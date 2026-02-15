Nemzeti Sportrádió

Folytatódott a Heidenheim rossz sorozata

2026.02.15. 17:25
Egy gól született az Augsburg és a Heidenheim meccsén (Fotó: Getty Images)
Augsburg Heidenheim Bundesliga
Az utolsó helyezett Heidenheim 1–0-s vereséget szenvedett az Augsburg vendégeként a német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 22. fordulójában.

A Heidenheim az utolsó nyolc meccsén csak két pontot szerzett, ráadásul hárommérkőzéses vereségsorozat után utazott Augsburgba. Az utolsó helyezett szerencséjére a fordulóban az alsóházi csapatoknak nem termett babér, így egy sikerrel a Heidenheim lehetett volna a forduló nyertese.

A két csapat az első félidőben kevés helyzetet dolgozott ki, a 80. percben viszont az Augsburg tizenegyeshez jutott, amit Alexis Claude-Maurice értékesített, a labdát biztosan helyezte a jobb sarokba. 

A bajor csapat az utolsó négy meccsét tekintve harmadszor nyert, a Heidenheim viszont továbbra is hat pontra van az osztályozót jelentő 16. helytől.

NÉMET BUNDESLIGA
22. FORDULÓ
Augsburg–Heidenheim 1–0 (Claude-Maurice 80. – 11-esből)
17.30: RB Leipzig–Wolfsburg (Tv: Match4)
Szombaton játszották:
Hamburg–Union Berlin 3–2 (Königsdörffer 35., 82., Capaldo 45+2., ill. Querfeld 28. – 11-esből, Ilics 89.)
Eintracht Frankfurt–Mönchengladbach 3–0 (Brown 24., Ehgujab 34., Knauff 75.)
Werder Bremen–Bayern München 0–3 (Kane 22. – 11-esből, 25., Goretzka 70.)
Hoffenheim–Freiburg 3–0 (Asllani 46., Kabak 51., Gendrey 90+5.)
Bayer Leverkusen–St. Pauli 4–0 (Quansah 13., Schick 14., Tapsoba 52., Poku 78.)
VfB Stuttgart–1. FC Köln 3–1 (Demirovic 15., 85., Undav 90+2., ill. Ache 79.)

Pénteken játszották
Borussia Dortmund–Mainz 4–0 (Guirassy 10., 42., Beier 15., Kohr 84. – öngól)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München22183182–19+63 57 
2. Borussia Dortmund22156147–20+27 51 
3. Hoffenheim22143547–28+19 45 
4. Stuttgart22133641–29+12 42 
5. Bayer Leverkusen21123643–27+16 39 
6. RB Leipzig21123640–28+12 39 
7. Eintracht Frankfurt2287744–46–2 31 
8. Freiburg2286832–36–4 30 
9. Hamburg2167824–31–7 25 
10. Union Berlin2267928–37–9 25 
11. Augsburg22741125–39–14 25 
12. 1. FC Köln22651131–37–6 23 
13. Mönchengladbach22571025–37–12 22 
14. Mainz22561125–37–12 21 
15. Wolfsburg21541229–44–15 19 
16. Werder Bremen22471122–42–20 19 
17. St. Pauli22451320–39–19 17 
18. Heidenheim22341519–48–29 13 

 

 

