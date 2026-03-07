Ráadásbeli öngóllal nyert a Lipcse; hatgólos meccsen ikszelt a Leverkusen

Fontos mérföldkőhöz érkezett a 2009-ben alapított RB Leipzig. A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt, illetve korábban Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató klub 2016-ban jutott fel az élvonalba, és mértékadó Kicker statisztikája szerint szombaton, az Augsburg ellen játszotta a 166. hazai bajnoki találkozóját, amelyen a századik hazai győzelmét aratta. Csak öt klub érte ezt el ennél kevesebb mérkőzésen, a Bayern (132 mérkőzés), a Köln (152), a Hertha (158), Mönchengladbach (162), valamint a Frankfurt (164).

Pedig nem indult jól a lipcseieknek a találkozó. A 22. percben Mert Komur lövése Christoph Baumgartner könyökén változtatott irányt, a játékvezető pedig a VAR segítségével büntetőt ítélt. A sérült Gulácsi Pétert helyettesítő Maarten Vandevoordt azonban jól érezte az irányt, és hárította Keven Schlotterbeck jobb alsó sarokba tartó lövését. Később aztán már ő is tehetetlen volt, Fabian Rieder bal oldalról érkező passza után Robin Fellhauer lőtt a kapuba.

A 60. percben majdnem kétgólosra nőtt az Augsburg előnye, de Vandevoordt egymás után két nagy védést is bemutatott, meccsben tartva a csapatát. Negyedórával a vége előtt egyenlíteni tudott az RB Leipzig, így ismét nyílttá vált a mérkőzés. A Liverpool által is kiszemelt Yan Diomande megverte a védőjét a bal szélen, majd estében a kapu bal oldalába lőtt. A 19 éves elefántcsontparti szélsőnek ez volt a tizedik gólja ebben a bajnoki idényben, az előző fordulóban győztes gólt szerzett a Hamburg otthonában 2–1-re megnyert mérkőzésen, és ezúttal is a lipcseiek egyik legjobbja volt. Ám ez még mindig csak a döntetlenre volt elég. Ráadásul nem sokkal később majdnem újra vezetést szereztek a vendégek, Rodrigo Ribeiro azonban a kapufát találta el. A hosszabbításban aztán szerencsés góllal fordított az RB Leipzig. David Raum bal oldali beadása után a vendégek kapusa, Finn Dahmen Keven Schlotterbeckre ütötte a labdát, amely a kapuba pattant. A Willi Orbánt is soraiban tudó lipcseiek így megszerezték a 100. hazai Bundesliga-győzelmüket, és immár öt forduló óta veretlenek.

A Bayer Leverkusen félig-meddig már az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-párharcra készülve utazott el Freiburgba, ahol az első félidőben két gólváltás is esett: 2–2-re Alejandro Grimaldo szabadrúgásból módosította az állást. A fordulás után a „gyógyszergyáriaknak” a fordítás is összejött, de a hazaiak világbajnok védője, Matthias Ginter a hajrában pontot mentett.

Már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert a Hoffenheim a Heidenheim otthonában, amit a második játékrészben csak tovább növelt. Ugyan a hazaiak Luca Kerber duplájával szépítettek, a pontszerzésre nem volt esélyük.

A Stuttgart a 76. percben egyenlített, a 77.-ben pedig fordított a Mainz ellen, végül azonban csak egy ponttal távoztak a „svábok”: Danny da Costa ráadásban szerzett góljával pontot mentettek a hazaiak.



Hiába szerzett vezetést a rutinos Christian Eriksen tizenegyesgóljával a Wolfsburg, egy pontot sem tartott otthon a Hamburg ellen, amelynek két büntetőt is befújt Florian Exner játékvezető.

NÉMET BUNDESLIGA

25. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Freiburg–Bayer Leverkusen 3–3 (Grifo 34., Szuzuki 43., Ginter 86., ill. Kofane 37., Grimaldo 45+3., Terrier 52.)

Heidenheim–Hoffenheim 2–4 (Kerber 63., 84., ill. Prass 26., 45+1., Asllani 49., Lemperle 78.)

Mainz–VfB Stuttgart 2–2 (Li Dzse Szung 39., Da Costa 90+1., ill. Demirovic 76., Undav 77.)

RB Leipzig–Augsburg 2–1 (Diomande 76., K. Schlotterbeck 90+2. – öngól, ill. Fellhauer 39.)

Wolfsburg–Hamburg 1–2 (Eriksen 22. – 11-esből, ill. Vuskovic 33. – 11-esből, Dompé 58. – 11-esből)

18.30: 1. FC Köln–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.30: St. Pauli–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

17.30: Union Berlin–Werder Bremen (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Bayern München–Mönchengladbach 4–1 (L. Díaz 33., Laimer 45+1., Musiala 57. – 11-esből, Jackson 79., ill. Mohya 89.)

Kiállítva: Reitz (56., Mönchengladbach)