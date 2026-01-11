Nemzeti Sportrádió

Legázolta a Wolfsburgot a második félidőben a Bayern München

2026.01.11. 19:26
Luis Díaz a Bayern második gólját fejeli (Fotó: Getty Images)
Bundesliga FC Bayern München VfL Wolfburg
A listavezető müncheniek 8–1-re nyertek az első idei fordulóban, és tovább növelték előnyüket a német labdarúgó Bundesligában.

Münchenben sincs meleg, körülbelül mínusz három-négy fokban játszotta le a Bayern az idei első mérkőzését a Wolfsburg ellen. A vendégeknél sérülés miatt nem léphetett pályára Dárdai Bence, míg a hazaiaknál mások mellett Joshua Kimmich hiányzott.

Ott volt viszont a Bayern kezdőjében Michael Olise, aki az 50. Bundesliga-találkozóján főszereplővé lépett elő. A bajorok vezető gólját ugyan Lovro Majer remek kiugratása után Dzenan Pejcinovic még ki tudta egyenlíteni, de aztán Olise beadását követően Luis Díaz fejelt a kapuba, majd a második félidőben a francia támadó megszerezte a müncheniek harmadik gólját. Innentől indult csak be a bajorok támadógépezete, és a vége kiütéses siker lett. Olise duplázott, Harry Kane is megvillant, a bajorok pedig kihasználták a Dortmund pénteki botlását, és tizenegy pontra növelték az előnyüket a tabellán, miközben 16 forduló után 63 szerzett gólnál jár a csapat.

NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ
Bayern München–Wolfsburg 8–1 (K. Fischer 5. – öngól, L. Díaz 30., Olise 50., 76., Jenz 53. – öngól, R. Guerreiro 68., Kane 69., Goretzka 88., ill. Pejcinovic 13.)

Korábban
Borussia Mönchengladbach–Augsburg 4–0 (Scally 8., Diks 20. – 11-esből, Tabakovic 36., 61.)

Szombaton játszották
Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart 1–4 (Grimaldo 66. – 11-esből, ill. Leweling 7., 45.+1., Mittelstädt 29. – 11-esből, Undav 45+2.)
Freiburg–Hamburger SV 2–1 (Grifo 53. – 11-esből, Matanovic 83., ill. Vuskovic 49.)
Kiállítva: Elfadli (Hamburg, 51.)
Heidenheim–1. FC Köln 2–2 (Pieringer 15. Niehues 26., ill. Martel 18., El Mala 48.)
Union Berlin–Mainz 2–2 (Dzsong Vu Jong 77., Doekhi 86., ill. Amiri 30., Hollerbach 69.)
Pénteken játszották
Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 3–3 (Uzun 22. – 11-esből, Ebnoutalib 71., Dahud 90+2., ill. Beier 10., F. Nmecha 68., Chukwuemeka 90+6.)

A St. Pauli–RB Leipzig és a Werder Bremen–Hoffenheim mérkőzést a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották.

A NÉMET BUNDESLIGA ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Bayern München

16

14

2

63–12

+51 

44 

  2. Borussia Dortmund

16

9

6

1

29–15

+14 

33 

  3. RB Leipzig

15

9

2

4

30–19

+11 

29 

  4. Bayer Leverkusen

16

9

2

5

34–24

+10 

29 

  5. Stuttgart

16

9

2

5

29–23

+6 

29 

  6. Hoffenheim

15

8

3

4

29–20

+9 

27 

  7. Eintracht Frankfurt

16

7

5

4

33–33

26 

  8. Freiburg

16

6

5

5

27–27

23 

  9. Union Berlin

16

6

4

6

22–25

–3 

22 

10. Mönchengladbach

16

5

4

7

22–24

–2 

19 

11. 1. FC Köln

16

4

5

7

24–26

–2 

17 

12. Werder Bremen

15

4

5

6

18–28

–10 

17 

13. Hamburg

16

4

4

8

17–27

–10 

16 

14. Wolfsburg

16

4

3

9

24–36

–12 

15 

15. Augsburg

16

4

2

10

17–32

–15 

14 

16. St. Pauli

15

3

3

9

13–26

–13 

12 

17. Heidenheim

16

3

3

10

15–36

–21 

12 

18. Mainz

16

1

6

9

15–28

–13 

 

 

