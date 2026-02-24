Szerdai sportműsor: teljessé válik a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapatának mezőnye

FEBRUÁR 25., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK

18.45: Atalanta (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport2)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–AS Monaco FC (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Juventus (olasz)–Galatasaray (török) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

34. FORDULÓ

21.00: Stoke City–Oxford United (Tv: Match4)

SZAÚDI PRO LEAGUE

10. FORDULÓ

20.00: Al-Nadzsma–Al-Naszr (Tv: Spíler1)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

NYOLCADDÖNTŐ

16.00: Benfica–AZ Alkmaar (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BIRKÓZÁS

UWW-rangsorverseny, Zágráb

Szabadfogás – 57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg, 86 kg

10.30: selejtező

14.30: elődöntő

15.30: vigaszág

18.00: helyosztó

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg (osztrák)

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Graz 99ers (osztrák)

19.15: EC-KAC (osztrák)–Innsbruck (osztrák)

19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–HCB Südtirol Alperia (olasz)

19.30: Pinoeers Vorarlberg (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

12. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–Dinamo Bucuresti (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Kolstad (norvég)–Nantes (francia)

B-CSOPORT

18.45: GOG (dán)–Eurofarm Peliszter (északmacedón)

FÉRFI NB I

16. FORDULÓ

18.00: Mol Tatabánya KC–Szigetszentmiklósi KSK

NŐI NB I

22. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

18.00: Győri Audi ETO KC–Vasas SC (Tv: M4 Sport)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

22. (UTOLSÓ) FORDULÓ

18.00: Sopron Basket–DVTK Hun-Therm

18.00: NKA Universitas Pécs–Uni Győr – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: TFSE–Tarr KSC Szekszárd

18.00: Vasas Akadémia–VBW CEKK Cegléd

18.00: Dávid Kornél KA–ELTE BEAC Újbuda

18.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Csata TKK

FÉRFI EUROLIGA, ALAPSZAKASZ

29. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Partizan Beograd (szerb)

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Olympiakosz (görög)

20.30: Virtus Bologna (olasz)–Barcelona (spanyol)

20.30: Crvena zvezda (szerb)–Anadolu Efes (török)

NŐI EUROLIGA, PLAY-IN

2. MÉRKŐZÉSEK

AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

19.30: Girona (spanyol)–Fenerbahce (török)

19.30: Basket Landes (francia)–Galatasaray (török)

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

20.00: Zaragoza (spanyol)–USK Praha (cseh)

20.00: Schio (olasz)–Venezia (olasz)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

20.00: Kecskeméti RC–Fino Kaposvár

Női Challenge-kupa, elődöntő, visszavágó

20.00: Megabox Group Vallefoglia (olasz)–KHG Kaposvári NRC

SZNÚKER

Home Nations Series, Welsh Open

14.00: délutáni program (Tv: Eurosport1)

19.00: esti program (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 500-as torna, Acapulco

1.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-as torna, Dubai

11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Santiago

21.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Mérida

21.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Austin

18.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

Benne: Stollár Fanny, Krueger (magyar, amerikai)–Aojama, Sibahara (japánok, 2.)

VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.00: Szolnoki Dózsa–Jadran Split (horvát)

20.00: VasasPlaket–BVSC-Manna ABC

NŐI OB I, KÖZÉPSZAKASZ

FELSŐHÁZ, 2. FORDULÓ

18.30: III. Kerületi TVE–Dunaújvárosi FVE

18.30: BVSC-Manna ABC–One Eger

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A kommunizmus áldozatainak emléknapja – a válogatott újpesti védő, Szűcs Sándor kivégzése

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ennyit érnek más országokban az olimpiai érmek

9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Győr női kézilabdacsapatának szereplése a 2024–2025-ös BL-idényben

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral, vendég: Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Rövid pályás gyorskorcsolya, vendég: Knoch Viktor, a válogatott edzője

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bobory Balázs, Spiller István, Székely Dávid

17.00: Balogh Balázs beszélgetése Kovács Emőke történésszel. A téma: a kommunizmus áldozatainak sportvonatkozásai

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Atlétika, fedett pályás országos bajnokság előtt: Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Szabó Bence

18.00: Kosárlabda, tudósítás az NKA Pécs–Győr női NB I-es mérkőzésről

18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Veszprém–Dinamo Bururesti férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György

21.00: Labdarúgás, összeállítás a Ferencváros–Ludogorec Európa-liga-mérkőzés előtt

21.30: Kézilabda, interjúk a Tatabánya férficsapatának játékosaival

22.30: Sportvilág