Folytatódott a Heidenheim rossz sorozata

A Heidenheim az utolsó nyolc meccsén csak két pontot szerzett, ráadásul hárommérkőzéses vereségsorozat után utazott Augsburgba. Az utolsó helyezett szerencséjére a fordulóban az alsóházi csapatoknak nem termett babér, így egy sikerrel a Heidenheim lehetett volna a forduló nyertese.

A két csapat az első félidőben kevés helyzetet dolgozott ki, a 80. percben viszont az Augsburg tizenegyeshez jutott, amit Alexis Claude-Maurice értékesített, a labdát biztosan helyezte a jobb sarokba.

A bajor csapat az utolsó négy meccsét tekintve harmadszor nyert, a Heidenheim viszont továbbra is hat pontra van az osztályozót jelentő 16. helytől.

NÉMET BUNDESLIGA

22. FORDULÓ

Augsburg–Heidenheim 1–0 (Claude-Maurice 80. – 11-esből)

17.30: RB Leipzig–Wolfsburg (Tv: Match4)

Szombaton játszották:

Hamburg–Union Berlin 3–2 (Königsdörffer 35., 82., Capaldo 45+2., ill. Querfeld 28. – 11-esből, Ilics 89.)

Eintracht Frankfurt–Mönchengladbach 3–0 (Brown 24., Ehgujab 34., Knauff 75.)

Werder Bremen–Bayern München 0–3 (Kane 22. – 11-esből, 25., Goretzka 70.)

Hoffenheim–Freiburg 3–0 (Asllani 46., Kabak 51., Gendrey 90+5.)

Bayer Leverkusen–St. Pauli 4–0 (Quansah 13., Schick 14., Tapsoba 52., Poku 78.)

VfB Stuttgart–1. FC Köln 3–1 (Demirovic 15., 85., Undav 90+2., ill. Ache 79.)

Pénteken játszották

Borussia Dortmund–Mainz 4–0 (Guirassy 10., 42., Beier 15., Kohr 84. – öngól)