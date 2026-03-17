Robbie Keane: Nagyon észnél kell lennünk

A portugálok úgy tartják, Lisszabon szórakozik, Porto dolgozik, Coimbra tanul, Braga pedig imádkozik. A helyi csapat játékosai és szurkolói most néhány fohászt valóban elmormolhatnak, a Ferencváros elleni visszavágón akár arra is szükségük lehet.

Mindenesetre ha szent helyre vágynak, van hova menniük, a Szeged nagyságú városban nem kevesebb mint háromszáz (!) templom található. A dombok között templomtornyok rajzolják tele az égboltot, Bragát nem véletlenül hívják a portugál Rómának. Az ország harmadik legnagyobb városa egyszerre él a múltjában és jelenében. A macskaköves utcákat kora délután egyetemisták lepik el, a kávézók teraszain idősebbek beszélgetnek ráérősen, miközben néhány sarokkal arrébb több mint ezeréves falak mesélnek a város történetéről. Braga ugyanis több mint kétezer éve lakott település, már a római korban is jelentős központ volt, és azóta szinte minden korszak hagyott rajta valamilyen nyomot. A város templomai, katedrálisai és múzeumai nem csupán látványosságok, mind egy-egy külön történelmi fejezet.

Több mint kétezer éves történelmével Braga nemcsak Portugália legősibb városa, hanem a bolygó egyik legnagyobb múltú katolikus helye is, a zarándokok egyik legkedveltebb célpontja. Kedd estétől azonban leginkább Ferencváros-szurkolók lepték el a központot, az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágójára rengeteg zöld-fehér drukker kelt útra, hogy a helyszínen biztassa kedvenc csapatát.

Egy gól mindent megváltoztathat

A szurkolókhoz hasonlóan a csapat is kedd késő délután érkezett meg Bragába. Robbie Keane a szokásoknak megfelelően a Népligetben tartotta meg a meccs előtti utolsó edzést, csak azt követően indultak útnak Portugália felé. Az FTC különgépe Portóban landolt, onnan busszal tette meg a Bragáig vezető nagyjából egy órás utat a keret. A Ferencváros 45 esztendős ír vezetőedzője a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatóját már a különleges hangulatú, sziklafalba vájt stadionban tartotta meg, ahol elmondta, a 2–0-s budapesti győzelem jó alap a visszavágóra, de tisztában vannak vele, a Braga az első perctől arra törekszik majd, hogy ledolgozza hátrányát.

„A Braga jó csapat, nehéz ellene futballozni – mondta a mérkőzés helyszínén Robbie Keane. – Minőségi játékosai vannak, éppen ezért hiba lenne a részünkről, ha csupán az eredmény tartására, a védekezésre összpontosítanánk. Nem szabad beállnunk, energikusan kell futballoznunk. A játékosokkal tisztáztuk, még csak a párharc felénél járunk. Kétgólos előnyünk van, de ez veszélyes eredmény. Nagyon észnél kell lennünk. Figyelnünk kell arra, hogy ne adjunk el labdákat olyan területeken, amiből az ellenfél megindulhat a kapunk felé. Egy gól mindent megváltoztathat.”

A mérkőzést szerda délután Európa egyik legkülönlegesebb stadionjában rendezik meg. Az Estádio Municipal de Braga nevű arénát egy kőbányába vájták, az egyik kapu mögött konkrétan egy hatalmas sziklafal áll, ám hiába az egymással szemben álló mindössze két lelátórész, így is harmincezren elférnek a széksorokon. Kedd este bejutottunk a vendégöltözőbe is, melyet sötét színre festettek, sőt, az oda vezető alagutat és folyosókat is. A borús hangulat nem véletlen, pszichológiai hadviselés céljából készítették ilyenre, mondani sem kell, a hazai öltöző és annak környéke világosabb és komfortosabb. Kíváncsiak voltunk, mit szól ehhez a trükkhöz Robbie Keane.

