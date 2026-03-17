A válogatott meghívót kapó Szűcs Kornél megtalálta a számításait a Vojvodinánál; Lipcsei Péternek a mostani a második látogatása Portugáliában az elmúlt 30 évben

Marco Rossi szövetségi kapitány Telkiben kihirdette a 25 fős névsort. „Örülök, hogy újra meghívót kaptam, ezért dolgoztam! – mondta lapunknak Szűcs Kornél, a Vojvodina védője. – Eddig egyszer, még másfél éve a bosnyákok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen kaptam lehetőséget a válogatottban csereként – megtiszteltetés lenne, ha újra pályára lépnék! A Vojvodinánál megtaláltam a számításaimat, az utóbbi két bajnokit már végigjátszottam, s öröm, hogy a második Partizan három nullás legyőzése után harcban állunk az ezüstéremért, csak egy pont a lemaradásunk. Jó erőben és formában érzem magam, legutóbb bekerültem a forduló válogatottjába, amióta játszom, gólt sem kaptunk – a meghívó visszaigazolás számomra, hogy a helyes úton járok. A védelemben és a középpálya jobb oldalán is bevethető vagyok, ez növeli az esélyeimet a csapatba kerülésre.”

Immár hivatalos: Diego Borges a ZTE-t elhagyva az észak-amerikai profi ligában (MLS) szereplő Sporting Kansas Citybe szerződik. A 21 esztendős brazil középső védő szeptember elején érkezett a zalaiakhoz a Santos utánpótlásából, sérülés hátráltatta, s bár csupán hat mérkőzésen lépett pályára az NB I-ben, ennyi is elég volt ahhoz, hogy a kék-fehérek klubrekordot jelentő (amerikai sajtóhírek szerint 1.7 és kétmillió dollár közötti) összegért értékesítsék játékjogát. „Ez az átigazolás több szempontból jelentős siker, a klub pénzügyi pozíciójának erősítését tekintve is, egyúttal bizonyítja, hogy Zalaegerszegen lehetőség nyílik a szakmai előrelépésre” – mondta a Nemzeti Sportnak Andrés Jornet, a ZTE FC sportért felelős elnöke. Diego Borges azt mondta, hálás a Zalaegerszegnek, hogy megadta neki a lehetőséget a bizonyításra: „Az MLS erős liga, amelyben jó néhány világklasszis futballista szerepel. Nagyon várom, hogy ott játszhassak, remélem, jól és gyorsan sikerül beilleszkednem.”

A Ferencváros és a Porto korábbi játékosa, Lipcsei Péter is az FTC-vel tartott Portugáliába, a Braga elleni szerdai Európa-liga-mérkőzésre. Lapunknak elárulta, mióta Portóból visszatért a Fradiba, mindössze másodszor jár Portugáliában. „Az elmúlt harminc évben egyszer voltam itt, akkor is a déli országrészben nyaraltunk a családdal. Sokszor terveztem, hogy eljövök, mondván, jó lenne ismét szétnézni Portóban, de valami mindig közbejött. Ráadásul félek a repüléstől, csak akkor ülök gépre, ha nagyon muszáj. Most a klub ötlete volt, hogy tartsak a csapattal.” Az ellenfélről azt mondta, „a stadionja különleges, a kapu mögött sziklafal egészen szürreális képet ad, érdekes élmény a Braga otthonában játszani, a lelátói hangulat is remek, igaz, nem olyan jó, mint a Groupama Arénában”.

