A Nantes simán nyert, és tartja a lépést a Veszprémmel a kézi BL-ben
Az A-csoportban a Kolstad nem tudott mit kezdeni a Nantes-tal. Bár a félidőben még csak három gól volt a különbség, de a végén hét lett belőle. Noam Leopold hét, Kauldi Odriozola hat góllal vette ki a részét a vendégek sikeréből. Így a Nantes továbbra is két ponttal marad el a Veszprémtől – ez a két csapat a legesélyesebb a harmadik helyre a csoportkörben.
A B-csoportban a GOG hiába vezetett négy góllal a szünetben hazai pályán a Peliszter ellen, az északmacedón csapat a második félidőben behozta a hátrányát, s meglepetésre 28–28-as döntetlent ért el. Túl a bravúron az eredmény a Szegednek is jól jött, mert így a dánok egy ponttal mögötte maradt a tabellán.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
12. FORDULÓ
A-CSOPORT
Kolstad (norvég)–Nantes (francia) 26–33 (12–15)
Ld: Jeppsson 7, Gudjónsson 6, ill. Leopold 7, Odriozola 6
One Veszprém HC–Dinamo Bucuresti (román) 35–28
|A-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Füchse Berlin
|11
|10
|–
|1
|370–332
|+38
|20
|2. Aalborg
|11
|9
|1
|1
|355–304
|+51
|19
|3. VESZPRÉM
|12
|7
|–
|5
|407–378
|+29
|14
|4. Nantes
|12
|6
|–
|6
|386–351
|+35
|12
|5. Kielce
|11
|5
|1
|5
|357–361
|–4
|11
|6. Sporting
|11
|5
|–
|6
|367–375
|–8
|10
|7. Kolstad
|12
|2
|–
|10
|337–434
|–97
|4
|8. Dinamo Bucuresti
|12
|1
|–
|11
|333–377
|–44
|2
B-CSOPORT
GOG (dán)–Eurofarm Peliszter (északmacedón) 28–28 (15–11)
Ld: Mittún 7, Lykke 6, ill. Widomski 7, Grahovac, Kuzmanovszki 6-6
|B-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Magdeburg
|11
|11
|–
|–
|373–309
|+64
|22
|2. Barca
|11
|10
|–
|1
|363–300
|+63
|20
|3. Wisla Plock
|11
|7
|–
|4
|331–325
|+6
|14
|4. SZEGED
|11
|5
|–
|6
|336–328
|+8
|10
|5. GOG
|12
|4
|1
|7
|373–406
|–33
|9
|6. Paris SG
|11
|4
|–
|7
|349–348
|+1
|8
|7. Peliszter
|12
|2
|1
|9
|308–366
|–58
|5
|8. Zagreb
|11
|1
|–
|10
|295–346
|–51
|2