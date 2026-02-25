Vinícius ezúttal is betalált, a Real Madrid kettős győzelemmel jutott tovább a Benfica ellen

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

REAL MADRID (spanyol)–BENFICA (portugál) 2–1 (1–1)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 76 745 néző. Vezette: Vincic (szlovén)

REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, R. Asencio (Alaba, 77.), Á. Carreras (F. García, 90+1.) – Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Mastantuono, 77.) – Arda Güler (C. Palacios, 84.), G. García (Pitarch, 84.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

BENFICA: Trubin – Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – R. Ríos, Barreiro (L. Cabral, 90+1.) – Aursnes (Barrenechea, 85.), Rafa Silva, Schjelderup (F. Ivanovic, 85.) – Pavlidisz. Vezetőedző: José Mourinho

Gólszerző: Tchouaméni (16.), Vinícius Júnior (80.), ill. Rafa Silva (14.)

Továbbjutott: a Real Madrid, kettős győzelemmel, 3–1-es összesítéssel

Nem a futballról maradt emlékezetes a két csapat bő egy héttel ezelőtti odavágója, amelyet a Real Madrid 1–0-ra nyert meg. Akkor a rekordbajnok főleg az első félidőben remekelt, de sok ziccert hibázott, Vinícius Júnior bombagóljával aztán a fordulást követően vezetést szerzett. A brazil támadó körül tánccal kísért gólöröme után botrány alakult ki, ugyanis a Benfica 20 éves szélsője, Gianluca Prestianni a mezét szája elé húzva odaszólt neki, Vinícius pedig jelezte a játékvezetőnek, rasszizmust észlelt magával szemben.

Az eset nagy port kavart, a témában rengeteget megszólaltak, az UEFA pedig még vizsgálja, mit is mondhatott pontosan Prestianni, de a végleges döntésig egy meccsre, tehát a visszavágóra eltiltották, így nem léphetett pályára a Santiago Bernabéu Stadionban. Ahogyan nem ülhetett le a kispadra José Mourinho Benfica-vezetőedző sem korábbi csapata otthonában, hiszen az első meccsen kiállították. Itt fontos megemlíteni, hogy a túloldalról Kylian Mbappé hiányzott, sérülés miatt a kispadon sem kapott helyet, Gonzalo García helyettesítette.

A Benfica az említett veszteségektől függetlenül erősen kezdte a meccset, a 14. percben már vezetést szerzett: kiváló háromszögelés után Raúl Asencio kis híján öngólt vétett a lapos beadásból, s az ő kapura tartó labdáját ugyan bravúrral még kifogta Thibaut Courtois, a kipattanót Rafa Silva gólra váltotta (0–1).

Rafa Silva gólja után még reménykedhettek a portugálok (Fotó: Getty Images)

Sokáig nem maradt így az állás, Aurelien Tchouaméni ugyanis két percre rá pazarul érkezett a tizenhatos vonalánál egy visszakészített labdára, s kilőtte a rövid alsó sarkot (1–1), így összesítésben újra a Real Madrid vezetett. Az első félidő további részében még egy alkalommal beköszöntek a madridiak, Arda Güler találatát azonban les miatt érvénytelenítette a játékvezető – más kérdés, ha az nincs, kalandos ítélet lett volna, mert az egyik oldalon kezezés, a másikon kapustámadás is felmerülhetett volna.

A fordulás után a felek kiegyenlített csatát vívtak, de az utolsó húsz percre ráfordulva megint nem a futball volt főszerepben: a már említett Asencio csapattársával, Eduardo Camavingával ütközött, hosszú percekig mozdulatlanul a földön maradt, végül nyakmerevítőben, hordágyon hagyta el a pályát, s a franciát is lecserélték.

Három perc sem telt el, és keretes szerkezet zárta a párharcot: Vinícius Júnior a védők mögül kilépve ziccerbe került, ellőtte Anatolij Trubin keze mellett a labdát, kiharcolva a győzelmet és a továbbjutást is (2–1 a meccs, 3–1 a párharc).

Természetesen gólöröm gyanánt az üzenetértékű tánc sem maradhatott el a szögletzászlónál – a Bernabéu közönsége megünnepelte a brazilt. A Real Madrid a legjobb tizenhat között vagy a Manchester Cityvel, vagy a Sporting CP-vel csap össze.