A Fehérvár legyőzte a Klagenfurtot, egyenlített a párharcban

Több mint öt harmad óta gólképtelen volt a Fehérvár az osztrák központú ligában, így a keddi találkozó előtt az volt a fő feladat, hogy az első mérkőzés óta eltelt csekély időben a kék-fehérek találják meg a góllövő ütőiket. A Klagenfurt elleni elődöntős széria első összecsapásán (bár játékban stabil volt a Volán), a helyzeteit kihagyta, a KAC pedig 3–0-ra nyert.

Ted Dent sérülés miatt nem számíthatott Bartalis István, Martin Stajnoch és Horváth Dominik játékára, Terbócs István, valamint Varga Balázs pedig nem öltözött be erre a mérkőzésre. A fehérváriak vezetőedzője némi sorkorrekciót hajtott végre, az elmúlt idényekben stabil pontnak számító Hári János, Anze Kuralt duót azonban – ebben az évadban immár nem első alkalommal – szétszedte a szakember.

Az első tíz perc nagyjából hasonló mederben zajlott, mint az előző mérkőzésen, többet volt a korong a Klagenfurtnál, a kevés nagy lehetőség közül azonban a vendégek éltek az egyikkel: Marcel Witting ért bele jól Rasmus Reijola előtt egy szélről belőtt korongba. Feszült volt a találkozó, nagy ütközések és jó néhány lökdösődés tarkította az első húsz percet. A játékrész második fele abszolút a Volán fölényében telt, egy probléma akadt: hiába dolgozta ki a remek lehetőségeket a gárda, mindegyik kimaradt, sőt Hári János büntetőt is hibázott.

Klagenfurtban a második harmad sikerült rosszabbul a Fehérvárnak, ezúttal azonban fordított a dolgok állásán a kék-fehér együttes. Öt perc eltelte után Mihály Ákos távoli lövésénél takartak jól a sortársak, így a korong a hálóban kötött ki, ezzel megtört a Volán gólnélküli időszaka. Ezek a magyar csapat percei voltak, a harmad közepén emberelőnyben már a vezetést is megszerezte a Fehérvár, Joel Messner távoli bombájába Erdély Csanád ért bele remekül. Lendületben maradt a Volán, de a KAC is magához tért a második kapott góltól, így igazi adok-kapok hoki alakult ki, zárásként pedig Mihály még bunyóban is letette a névjegyét, Maximilian Preiml tett rossz lóra a magyar csatárral.

A harmadik harmad kihagyott fehérvári emberelőnnyel indult, majd Erdély már öt az öt ellen a felső kapuvasat találta telibe. A túloldalon is kihasználatlanul maradt egy fór, Simeon Schwinger közel járt az egyenlítéshez, de Reijola védeni tudott. Egyre jobban nyomott a KAC, öt perccel a vége előtt Trevor Cheek zárhatta volna le a találkozót, de a ziccert védte Sebastian Dahm. A végén levitte a kapusát is a Klagenfurt, de Reijola vezetésével zárt a fehérvári retesz, így a Volán kiegyenlített a párharcban.