Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda: műteni kell Filipovity Péter térdét

2026.03.16. 19:55
Filipovity (4) idényének vége (Fotó: facebook.com/kaposvarikk)
Címkék
kosárlabda sérülés Filipovity Péter
Súlyos térdsérülés miatt a mostani idényben már nem léphet pályára Filipovity Péter, a Kometa-KVGY Kaposvári KK válogatott kosárlabdázója.

A somogyiak szombaton házigazdaként 104–71-re legyőzték a Kecskemétet, ezzel biztossá vált, hogy 2017 után ismét ott lesznek az élvonal rájátszásában. A klub honlapja szerint Filipovity egy összecsapás után a parketten maradt, súlyosan megsérült a térde, műtétre van szüksége, és ebben a szezonban már nem léphet pályára.

„Felugrottam egy passzért, és mielőtt leérkeztem, talán volt egy kontakt is, így az egész testsúlyom a bal lábamra nehezedett. Amikor talajt fogtam, egyből éreztem, hogy baj van” – elevenítette fel az esetet a játékos.

A magyar válogatott július elején Finnország és Belgium ellen zárja a világbajnoki selejtezősorozat első szakaszát.

 

