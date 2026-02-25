Háromgólos Vasas-előny a BVSC ellen a férfi vízi Eurokupa nyolcaddöntőjének odavágóján

VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

VasasPlaket–BVSC-Manna ABC 11–8 (2–2, 3–2, 3–2, 3–2)

Komjádi uszoda, 500 néző. V: Rakovics (szerb), Balanescu (román)

VASAS: MIZSEI – Várnai, DJURDJICS 5, Bátori 1, GÁBOR L. 2, Lakatos S., Csorba T. Csere: Dala D., Gyárfás T. 1, Sélley-Rauscher, Foszkolosz, SZALAI P. 2, Tasi. Edző: Szlobodan Nikics

BVSC: GYAPJAS V. – Jansik D., Tátrai D. 1, EKLER ZS. 1, Batizi, Csacsovszky E. 1, Susiasvili 1. Csere: Bundschuh, Csapó M. 1, Szeghalmi 1, Mészáros M., KOVÁCS P. 2, Benedek M. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 8/3, ill. 14/5

Gól – ötméteresből: 3/1, ill. 2/2

Kipontozódott: Tasi (19. p.), Várnai (26. p.)

MESTERMÉRLEG

Szlobodan Nikics: – Nagyon jól védekeztünk, Mizsei Márton remekül védett, ez volt a kulcs, de a támadásainkkal nem vagyok teljesen elégedett. Többször kellene, hogy a centerünk jobb pozícióba kerüljön, és több labdát kaphasson. Ez kicsit zavar, de összességében sokkal jobban játszottunk, mint a legutóbbi mérkőzéseinken.

Varga Dániel: – Az emberelőny-kihasználással nagy problémáink voltak, az ellenfél védelme remekül összeállt, Mizsei Márton is jól védett, de ugyanezt el tudom mondani Gyapjas Viktorról is. Sok mindennel elégedett lennék, ha eltekinthetnék az emberelőny-kihasználástól. Tizenegy kapott gól nem számít soknak, a nyolc viszont nagyon kevés.

KORÁBBAN

Szolnoki Dózsa–Jadran Split (horvát) 10–15 (1–2, 4–4, 2–5, 3–4)