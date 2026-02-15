Folytatódott a Heidenheim rossz sorozata
A Heidenheim az utolsó nyolc meccsén csak két pontot szerzett, ráadásul hárommérkőzéses vereségsorozat után utazott Augsburgba. Az utolsó helyezett szerencséjére a fordulóban az alsóházi csapatoknak nem termett babér, így egy sikerrel a Heidenheim lehetett volna a forduló nyertese.
A két csapat az első félidőben kevés helyzetet dolgozott ki, a 80. percben viszont az Augsburg tizenegyeshez jutott, amit Alexis Claude-Maurice értékesített, a labdát biztosan helyezte a jobb sarokba.
A bajor csapat az utolsó négy meccsét tekintve harmadszor nyert, a Heidenheim viszont továbbra is hat pontra van az osztályozót jelentő 16. helytől.
NÉMET BUNDESLIGA
22. FORDULÓ
Augsburg–Heidenheim 1–0 (Claude-Maurice 80. – 11-esből)
17.30: RB Leipzig–Wolfsburg (Tv: Match4)
Szombaton játszották:
Hamburg–Union Berlin 3–2 (Königsdörffer 35., 82., Capaldo 45+2., ill. Querfeld 28. – 11-esből, Ilics 89.)
Eintracht Frankfurt–Mönchengladbach 3–0 (Brown 24., Ehgujab 34., Knauff 75.)
Werder Bremen–Bayern München 0–3 (Kane 22. – 11-esből, 25., Goretzka 70.)
Hoffenheim–Freiburg 3–0 (Asllani 46., Kabak 51., Gendrey 90+5.)
Bayer Leverkusen–St. Pauli 4–0 (Quansah 13., Schick 14., Tapsoba 52., Poku 78.)
VfB Stuttgart–1. FC Köln 3–1 (Demirovic 15., 85., Undav 90+2., ill. Ache 79.)
Pénteken játszották
Borussia Dortmund–Mainz 4–0 (Guirassy 10., 42., Beier 15., Kohr 84. – öngól)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|22
|18
|3
|1
|82–19
|+63
|57
|2. Borussia Dortmund
|22
|15
|6
|1
|47–20
|+27
|51
|3. Hoffenheim
|22
|14
|3
|5
|47–28
|+19
|45
|4. Stuttgart
|22
|13
|3
|6
|41–29
|+12
|42
|5. Bayer Leverkusen
|21
|12
|3
|6
|43–27
|+16
|39
|6. RB Leipzig
|21
|12
|3
|6
|40–28
|+12
|39
|7. Eintracht Frankfurt
|22
|8
|7
|7
|44–46
|–2
|31
|8. Freiburg
|22
|8
|6
|8
|32–36
|–4
|30
|9. Hamburg
|21
|6
|7
|8
|24–31
|–7
|25
|10. Union Berlin
|22
|6
|7
|9
|28–37
|–9
|25
|11. Augsburg
|22
|7
|4
|11
|25–39
|–14
|25
|12. 1. FC Köln
|22
|6
|5
|11
|31–37
|–6
|23
|13. Mönchengladbach
|22
|5
|7
|10
|25–37
|–12
|22
|14. Mainz
|22
|5
|6
|11
|25–37
|–12
|21
|15. Wolfsburg
|21
|5
|4
|12
|29–44
|–15
|19
|16. Werder Bremen
|22
|4
|7
|11
|22–42
|–20
|19
|17. St. Pauli
|22
|4
|5
|13
|20–39
|–19
|17
|18. Heidenheim
|22
|3
|4
|15
|19–48
|–29
|13