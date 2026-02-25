Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Fazekas Virág hat gólt dobott

2026.02.25. 22:50
Fazekas Virág (Fotó: utanpotlassport.hu)
Fazekas Virág hat gólt szerzett a Sönderjyskében, amely házigazdaként 28–27-re kikapott a Skanderborgtól a dán női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján.

A liga honlapja szerint az ifjúsági világbajnoki bronzérmes Fazekas Virág csapata, a Sönderjyske – amelyből a beálló Ida-Marie Dahl a múlt héten a Bajnokok Ligája-címvédő Győrhöz igazolt – a tabella hetedik helyén áll, miután 28–27-re  kikapott a Skanderborgtól a dán női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján – a magyar játékos hat gólt szerzett.

Az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra háromszor talált a hálóba a címvédő Metz HB együttesében, amely 39–14-re verte idegenben a Le Havre AC-t a francia élvonalban.

Korsós Dorina és Töpfner Alexandra is egy góllal járult hozzá a Rapid Bucuresti 31–22-es hazai győzelméhez az SCM Universitatea Craiova ellen a román női bajnokságban. Papp Nikoletta is egyszer talált be a CS Minaur Baia Mare együttesében, amely otthon 34–23-ra verte a nyeretlenül sereghajtó CSM Galati-ot.

Szabó Laura három találata ellenére a BSV Sachsen Zwickau 33–32-re kikapott az SV Union Halle-Neustadt otthonában a német női élvonalban, ezzel a tabella utolsó helyére csúszott vissza.

 

