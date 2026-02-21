Nemzeti Sportrádió

Két góllal vezetett a szünetben az RB Leipzig, de a ráadásban pontot mentett a BVB

B. Z.B. Z.
2026.02.21. 20:46
Fotó: Getty Images
Címkék
RB Leipzig Bundesliga Borussia Dortmund
Nem bírt egymással az RB Leipzig és a Borussia Dortmund a német élvonal (Bundesliga) 23. fordulójában szombat este.

Lipcsében az RB Leipzig a sérült Gulácsi Pétert nélkülözve, de Willi Orbánnal a soraiban fogadta a Dortmundot, amely közel áll ahhoz, hogy idén BL-nyolcaddöntős legyen, mivel a rájátszás első meccsén 2–0-ra legyőzte az Atalantát. Lipcsében azonban az első félidőben 2–0-s előnyre tett szert a hazai együttes, Christoph Baumgartner duplájával. A szünet után hamar szépített a BVB, egy szerencsés találattal: szöglet után előbb Willi Orbán fején csúszott meg a labda, majd Romulo Cardosóról pattant be a kapuba, öngól. Hajtott, nyomott ezután az egyenlítésért a Dortmund, és a 95. percben koronázta siker az erőfeszítéseit, a csereként beállt Fábio Silva betalált. 2–2

NÉMET BUNDESLIGA
23. FORDULÓ
RB Leipzig–Borussia Dortmund 2–2 (Baumgartner 20., 39., ill. Romulo 50. – öngól, F. Silva 90+5.)

Korábban
Bayern München–Eintracht Frankfurt 3–2 (Pavlovic 16., Kane 20., 68., ill. Burkadt 77. – 11-esből, Kalimuendo 86.)
1. FC Köln–Hoffenheim 2–2 (Ache 15., El Mala 63., ill. Kabak 45., Kramaric 60.)
Union Berlin–Bayer Leverkusen 1–0 (R. Khedira 28.)
Wolfsburg–Augsburg 2–3 (Gerhardt 41., Siogai 70., ill. Ribeiro 59., Gregoritsch 87. – 11-esből, Rexhbecaj 90+3.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.30: Freiburg–Mönchengladbach (Tv: Arena4)
17.30: St. Pauli–Werder Bremen (Tv: Arena4)
19.30: Heidenheim–VfB Stuttgart
Péntek
Mainz–Hamburg 1–1 (Amiri 42., ill. Fábio Vieira 64.)

A BUNDESLIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München23193185–21+64 60 
2. Borussia Dortmund23157149–22+27 52 
3. Hoffenheim23144549–30+19 46 
4. Stuttgart22133641–29+12 42 
5. RB Leipzig23125644–32+12 41 
6. Bayer Leverkusen22123743–28+15 39 
7. Eintracht Frankfurt2387846–49–3 31 
8. Freiburg2286832–36–4 30 
9. Union Berlin2377929–37–8 28 
10. Augsburg23841128–41–13 28 
11. Hamburg2268825–32–7 26 
12. 1. FC Köln23661133–39–6 24 
13. Mainz23571126–38–12 22 
14. Mönchengladbach22571025–37–12 22 
15. Wolfsburg23551333–49–16 20 
16. Werder Bremen22471122–42–20 19 
17. St. Pauli22451320–39–19 17 
18. Heidenheim22341519–48–29 13 

 

 

