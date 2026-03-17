Rosta Miklós: Minden esélyünk megvan kijutni a vb-re
A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Bartucz László, Palasics Kristóf (mindketten MT Melsungen, német), Nagy Benedek (HBW Balingen-Weilstetten, német)
Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel, német), Rodríguez Pedro (MOL Tatabánya KC)
Jobbátlövők: Ilics Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes, francia), Máthé Dominik (Elverum, norvég)
Irányítók: Fazekas Gergő (Plock), Hanusz Egon (Cesson Rennes, francia), Pergel Andrej (BM Logrono La Rioja, spanyol), Lukács Péter (Elverum), Tóth Levente (Liqui Moly NEKA – az edzéseken vesz részt), Sztraka Dániel (MOL Tatabánya KC – az edzéseken vesz részt)
Beállók: Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (Melsungen), Szűcs Bence (USDK Dunkerque, francia)
Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (One Veszprém HC)
Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (Tatabánya)
A PROGRAM
Felkészülési mérkőzés, férfiak
Szombat, 14.30: Magyarország–Olaszország, Tatabánya (Tv: M4 Sport)
Az olaszok ellen játszanak, de már a szerbekre is készülnek Chema Rodríguezék