„Az öltöző légköre engem egyáltalán nem zavar – mondta a tréner, aki 2007-ben a Tottenham játékosaként két gólt szerzett a Braga otthonában 3–2-re megnyert mérkőzésen. – Nem hinném, hogy ebből bármiféle probléma lehetne szerdán. Annak viszont kifejezetten örülök, hogy délután játszunk, legutóbb Razgradban ebéd után hat-hét órát kellett várni a mérkőzésre, mert helyi idő szerint este tízkor kezdődött a meccs. Tudjuk, mi a dolgunk, és talán annyira ismernek már, hogy nem védekező stílusban küldöm pályára a csapatom.”

Mindenki hisz a továbbjutásban

Az SC Braga a portugál ligában kénytelen a Porto, a Benfica és a Sporting árnyékában megbújni, de hogy jó úton járnak, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy évről évre ott loholnak a három nagy nyomában. A Ferencváros ellen szerda délután számukra az újabb európai kiugró eredmény a tét, érthető, ha Carlos Vicens vezetőedző alaposan feltüzelt játékosokat küld pályára.

„Az ellenfél hisz a továbbjutásban, de mi is így vagyunk ezzel. Hiszek a továbbjutásban! Ez teljesen normális a futballban. Talán az lenne furcsa, ha nem így lenne… Ezúttal hat napunk volt felkészülni a mérkőzésre. De ez nem előny, hiszen mindkét csapat elhalasztotta a hétvégi bajnoki mérkőzését, biztos vagyok benne, hogy mindenki frissen vág neki a visszavágónak.”

A középpályán változtatni kell

A budapesti mérkőzésen az FTC az elmúlt évek egyik, ha nem a legjobb teljesítményét nyújtotta, intenzitásban, tempóban és fegyelmezettségben is európai teljesítményt tett le az asztalra. A védelemben egymás kisegítve futballoztak a hátvédek, a középpályán pedig elképesztő mennyiségűt futott a Mohammed Abu Fani, Gavriel Kanikovszki, Kristoffer Zachariassen trió. Utóbbi játékos Portugáliában sárga lapjai miatt nem léphet pályára, ám nem sikerült megtudni, az ír tréner milyen tervvel készül szerda délutánra.

„Most komolyan?! Itt ülnek a portugál újságírók is. Soroljam fel az egész kezdőcsapatunkat?!” – zárta rövidre a témát Keane.

A mérkőzés rendhagyó időpontban, helyi idő szerint 15.30 órakor (magyar idő szerint 16.30-kor) kezdődik, mivel az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nem engedi, hogy az egymáshoz közel eső Európa-liga-meccsek egy időben fussanak. A Porto meccse csütörtökön lesz, a Braga pedig szerdán játszik, az esti Bajnokok Ligája-találkozók miatt korábban. Keane szerint ez azonban nem lehet gond a csapatának. A tét az El legjobb nyolc csapata közé jutás, amivel a Ferencváros új szintet lépne Európában.

A párharc továbbjutója görög vagy spanyol ellenfelet kap: a Panathinaikosz egygólos előnnyel utazik a Real Betis otthonába – a két párharc továbbjutója április 9-én és 16-án találkozik egymással.

A múlt heti, 2–0-ra megnyert mérkőzésen előbb gólpasszt adott Gavriel Kanikovszkinak, majd a második félidőben ő duplázta meg a Ferencváros előnyét. Lenny Joseph jó formában várja a Braga elleni visszavágót, a francia csatár lapunk kérdésére elmondta, óvatosnak kell lenniük. „Nehéz mérkőzés lesz. Az elmúlt napokban az edzéseken sokat gyakoroltuk a befejezéseket, az utolsó mozdulatokat. A támadósorban Yusuffal élvezem leginkább a játékot. Mellőle, és mögüle indulva is veszélyes tudok lenni. A Braga otthonában nem lehet csupán védekezni, a támadójátékunkban is bíznunk kell.” Lenny Joseph a támadásokban bízik

Szerda, 16.30: Braga–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!