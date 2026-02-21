Meleg volt a végén a pite, de a Bayern München legyőzte a Frankfurtot

BAYERN MÜNCHEN–EINTRACHT FRANKFURT

A várakozásoknak megfelelően hazai dominanciát hozott a bajorországi összecsapás, ehhez képest bő negyedóra játék után potya góllal szerezte meg a vezetést a címvédő, Aleksandar Pavlovic 19 méterről leadott lövését Kaua Santos csúnyán „belepkézte”. Négy perccel később Harry Kane fejjel megduplázta a bajorok előnyét, így gyakorlatilag percek alatt eldőltek a lényegi kérdések. A második félidő derekán az angol csatár átlövésből is bevette a frankfurti kaput, így a vendégek utolsó reményei is elszállni látszottak. Csakhogy a mérkőzés utolsó harmadában visszavett a tempóból a Bayern, a Frankfurt pedig visszajött a meccsbe: a 77. percben Jonathan Burkardt szépített tizenegyesből, majd az intenzív letámadás miatt nagy nyomás alatt levő Kimmich a kapu előtt keresztbe passzolt a 86. percben, a felszabadítani igyekvő Kim Min Dzse meg a bevetődő Armand Kalimuendóba bikázta a labdát, amely a francia csatárról az üres kapuba pattant. A hétperces hosszabbítás nem hozott gólt, így mindhárom pontot otthon tartotta Vincent Kompany csapata. 3–2

1. FC KÖLN–HOFFENHEIM

Fordulatos mérkőzést hozott a meglepetéscsapat Hoffenheim kölni kiszállása. Ragnar Ache ollózós csodagóljával a hazaiak vezettek, de a szünet előtt Ozan Kabak révén egalizált az Ilzer-csapat. A második félidő derekán Andrej Kramaric fejesét a gólvonal mögül halászta ki Schwäbe, de a vendégelőny nem tartott sokáig, az első kölni gólt előkészítő Said El Mala egy Kaminskitől kapott indítást váltott gólra. A mérkőzés záró harmadában elmaradt a mindent eldöntő gól, így megosztoztak a pontokon a felek. 2–2

UNION BERLIN–BAYER LEVERKUSEN

Jól kezdte az összecsapást a Schäfer Andrást a kezdőcsapatba jelölő fővárosi együttes, a félidő derekán Rani Khedira átemelte a vendégkapust egy védelmi rövidzárlatot követően. A folytatásban nagy fölényben játszottak a vendégek, de gólt nem szereztek, így mindhárom pont az Unioné lett. 1–0

WOLFSBURG–AUGSBURG

Kétszer is előnybe került odahaza a Wolfsburg, de az Augsburg mindkét alkalommal (hol akcióból, hol tizenegyesből) egyenlíteni tudott. Mi több, a hosszabbításban az első vendéggólt előkészítő Claude-Maurice laposan középre adott labdáját Elvis Rexhbecaj a bal alsóba helyezte, megnyerve a meccset a vendégeknek. 2–3

NÉMET BUNDESLIGA

23. FORDULÓ

18.30: RB Leipzig–Borussia Dortmund (Tv: Match4)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.30: Freiburg–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

17.30: St. Pauli–Werder Bremen (Tv: Arena4)

19.30: Heidenheim–VfB Stuttgart

Péntek

Mainz–Hamburg 1–1 (Amiri 42., ill. Fábio Vieira 64.)