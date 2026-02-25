Rutinos szélsőt igazolt az NB II-es Csákvár

A szűkös játékoskeret, illetve sérülések miatt a csákvári szakmai stábnak mindenképpen szüksége volt rutinos, bevethető labdarúgóra. Így került képbe a 27 éves Herjeczki Kristóf, aki hat évig nevelkedett a Honvéd akadémiáján, ott mutatkozott be a felnőtt mezőnyben, illetve az NB I-ben. Kispestről távozva öt esztendőt töltött el Gyirmóton, tagja volt a győriek 2021-ben élvonalba jutó együttesének.

A szélső Gyirmótról Nyíregyházára vezetett az útja, ahol azonnal NB II-es bajnoki címet szerzett a Nyíregyházával, majd az előző idényben a Kazincbarcikával ismételte meg a bravúrt és jutott fel az NB I-be. Az őszi idényt a szintén másodosztályú FC Ajkánál töltötte – 13 bajnokin játszott, gólt nem szerzett –, ám a télen közös megegyezéssel szerződést bontott a Veszprém vármegyei klubbal.

Herjeczki Kristóf 180 alkalommal lépett pályára a másodosztályban, és 17 gólja mellett sok gólpasszt is kiosztott.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ AQVITAL FC CSÁKVÁRNÁL

Érkezett: Gregor Zalán (Ajka, legutóbb Pécsi MFC – kölcsönben), Herjeczki Kristóf (Ajka)

Távozott: Magyar Zsolt (Puskás Akadémia)