
Kapura lövések: 29–26
Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 8/1
MESTERMÉRLEG
Kangyal Balázs: – Pelikán elvtárs, olvassa el a vallomását, és írja alá. Virág elvtárs, ez az ítélet. Ennyi.
Jason Morgan: – Nagyon sok szoros mérkőzésünk volt a BJA-val, nem is tudom, hányszor döntött már a hosszabbítás. Ezúttal jól kezdtünk, betaláltunk, de kaptunk is gólt. Nagyon sok kiállítás volt, ez nagy szerepet játszott, örülök, hogy a hosszabbításban ki tudtunk használni egy emberelőnyt. Rajna Miki megadta a lehetőséget a sikerhez, visszaszereztük a hazai pálya előnyét, várjuk a folytatást.
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–2

 

