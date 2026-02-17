Az első Bundesliga-idényében berobbant Said El Mala

Said El Mala 2006. augusztus 26-án született Krefeldben német anyától és libanoni apától. Hogy megkedvelje a futballt, ahhoz édesapja is nagyban hozzájárult, hiszen ő maga is helyi szinten játszott és rendszeresen elvitte a meccseire. A pálya mellett a nála három évvel idősebb bátyjával, Malekkel játszadozva hamar kiderült, van labdaérzéke, és már négyéves korában szervezett keretek között focizott. Tizenegy évesen került a Borussia Mönchengladbach kötelékébe, sokat fejlődött, mégis kamaszként át kellett élnie pályafutása első töréspontját: tizennégy éves korában eltanácsolták a klubtól. Roppant nehezen dolgozta fel, hiszen a koronavírus-járvány kellős közepén szembesítették vele, hogy nem számítanak rá a továbbiakban, keressen magának új egyesületet.

„Úgy éreztem magam, mintha vége lett volna a világnak – idézi a bundesliga.com Said El Malát. – Azt hiszem, el is pityeredtem, amiért kitaszítottak a környezetemből, és el kellett hagynom a fiúkat, akiket három éve ismertem. Sohasem volt időm az iskolában barátkozni, mert amint kicsöngettek, már pattantam is fel a buszra, hogy edzésre menjek, útközben írtam meg a leckémet. Csak a csapattársaimmal voltam egy hullámhosszon, remek volt velük a kapcsolatom. Miután nem kaptam szerződést a Mönchengladbachtól, szerencsére a bátyám rábeszélt, hogy folytassam a futballt.”

Csak azért került a TSV Meerbuschhoz, mert – szintén eltanácsolt – bátyja, Malek ismerte a korosztályos együttes edzőjének fiát. Mivel mindkettőjüknek jól ment a játék (nyilvánvaló volt, hogy kiemelkednek az amatőr közegből), a Viktoria Köln próbajátékra hívta őket. A történet folytatása aligha meglepő: mind a ketten megfeleltek, szerződést kaptak, így valamivel magasabb szinten futballozhattak. A testvérpár azzal a tudattal készült nap mint nap, hogy meg kell ragadnia az esélyt, amely minden bizonnyal az utolsó.

A német U18-as, U19-es, U21-es válogatottban is szerepet kapott... (Fotó: Imago Images)

...már a felnőttkeretbe is meghívta Julian Nagelsmann (balra) (Fotó: Imago Images)

Nem sokkal klubváltásuk után a szerencse is melléjük állt. Az első csapatnál sokan megsérültek, ezért mind a ketten megkapták a lehetőséget a felnőttek között. Olyan jól ment nekik a játék, hogy megragadtak a csapatban, majd bejelentkezett értük a város első számú klubja, az 1. FC Köln. Mivel az egyesület akkoriban nem regisztrálhatott új játékost a keretébe, kölcsönben a Viktoriánál maradtak a 2024–2025-ös idényre.

Kettejük közül az áttörés csak Saidnak sikerült (Malek manapság az 1. FC Köln fakójában szerepel), ő azonban nagyszerű évadot zárt. A 3. Bundesligában játszott 32 mérkőzésen szerzett 13 gól és öt gólpassz meggyőzte anyaklubja elöljáróit, hogy érdemes neki bizalmat szavazni az első keretben. Teljesítményéről az is sokat elárult, hogy a harmadosztályban ő lett az év felfedezettje. Tehetségéről nem csak a kölniek bizonyosodhattak meg: hiába játszott alacsonyabb osztályban, a benne rejlő lehetőséget látva a Premier League-ben szereplő Brighton tizenötmilliós ajánlatot tett érte.

„Tony Bloom, a Brighton többségi tulajdonosa és elnöke egy fesztiválon megszerezte a telefonszámomat egy barátomtól – elevenítette fel a történteket Lionel Souque, az 1. FC Köln felügyelőbizottságának elnöke az OMR podcastjében. – Megpróbálta kideríteni, van-e esély rajtam keresztül nyélbe ütni az átigazolást, mire azt válaszoltam neki, hogy te egy pókerjátékos vagy, aki egy zöldségárussal beszélget, szóval esélytelen, hogy a tárgyalások végén egymás tenyerébe csapjunk. Nem vette a lapot, ezért komolyra fordítottam a szót: miután tisztáztam, hogy Thomas Kessler sportigazgató dönt az ügyben, hozzátettem, hogy a klub minden bizonnyal arra összpontosít, hogy megtartson egy olyan nagyszerű játékost, mint Said. Úgyhogy tényleg esélytelen a transzfer.”

