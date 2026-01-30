Nemzeti Sportrádió

Nyáron távozik a Bayerntől a BL-győztes középpályás – hivatalos

2026.01.30. 12:34
Leon Goretzka (Fotó: Getty Images)
Az idény végén elhagyja a Bayern Müchent a csapat német válogatott középpályása, Leon Goretzka – jelentette be hivatalos honlapján a klub. A harmincéves játékos nem hosszabbítja meg június végén lejáró kontraktusát, ám a hátralévő fél évben újabb címekhez szeretné segíteni a rekordbajnokot.

Nyolc év után távozik a Baryern Münchentől a csapat hatvanhétszeres német válogatott középpályása, Leon Goretzka. A harmincéves játékos szerződése június végén lejár, s a felek úgy döntöttek, nem hosszabbítják meg a megállapodást – áll a klub hivatalos weboldalán közzétett közleményben. A bajorok kommünikéjükben ugyanakkor megjegyzik: Goretzka úgy határozott, hogy az évad végéig Münchenben marad, hogy további trófeákat nyerhessen a gárdával.

„Leon továbbra is otthon érzi magát a csapatnál és a klubnál, ezért úgy döntött, az iránta mutatkozó nagy érdeklődés ellenére az idény végéig a mi játékosunk marad. Nyitott és konstruktív megbeszéléseink eredményeként arra a következtetésre jutottunk, hogy nyáron új kihívást keres. Nyolc rendkívül sikeres évet töltött el a Bayernnél – erős személyiség és ragyogó játékos, aki mindent meg fog tenni azért, hogy annyi címet nyerjen a csapattal, amennyit csak lehetséges” – fogalmazott a játékos jövőjével kapcsolatban Christoph Freund sportigazgató.

A lejáró szerződésű játékosokkal kapcsolatos átigazolási szabályok értelmében Goretzka január elsejétől szabadon tárgyalhat az iránta érdeklődő klubokkal és ingyen igazolható – a legkomolyabb kérőnek a Marca szerint az Atlético Madrid tűnik.

 

