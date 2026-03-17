Kassai feltámadás a Szlovák Kupában

DUDUCZ TIBOR
2026.03.17. 21:11
Roman Cerepkai (sárga mezben) szerezte a vendégek első találatát (Fotó: FC Kassa)
Sároseperjes Kassa Szlovák Kupa
Ugyan a 72. percben a Sároseperjes otthonában még kétgólos hátrányban volt az FC Kassa, a többségi magyar tulajdonú klub 2–2-es döntetlent ért el a Szlovák Kupa elődöntőjének első mérkőzésén. A visszavágóra április 15-én Kassán kerül sor.

Peter Cermák, a kassaiak vezetőedzője fél szemmel már a szombati bajnoki mérkőzésre is figyelt, így a kezdőcsapatban a legutóbbi Niké Liga-meccshez képest hat változtatást eszközölt, Kovács Mátyás is a kispadon kezdett.

A vendégek 4884 néző előtt aktívabban kezdtek, mégis a 10. percben a hazaiak szereztek vezetést: Andy Masaryk lövése nyomán a labda Dominik Kruzliak kezét érintette, és VAR-vizsgálat után büntetőt ítélt a játékvezető. A tizenegyest Gabriel Barbosa értékesítette. A kassaiak igyekeztek a saját játékukat játszani, az első félidőben több lehetőségük is volt az egyenlítésre, a legnagyobbat Vladimir Perisics hagyta ki.

A szünet után a vendégek mentek előre az egyenlítő gólért, ám a másik oldalon Andy Masaryk volt eredményes, így kétgólos előnybe kerültek a hazaiak.

A kassaiak vezetőedzője fokozatosan pályára küldte kulcsjátékosait, köztük Kovács Mátyást is. Bár előbb Stanislav Olejník hagyott ki nagy helyzetet, a 72. percben már örülhettek a vendégek: Roman Cerepkai remek mozdulattal szépített. Tíz perccel a vége előtt szerencséje volt a Kassának, amikor Landing Sagna fejese a kapufán csattant. A 90. percre ugrott az óra a Tatran Arénaban, amikor Dominik Kruzliak harminc méterről kilőtte a jobb sarkot, és egyenlített.

„Ugyan a srácok kiabáltak, hogy ne lőjem el, de én elvállaltam. Nagyon örülök, hogy a labda a hálóban kötött ki. Megmutattuk, hogy remek a harci szellemünk és a karakterünk, sosem adjuk fel. Bízom benne, hogy a remek szurkolóinkkal együtt egy hónap múlva kiharcoljuk a döntőbe jutást” – nyilatkozta a vendégek csapatkapitánya, Dominik Kruzliak.

SZLOVÁK KUPA
Elődöntő, 1. mérkőzés
Sároseperjes–FC Kassa 2–2
Kassa: Kovács Mátyás az 55. percben lépett pályára

 