Valóban, az üzlet nem köttetett meg, helyette Said El Mala 2030-ig érvényes új megállapodást kötött, a 2025–2026-os idényt pedig az 1. FC Kölnnél kezdte el – nem is akárhogyan. Első mérkőzésén a RheinEnergieStadionban bevette a Freiburg kapuját, elemi erővel bombázta a labdát 13 méterről a léc alá a 4–1-re megnyert összecsapáson. A csodálatos megmozdulás és a pazar meccse után rögtön ellepték az őt méltató hozzászólások a kommentmezőt, amelyek attól voltak hangosak, hogy a kölni szurkolók Lukas Podolski óta nem láttak ekkora tehetséget a klubnál.

Malik (balra) és Said El Mala – a fiatalabb testvérnek már sikerült az áttörés (Fotó: Imago Images)

Kétségtelen, nem megalapozatlan az a jóslat, amely szerint a legmagasabb szinteken futballozhat majd. Bal oldali tükörszélsőként szerepeltetve szinte lehetetlen feltartóztatni, ha lendületbe jön – rekordsebessége 34.96 kilométer per óra volt a Bundesligában. Előszeretettel cselez a jobb lábára, de alacsony súlypontja miatt nem egyszerű eldönteni, merre szlalomozik a labdával, könnyedén kizökkenti védőjét egyensúlyából. A Cube adatelemző rendszerének mutatóiból kiderül, hogy progresszív labdavezetések, az ellenfél tizenhatosán belüli labdaérintések és a cselek számát tekintve posztriválisaival összehasonlítva a bajnokság legjobbjai közé tartozik, míg a nagy helyzetek kialakítása, a lövések száma és a nyílt játékhelyzetből kialakított várható gólok (xG) szempontjából ő az etalon a német első osztályban.

A Bundesligában 21 mérkőzésen szerzett hét gólja és három gólpassza megsüvegelendő a sorozatban első idényét töltő futballistától. Jó szereplése mellett Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya sem ment el szó, jobban mondva meghívó nélkül.

„Otthon voltam a bátyámmal, amikor ismeretlen számról hívtak. Ez elég gyakran megesik, ilyenkor általában nem veszem fel a telefont. Ezúttal sem, de nem sokkal a hívás után kaptam egy üzenetet Julian Nagelsmanntól, amelyben az állt, hogy csörgessem meg. Odarohantam Malekhez, megmutattam neki az SMS-t, mire egyből rávágta, hogy azonnal hívjam vissza. Három-négy percet beszéltünk, tőle tudtam meg, hogy meghív a válogatottba. Annyit kért tőlem, hogy mutassam meg, mire vagyok képes, »fejezzem ki magam« a pályán. Nem hiszem, hogy létezik ennél jobb érzés – talán csak az, ha a Bajnokok Ligájában léphetnék pályára.”

Bemutatkozása a német válogatottban még várat magára, mivel a cserék közül nézte végig a november 14-én megrendezett Luxemburg elleni vb-selejtező mérkőzést (2–0). Ha tippelnünk kellene, hamarosan eljön az ő ideje a nemzetközi színtéren is, hiszen többek között olyan klubok állnak érte sorban, mint a Bayern München, a Borussia Dortmund és kis túlzással minden második Premier League-egyesület. Egyes becslések szerint 50-60 millió euró lehet az az összeg, amelynek fejében klubot vált, ez is jelzi piaci értékének robbanásszerű növekedését.

Tizenkilenc éves létére szórja a gólokat a Bundesligában, meghívták a német válogatottba és Európa topklubjai ácsingóznak érte – mindez azt sugallja, hogy pályafutása még csak most kezd igazán kibontakozni.

Pierre Littbarski, az 1. FC Köln korábbi vb-győztes labdarúgója a Die Weltnek „Különleges játékos, aki a sebességének, a bátorságának és az erejének köszönhetően egyedül is eldöntheti a mérkőzéseket, de csereként is meghatározó tényező lehet. Julian Nagelsmann szövetségi kapitánynak Said El Mala a világbajnokság szupercseréje lehet.” Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője a Yahoo Sportnak „Ennek a srácnak rendkívüli a robbanékonysága, ezt egy második sebességfokozattal megfejeli, amivel sok védőt meglep. Sprintelés közben is tud lőni. Időnként passzívnak tűnik, majd hirtelen teljes erejű ellentámadást indít – ez olyan tulajdonság, amelyet egész pályafutása során kamatoztathat.” Eric Martel, az 1. FC Köln középpályása a bundesliga.com-nak „Kiemeli a többiek közül, hogy a kilencven percet teljes erőbedobással zakatolja végig. Lehet, hogy négy egy az egy elleni helyzetet elszalaszt, de az ötödiket befejezi. Said sohasem adja fel, mindig hisz önmagában. Örülök, hogy ilyen teljesítménnyel jutalmazza meg magát.” RÓLA MONDTÁK…

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. február 14-i lapszámában jelent meg.)