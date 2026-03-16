Nemzeti Sportrádió

A Nyíregyháza hat gólt vágott az alapszakaszgyőztes Veszprémnek a futsal NB I-ben

VARGA BALÁZS
2026.03.16. 22:24
Nagy győzelmet aratott a Nyíregyháza (Fotó: astudiofutsal.hu)
Címkék
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A férfi futsal NB I rájátszásának 2. fordulójában a Nyíregyháza 6–2-re felülmúlta a Veszprémet, így az alapszakaszt megnyerő címvédőnek még nincs győzelme a playoffban.

Idénybeli második vereségét is a Nyíregyházával szemben szenvedte el hétfőn a Veszprém, amely előbb az alapszakasz utolsó fordulójában kapott ki 4–3-ra a nyírségi csapattól, majd pedig 6–2-re, noha volt 3–2 is az állás. A DEAC négyszer egyenlített Nyírbátorban, így egy pontot hazavitt.

Az alsóházban a Kecskemét és a Berettyóújfalu is három gólt rúgva nyert idegenben idegenben, de a PTE-PEAC is háromgólos sikert aratott vendégként.

FÉRFI FUTSAL NB I
RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ
Felsőház
A’ Stúdió Futsal Nyíregyháza–Vehir.hu Futsal Veszprém 6–2
Nyírbátor B-Kerép–DEAC 4–4
Pénteken játszották
Aramis SE–Újpest FC 0–5

A felsőház állása (Forrás: adatbank.mlsz.hu)

Alsóház
Haladás VSE–MVFC Berettyóújfalu 1–3
Magyar Futsal Akadémia–SG Kecskemét Futsal 0–3
H.O.P.E. Futsal-Alpassport–Prohuman-PTE-PEAC 1–4

Az alsóház állása (Forrás: adatbank.mlsz.hu)

 

