Rosta Miklós: Minden esélyünk megvan kijutni a vb-re

HESZ TAMÁS
2026.03.17. 20:05
Rosta Miklós (Fotó: Szabó Miklós)
férfi kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott Rosta Miklós
A március 21-én, a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban 14.30 órától sorra kerülő Magyarország–Olaszország férfi kézilabda felkészülési mérkőzés előtt tartott sajtónyilvános edzést a magyar válogatott. Az eseményen Rosta Miklóst, a nemzeti csapatunk beállóját kérdeztük a közelgő felkészülési meccsről.

 

A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Bartucz László, Palasics Kristóf (mindketten MT Melsungen, német), Nagy Benedek (HBW Balingen-Weilstetten, német)
Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel, német), Rodríguez Pedro (MOL Tatabánya KC)
Jobbátlövők: Ilics Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes, francia), Máthé Dominik (Elverum, norvég)
Irányítók: Fazekas Gergő (Plock), Hanusz Egon (Cesson Rennes, francia), Pergel Andrej (BM Logrono La Rioja, spanyol), Lukács Péter (Elverum), Tóth Levente (Liqui Moly NEKA – az edzéseken vesz részt), Sztraka Dániel (MOL Tatabánya KC – az edzéseken vesz részt)
Beállók: Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (Melsungen), Szűcs Bence (USDK Dunkerque, francia)
Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (One Veszprém HC)
Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (Tatabánya)

A PROGRAM
Felkészülési mérkőzés, férfiak
Szombat, 14.30: Magyarország–Olaszország, Tatabánya (Tv: M4 Sport) 

Kézilabda
1 órája

Az olaszok ellen játszanak, de már a szerbekre is készülnek Chema Rodríguezék

„Ezt a hetet arra használjuk, hogy egyrészt integráljuk az új játékosokat, másrészt felkészüljünk a ránk váró májusi világbajnoki selejtezőre”.

 

