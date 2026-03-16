Férfi kosárlabda: műteni kell Filipovity Péter térdét

A somogyiak szombaton házigazdaként 104–71-re legyőzték a Kecskemétet, ezzel biztossá vált, hogy 2017 után ismét ott lesznek az élvonal rájátszásában. A klub honlapja szerint Filipovity egy összecsapás után a parketten maradt, súlyosan megsérült a térde, műtétre van szüksége, és ebben a szezonban már nem léphet pályára.

„Felugrottam egy passzért, és mielőtt leérkeztem, talán volt egy kontakt is, így az egész testsúlyom a bal lábamra nehezedett. Amikor talajt fogtam, egyből éreztem, hogy baj van” – elevenítette fel az esetet a játékos.

A magyar válogatott július elején Finnország és Belgium ellen zárja a világbajnoki selejtezősorozat első szakaszát.