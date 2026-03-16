Tenisz: Novak Djokovics visszalépett a miami mesterversenytől

A szerb klasszis már a múlt heti Indian Wells-i torna második hetében sem volt teljesen egészséges, a Jack Drapertől elszenvedett veresége után még gyomorbántalmakról és légzési nehézségekről beszélt, ehhez képest pedig vasárnap este már az jelent meg az ATP honlapján, hogy Djokovics korábbi vállsérülése nem jött rendbe, ezért visszalép a Miami Opentől. A 39 éves legenda az Indian Wells-i verseny során folyamatosan arról panaszkodott stábjának, hogy alig bír szerválni, úgy fáj a válla. Djokovics tehát nem indul Miamiban, és ugyan hivatalosan nem kommunikálta a csapata, hogy hol szerepel majd legközelebb, valószínűsíthető, hogy csak az európai salakos szezon elején tér majd vissza a pályára.

Maradva még a Miami Opennél, hétfőn elkészült a sorsolás, és a férfiak alanyi jogon főtáblás két magyar játékosa nem is kaphatott volna különbözőbb menetrendet.

Papíron Fucsovics Márton helyzete a könnyebb, ugyanis a selejtezőből kap ellenfelet, majd a kanadai Félix Auger-Aliassime következhet, Marozsán Fábián viszont kőkemény sorsolást kapott. A világranglistán 39. brazil tehetség, Joao Fonseca, a korábban az ATP-nél U21-es, az ITF-nél junior-világbajnoki címet szerző, még mindig csak 19 éves brazil vár az első körben Marozsánra, az a versenyző, akit tavaly, eddigi egyetlen mérkőzésükön a római ezresen legyőzött Marozsán. Az összecsapás győztesére a legjobb 32 közé jutásért az első kiemelt és világelső Carlos Alcaraz vár.