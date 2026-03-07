Nemzeti Sportrádió

Újpest–Paks 1–0 – ÉLŐ, ZTE–ETO 2–1

Ráadásbeli öngóllal nyert a Lipcse; hatgólos meccsen ikszelt a Leverkusen

2026.03.07. 17:35
Yan Diomande (balra) hozta vissza a meccsbe a lipcseieket (Fotó: Getty Images)
Potyogtak a gólok a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 25. fordulójának szombati játéknapján: a Bayer Leverkusen 3–3-as döntetlent játszott Freiburgban, de szintén hat találat született a Heidenheim–Hoffenheim mérkőzésen. Az RB Leipzig késői öngólnak köszönhetően gazdagodott három ponttal.

Fontos mérföldkőhöz érkezett a 2009-ben alapított RB Leipzig. A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt, illetve korábban Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató klub 2016-ban jutott fel az élvonalba, és mértékadó Kicker statisztikája szerint szombaton, az Augsburg ellen játszotta a 166. hazai bajnoki találkozóját, amelyen a századik hazai győzelmét aratta. Csak öt klub érte ezt el ennél kevesebb mérkőzésen, a Bayern (132 mérkőzés), a Köln (152), a Hertha (158), Mönchengladbach (162), valamint a Frankfurt (164).

Pedig nem indult jól a lipcseieknek a találkozó. A 22. percben Mert Komur lövése Christoph Baumgartner könyökén változtatott irányt, a játékvezető pedig a VAR segítségével büntetőt ítélt. A sérült Gulácsi Pétert helyettesítő Maarten Vandevoordt azonban jól érezte az irányt, és hárította Keven Schlotterbeck jobb alsó sarokba tartó lövését. Később aztán már ő is tehetetlen volt, Fabian Rieder bal oldalról érkező passza után Robin Fellhauer lőtt a kapuba.

A 60. percben majdnem kétgólosra nőtt az Augsburg előnye, de Vandevoordt egymás után két nagy védést is bemutatott, meccsben tartva a csapatát. Negyedórával a vége előtt egyenlíteni tudott az RB Leipzig, így ismét nyílttá vált a mérkőzés. A Liverpool által is kiszemelt Yan Diomande megverte a védőjét a bal szélen, majd estében a kapu bal oldalába lőtt. A 19 éves elefántcsontparti szélsőnek ez volt a tizedik gólja ebben a bajnoki idényben, az előző fordulóban győztes gólt szerzett a Hamburg otthonában 2–1-re megnyert mérkőzésen, és ezúttal is a lipcseiek egyik legjobbja volt. Ám ez még mindig csak a döntetlenre volt elég. Ráadásul nem sokkal később majdnem újra vezetést szereztek a vendégek, Rodrigo Ribeiro azonban a kapufát találta el. A hosszabbításban aztán szerencsés góllal fordított az RB Leipzig. David Raum bal oldali beadása után a vendégek kapusa, Finn Dahmen Keven Schlotterbeckre ütötte a labdát, amely a kapuba pattant. A Willi Orbánt is soraiban tudó lipcseiek így megszerezték a 100. hazai Bundesliga-győzelmüket, és immár öt forduló óta veretlenek.

 

A Bayer Leverkusen félig-meddig már az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-párharcra készülve utazott el Freiburgba, ahol az első félidőben két gólváltás is esett: 2–2-re Alejandro Grimaldo szabadrúgásból módosította az állást. A fordulás után a „gyógyszergyáriaknak” a fordítás is összejött, de a hazaiak világbajnok védője, Matthias Ginter a hajrában pontot mentett.

 

Már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert a Hoffenheim a Heidenheim otthonában, amit a második játékrészben csak tovább növelt. Ugyan a hazaiak Luca Kerber duplájával szépítettek, a pontszerzésre nem volt esélyük.

 

A Stuttgart a 76. percben egyenlített, a 77.-ben pedig fordított a Mainz ellen, végül azonban csak egy ponttal távoztak a „svábok”: Danny da Costa ráadásban szerzett góljával pontot mentettek a hazaiak.


Hiába szerzett vezetést a rutinos Christian Eriksen tizenegyesgóljával a Wolfsburg, egy pontot sem tartott otthon a Hamburg ellen, amelynek két büntetőt is befújt Florian Exner játékvezető.

NÉMET BUNDESLIGA
25. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Freiburg–Bayer Leverkusen 3–3 (Grifo 34., Szuzuki 43., Ginter 86., ill. Kofane 37., Grimaldo 45+3., Terrier 52.)
Heidenheim–Hoffenheim 2–4 (Kerber 63., 84., ill. Prass 26., 45+1., Asllani 49., Lemperle 78.)
Mainz–VfB Stuttgart 2–2 (Li Dzse Szung 39., Da Costa 90+1., ill. Demirovic 76., Undav 77.)
RB Leipzig–Augsburg 2–1 (Diomande 76., K. Schlotterbeck 90+2. – öngól, ill. Fellhauer 39.)
Wolfsburg–Hamburg 1–2 (Eriksen 22. – 11-esből, ill. Vuskovic 33. – 11-esből, Dompé 58. – 11-esből)
18.30: 1. FC Köln–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.30: St. Pauli–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
17.30: Union Berlin–Werder Bremen (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Bayern München–Mönchengladbach 4–1 (L. Díaz 33., Laimer 45+1., Musiala 57. – 11-esből, Jackson 79., ill. Mohya 89.)
Kiállítva: Reitz (56., Mönchengladbach)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München25213192–24+68 66 
2. Borussia Dortmund24157251–25+26 52 
3. Hoffenheim25154653–33+20 49 
4. Stuttgart25145650–34+16 47 
5. RB Leipzig25145648–34+14 47 
6. Bayer Leverkusen25135748–32+16 44 
7. Eintracht Frankfurt2497848–49–1 34 
8. Freiburg2597937–42–5 34 
9. Augsburg25941231–43–12 31 
10. Hamburg25781028–36–8 29 
11. Union Berlin24771029–38–9 28 
12. Mönchengladbach25671228–43–15 25 
13. 1. FC Köln24661233–41–8 24 
14. Mainz25591129–41–12 24 
15. St. Pauli24651323–40–17 23 
16. Werder Bremen24571225–44–19 22 
17. Wolfsburg25551534–55–21 20 
18. Heidenheim25351724–57–33 14 

 

 

