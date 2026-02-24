Szerdai sportműsor: teljessé válik a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapatának mezőnye
FEBRUÁR 25., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK
18.45: Atalanta (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport2)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–AS Monaco FC (francia) (Tv: Sport1)
21.00: Juventus (olasz)–Galatasaray (török) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
21.00: Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál) – élőben az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
34. FORDULÓ
21.00: Stoke City–Oxford United (Tv: Match4)
SZAÚDI PRO LEAGUE
10. FORDULÓ
20.00: Al-Nadzsma–Al-Naszr (Tv: Spíler1)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
NYOLCADDÖNTŐ
16.00: Benfica–AZ Alkmaar (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
UWW-rangsorverseny, Zágráb
Szabadfogás – 57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg, 86 kg
10.30: selejtező
14.30: elődöntő
15.30: vigaszág
18.00: helyosztó
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg (osztrák)
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Graz 99ers (osztrák)
19.15: EC-KAC (osztrák)–Innsbruck (osztrák)
19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–HCB Südtirol Alperia (olasz)
19.30: Pinoeers Vorarlberg (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
12. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–Dinamo Bucuresti (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Kolstad (norvég)–Nantes (francia)
B-CSOPORT
18.45: GOG (dán)–Eurofarm Peliszter (északmacedón)
FÉRFI NB I
16. FORDULÓ
18.00: Mol Tatabánya KC–Szigetszentmiklósi KSK
NŐI NB I
22. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
18.00: Győri Audi ETO KC–Vasas SC (Tv: M4 Sport)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
22. (UTOLSÓ) FORDULÓ
18.00: Sopron Basket–DVTK Hun-Therm
18.00: NKA Universitas Pécs–Uni Győr – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: TFSE–Tarr KSC Szekszárd
18.00: Vasas Akadémia–VBW CEKK Cegléd
18.00: Dávid Kornél KA–ELTE BEAC Újbuda
18.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Csata TKK
FÉRFI EUROLIGA, ALAPSZAKASZ
29. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Partizan Beograd (szerb)
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Olympiakosz (görög)
20.30: Virtus Bologna (olasz)–Barcelona (spanyol)
20.30: Crvena zvezda (szerb)–Anadolu Efes (török)
NŐI EUROLIGA, PLAY-IN
2. MÉRKŐZÉSEK
AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
19.30: Girona (spanyol)–Fenerbahce (török)
19.30: Basket Landes (francia)–Galatasaray (török)
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
20.00: Zaragoza (spanyol)–USK Praha (cseh)
20.00: Schio (olasz)–Venezia (olasz)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: Kecskeméti RC–Fino Kaposvár
Női Challenge-kupa, elődöntő, visszavágó
20.00: Megabox Group Vallefoglia (olasz)–KHG Kaposvári NRC
SZNÚKER
Home Nations Series, Welsh Open
14.00: délutáni program (Tv: Eurosport1)
19.00: esti program (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 500-as torna, Acapulco
1.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-as torna, Dubai
11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Santiago
21.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Mérida
21.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Austin
18.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Stollár Fanny, Krueger (magyar, amerikai)–Aojama, Sibahara (japánok, 2.)
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.00: Szolnoki Dózsa–Jadran Split (horvát)
20.00: VasasPlaket–BVSC-Manna ABC
NŐI OB I, KÖZÉPSZAKASZ
FELSŐHÁZ, 2. FORDULÓ
18.30: III. Kerületi TVE–Dunaújvárosi FVE
18.30: BVSC-Manna ABC–One Eger
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A kommunizmus áldozatainak emléknapja – a válogatott újpesti védő, Szűcs Sándor kivégzése
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ennyit érnek más országokban az olimpiai érmek
9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Győr női kézilabdacsapatának szereplése a 2024–2025-ös BL-idényben
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral, vendég: Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Rövid pályás gyorskorcsolya, vendég: Knoch Viktor, a válogatott edzője
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bobory Balázs, Spiller István, Székely Dávid
17.00: Balogh Balázs beszélgetése Kovács Emőke történésszel. A téma: a kommunizmus áldozatainak sportvonatkozásai
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Atlétika, fedett pályás országos bajnokság előtt: Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Szabó Bence
18.00: Kosárlabda, tudósítás az NKA Pécs–Győr női NB I-es mérkőzésről
18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Veszprém–Dinamo Bururesti férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György
21.00: Labdarúgás, összeállítás a Ferencváros–Ludogorec Európa-liga-mérkőzés előtt
21.30: Kézilabda, interjúk a Tatabánya férficsapatának játékosaival
22.30: Sportvilág