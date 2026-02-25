Nemzeti Sportrádió

Austini tenisztorna: Stollár kiesett párosban

2026.02.25. 23:05
Stollár Fanny (Fotó: Getty Images)
Stollár Fanny az amerikai Ashlyn Kruegerrel az oldalán két játszmában kikapott a második kiemelt Aojama Suko, Sibahara Ena japán duótól a 283 ezer dollár (91 millió forint) összdíjazású austini kemény pályás női tenisztorna szerdai játéknapján.

Stollár Fanny és az amerikai Ashlyn Krueger mindkét szettben rövidítésre kényszerítette a 2. helyen kiemelt Aojama Suko, Sibahara Ena párost az austini WTA 250-es tenisztorna 1. fordulójában, de ezekben már nem volt ellenszerük a japánok játékára – a mérkőzés 1 óra 43 percig tartott.

Az egyesült államokbeli viadalon hétfőn Bondár Anna kiesett egyesben, kedden pedig Gálfi Dalma előbb nyolcaddöntőbe jutott, majd Bondárral az oldalán kikapott párosban az első fordulóban a Catherine Harrison, Dalayna Hewitt amerikai kettőstől.

WTA 250-ES TORNA, AUSTIN (283 000 dollár, kemény)
Páros, 1. forduló
Aojama Suko, Sibahara Ena (japán, 2.)–Stollár Fanny, Ashlyn Krueger (magyar, amerikai) 7:6 (7–1), 7:6 (7–3)

 

