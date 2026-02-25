Háromgólos Vasas-előny a BVSC ellen a férfi vízi Eurokupa nyolcaddöntőjének odavágóján
NAGYRÉSZT A KAPUSOKRÓL is szólt a VasasPlaket és a BVSC-Manna ABC összecsapása a férfi vízilabda Eurokupa nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Komjádi uszodában. 5–4-es Vasas-vezetésnél cseréltek térfelet a csapatok, majd Gyapjas Viktor fél percen belül kivédte Szalai Péter és Bogdan Djurdjics ötméteresét is. Ám a szerb légiós rövidesen két bombagóllal javított, ekkor már 7–4-re vezettek az angyalföldiek, maga Djurdjics öt találatig meg sem állt, Mizsei Márton pedig kiválóan védte a Vasas kapuját. A BVSC ezután nem került közelebb két gólnál – három perccel a vége előtt Szalai Péter második góljánál (11–7) eldőlni látszott a találkozó. Szlobodan Nikics csapata végül hárommal, 11–8-ra nyerte meg az odavágót.
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
VasasPlaket–BVSC-Manna ABC 11–8 (2–2, 3–2, 3–2, 3–2)
Komjádi uszoda, 500 néző. V: Rakovics (szerb), Balanescu (román)
VASAS: MIZSEI – Várnai, DJURDJICS 5, Bátori 1, GÁBOR L. 2, Lakatos S., Csorba T. Csere: Dala D., Gyárfás T. 1, Sélley-Rauscher, Foszkolosz, SZALAI P. 2, Tasi. Edző: Szlobodan Nikics
BVSC: GYAPJAS V. – Jansik D., Tátrai D. 1, EKLER ZS. 1, Batizi, Csacsovszky E. 1, Susiasvili 1. Csere: Bundschuh, Csapó M. 1, Szeghalmi 1, Mészáros M., KOVÁCS P. 2, Benedek M. Edző: Varga Dániel
Emberelőny-kihasználás: 8/3, ill. 14/5
Gól – ötméteresből: 3/1, ill. 2/2
Kipontozódott: Tasi (19. p.), Várnai (26. p.)
MESTERMÉRLEG
Szlobodan Nikics: – Nagyon jól védekeztünk, Mizsei Márton remekül védett, ez volt a kulcs, de a támadásainkkal nem vagyok teljesen elégedett. Többször kellene, hogy a centerünk jobb pozícióba kerüljön, és több labdát kaphasson. Ez kicsit zavar, de összességében sokkal jobban játszottunk, mint a legutóbbi mérkőzéseinken.
Varga Dániel: – Az emberelőny-kihasználással nagy problémáink voltak, az ellenfél védelme remekül összeállt, Mizsei Márton is jól védett, de ugyanezt el tudom mondani Gyapjas Viktorról is. Sok mindennel elégedett lennék, ha eltekinthetnék az emberelőny-kihasználástól. Tizenegy kapott gól nem számít soknak, a nyolc viszont nagyon kevés.
KORÁBBAN
Szolnoki Dózsa–Jadran Split (horvát) 10–15 (1–2, 4–4, 2–5, 3–4)
Öttel kikapott a Szolnok az odavágón a férfi vízi Eurokupa nyolcaddöntőjében