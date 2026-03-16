Tenisz: Novak Djokovics visszalépett a miami mesterversenytől

2026.03.16. 21:42
Djokovics tavaly döntőzött Miamiban, idén kihagyja a tornát (Fotó: Getty Images)
A 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovics nem indul a kedden, Miamiban kezdődő mesterversenyen, miután vállsérülése nem jött rendbe. Marozsán Fábiánnak kőkemény sorsolás jutott, Fucsovics Márton selejtezős ellenféllel kezd.

A szerb klasszis már a múlt heti Indian Wells-i torna második hetében sem volt teljesen egészséges, a Jack Drapertől elszenvedett veresége után még gyomorbántalmakról és légzési nehézségekről beszélt, ehhez képest pedig vasárnap este már az jelent meg az ATP honlapján, hogy Djokovics korábbi vállsérülése nem jött rendbe, ezért visszalép a Miami Opentől. A 39 éves legenda az Indian Wells-i verseny során folyamatosan arról panaszkodott stábjának, hogy alig bír szerválni, úgy fáj a válla. Djokovics tehát nem indul Miamiban, és ugyan hivatalosan nem kommunikálta a csapata, hogy hol szerepel majd legközelebb, valószínűsíthető, hogy csak az európai salakos szezon elején tér majd vissza a pályára.

Maradva még a Miami Opennél, hétfőn elkészült a sorsolás, és a férfiak alanyi jogon főtáblás két magyar játékosa nem is kaphatott volna különbözőbb menetrendet.

Papíron Fucsovics Márton helyzete a könnyebb, ugyanis a selejtezőből kap ellenfelet, majd a kanadai Félix Auger-Aliassime következhet, Marozsán Fábián viszont kőkemény sorsolást kapott. A világranglistán 39. brazil tehetség, Joao Fonseca, a korábban az ATP-nél U21-es, az ITF-nél junior-világbajnoki címet szerző, még mindig csak 19 éves brazil vár az első körben Marozsánra, az a versenyző, akit tavaly, eddigi egyetlen mérkőzésükön a római ezresen legyőzött Marozsán. Az összecsapás győztesére a legjobb 32 közé jutásért az első kiemelt és világelső Carlos Alcaraz vár.

 

Öt magyar az első százban a tenisz-világranglistán

Tenisz
12 órája

Alcaraz először kapott ki 2026-ban, Medvegyev döntőzik Sinnerrel Indian Wellsben

Tenisz
Tegnap, 1:24

Tenisz: a Djokovicsot kiverő Draper mellett Swiatek is a nyolc között búcsúzott Indian Wellsben

Tenisz
2026.03.13. 10:16

Indian Wells: Jack Draper döntő szettes meccsen győzte le Novak Djokovicsot

Tenisz
2026.03.12. 09:55

Fucsovics francia ellenfél ellen búcsúzott Indian Wellsben

Tenisz
2026.03.09. 06:34

Marozsán kiesett párosban az Indian Wells-i tenisztornán

Tenisz
2026.03.09. 00:06

Los Angeles 2028: Djokovics megpróbálná megvédeni címét

Tenisz
2026.03.08. 11:30

Fucsovics Márton az ötödik kiemeltet is legyőzte Indian Wellsben

Tenisz
2026.03.07. 06:25
Ezek is érdekelhetik