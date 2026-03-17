Férfi kosárlabda Euroliga: az Olympiakosz legyőzte az élen álló Fenerbahcét
A férfi kosárlabda Euroliga bepótolt mérkőzésein az Olympiakosz legyőzte az élen álló Fenerbahcét, továbbá szintén nyert a Hapoel Tel-Aviv és a Partizan Beograd.
FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
KORÁBBRÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEK
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Paris Basketball (francia) 93–82 (24–30, 28–23, 23–16, 18–13)
Partizan Beograd (szerb)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 88–74 (18–26, 20–21, 25–10, 25–17)
Olympiakosz (görög)–Fenerbahce (török) 104–87 (23–29, 25–17, 26–21, 30–20)
