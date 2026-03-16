A Nyíregyháza hat gólt vágott az alapszakaszgyőztes Veszprémnek a futsal NB I-ben

Idénybeli második vereségét is a Nyíregyházával szemben szenvedte el hétfőn a Veszprém, amely előbb az alapszakasz utolsó fordulójában kapott ki 4–3-ra a nyírségi csapattól, majd pedig 6–2-re, noha volt 3–2 is az állás. A DEAC négyszer egyenlített Nyírbátorban, így egy pontot hazavitt.

Az alsóházban a Kecskemét és a Berettyóújfalu is három gólt rúgva nyert idegenben idegenben, de a PTE-PEAC is háromgólos sikert aratott vendégként.

FÉRFI FUTSAL NB I

RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ

Felsőház

A’ Stúdió Futsal Nyíregyháza–Vehir.hu Futsal Veszprém 6–2

Nyírbátor B-Kerép–DEAC 4–4

Pénteken játszották

Aramis SE–Újpest FC 0–5

A felsőház állása (Forrás: adatbank.mlsz.hu)

Alsóház

Haladás VSE–MVFC Berettyóújfalu 1–3

Magyar Futsal Akadémia–SG Kecskemét Futsal 0–3

H.O.P.E. Futsal-Alpassport–Prohuman-PTE-PEAC 1–4