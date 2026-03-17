Döntőbe jutott a MÁV Előre férfi röplabdacsapata a Közép-európai Ligában

Ugyan az osztrák csapat nyerte a liga és az osztrák bajnokság alapszakaszát. a fehérváriak egyáltalán nem voltak megilletődve. A találkozót végig irányítva gyakorlatilag minden játékelemben, azaz nyitásban, nyitásfogadásban, támadásban, mezőnyvédekezésben és blokkban is felülmúlták ellenfelüket a székesfehérváriak.

A sorozat történetében először jutott magyar férficsapat a döntőbe, ahol szerda este 20 órától a házigazda Mursa Osijek lesz majd az ellenfél, amely a másik elődöntőben 3:1-re győzte le a Mladost Zagrebet.

RÖPLABDA

KÖZÉP-EURÓPAI LIGA, FÉRFIAK, ELŐDÖNTŐ

MÁV ELŐRE FOXCONN–ZADRUGA AICH/DOB (osztrák) 3:0 (17, 12, 20)

Eszék, 50 néző. V: Vedris (horvát), Schimpl (szlovák)

MÁV ELŐRE: ZVICER 12, Ambrus 5, PESTI 16, LJAFTOV 13, Luna Slaibe 7, SZABÓ V. 8. Csere: Takács M. (liberó), Varga P., Oldani, Kecskeméti 1. Edző: Omar Pelillo

AICH/DOB: L. Micheu 1, JIRÁSEK 10, Sablatnig 4, Weber 6, Rokjäns 6, Grabmüller 6. Csere: Writz, Miggitsch (liberók), Licis, Reinstadler, Landzäns 6, J. Micheu. Edző: Matjaz Hafner

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 6:2, 7:5, 8:7, 11:8, 11:10, 16:11, 17:14, 21:15, 24:17. 2. játszma: 0:1, 5:2, 8:4, 13:6, 16:8, 21:12. 3. játszma: 2:0, 4:3, 6:7, 8:10, 11:11, 14:12, 20:15, 21:18, 24:19

A másik elődöntőben: MOK Mursa Osijek (horvát)–Mladost Zagreb (horvát) 3:1 (20, 23, –22, 18)