A Nantes simán nyert, és tartja a lépést a Veszprémmel a kézi BL-ben

Az A-csoportban a Kolstad nem tudott mit kezdeni a Nantes-tal. Bár a félidőben még csak három gól volt a különbség, de a végén hét lett belőle. Noam Leopold hét, Kauldi Odriozola hat góllal vette ki a részét a vendégek sikeréből. Így a Nantes továbbra is két ponttal marad el a Veszprémtől – ez a két csapat a legesélyesebb a harmadik helyre a csoportkörben.

A B-csoportban a GOG hiába vezetett négy góllal a szünetben hazai pályán a Peliszter ellen, az északmacedón csapat a második félidőben behozta a hátrányát, s meglepetésre 28–28-as döntetlent ért el. Túl a bravúron az eredmény a Szegednek is jól jött, mert így a dánok egy ponttal mögötte maradt a tabellán.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

12. FORDULÓ

A-CSOPORT

Kolstad (norvég)–Nantes (francia) 26–33 (12–15)

Ld: Jeppsson 7, Gudjónsson 6, ill. Leopold 7, Odriozola 6

One Veszprém HC–Dinamo Bucuresti (román) 35–28

A-CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Füchse Berlin 11 10 – 1 370–332 +38 20 2. Aalborg 11 9 1 1 355–304 +51 19 3. VESZPRÉM 12 7 – 5 407–378 +29 14 4. Nantes 12 6 – 6 386–351 +35 12 5. Kielce 11 5 1 5 357–361 –4 11 6. Sporting 11 5 – 6 367–375 –8 10 7. Kolstad 12 2 – 10 337–434 –97 4 8. Dinamo Bucuresti 12 1 – 11 333–377 –44 2



B-CSOPORT

GOG (dán)–Eurofarm Peliszter (északmacedón) 28–28 (15–11)

Ld: Mittún 7, Lykke 6, ill. Widomski 7, Grahovac, Kuzmanovszki 6-6