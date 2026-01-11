Legázolta a Wolfsburgot a második félidőben a Bayern München

Münchenben sincs meleg, körülbelül mínusz három-négy fokban játszotta le a Bayern az idei első mérkőzését a Wolfsburg ellen. A vendégeknél sérülés miatt nem léphetett pályára Dárdai Bence, míg a hazaiaknál mások mellett Joshua Kimmich hiányzott.

Ott volt viszont a Bayern kezdőjében Michael Olise, aki az 50. Bundesliga-találkozóján főszereplővé lépett elő. A bajorok vezető gólját ugyan Lovro Majer remek kiugratása után Dzenan Pejcinovic még ki tudta egyenlíteni, de aztán Olise beadását követően Luis Díaz fejelt a kapuba, majd a második félidőben a francia támadó megszerezte a müncheniek harmadik gólját. Innentől indult csak be a bajorok támadógépezete, és a vége kiütéses siker lett. Olise duplázott, Harry Kane is megvillant, a bajorok pedig kihasználták a Dortmund pénteki botlását, és tizenegy pontra növelték az előnyüket a tabellán, miközben 16 forduló után 63 szerzett gólnál jár a csapat.

NÉMET BUNDESLIGA

16. FORDULÓ

Bayern München–Wolfsburg 8–1 (K. Fischer 5. – öngól, L. Díaz 30., Olise 50., 76., Jenz 53. – öngól, R. Guerreiro 68., Kane 69., Goretzka 88., ill. Pejcinovic 13.)

Korábban

Borussia Mönchengladbach–Augsburg 4–0 (Scally 8., Diks 20. – 11-esből, Tabakovic 36., 61.)

Szombaton játszották

Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart 1–4 (Grimaldo 66. – 11-esből, ill. Leweling 7., 45.+1., Mittelstädt 29. – 11-esből, Undav 45+2.)

Freiburg–Hamburger SV 2–1 (Grifo 53. – 11-esből, Matanovic 83., ill. Vuskovic 49.)

Kiállítva: Elfadli (Hamburg, 51.)

Heidenheim–1. FC Köln 2–2 (Pieringer 15. Niehues 26., ill. Martel 18., El Mala 48.)

Union Berlin–Mainz 2–2 (Dzsong Vu Jong 77., Doekhi 86., ill. Amiri 30., Hollerbach 69.)

Pénteken játszották

Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 3–3 (Uzun 22. – 11-esből, Ebnoutalib 71., Dahud 90+2., ill. Beier 10., F. Nmecha 68., Chukwuemeka 90+6.)

A St. Pauli–RB Leipzig és a Werder Bremen–Hoffenheim mérkőzést a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották.