Nemzeti Sportrádió

BL

Real Madrid–Benfica 2–1 – ÉLŐ

BL

Juventus–Galatasaray 3–0 – ÉLŐ

A Nantes simán nyert, és tartja a lépést a Veszprémmel a kézi BL-ben

R. P.R. P.
2026.02.25. 22:34
null
Noam Leopold (Fotó: Getty Images)
Címkék
Peliszter Kolstad Nantes férfi kézilabda Bajnokok Ligája GOG
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjában a Nantes idegenben is simán legyőzte a Kolstadot. A B-csoportban meglepetésre a GOG pontot veszített a Peliszter ellen.

 

Az A-csoportban a Kolstad nem tudott mit kezdeni a Nantes-tal. Bár a félidőben még csak három gól volt a különbség, de a végén hét lett belőle. Noam Leopold hét, Kauldi Odriozola hat góllal vette ki a részét a vendégek sikeréből. Így a Nantes továbbra is két ponttal marad el a Veszprémtől – ez a két csapat a legesélyesebb a harmadik helyre a csoportkörben.

A B-csoportban a GOG hiába vezetett négy góllal a szünetben hazai pályán a Peliszter ellen, az északmacedón csapat a második félidőben behozta a hátrányát, s meglepetésre 28–28-as döntetlent ért el. Túl a bravúron az eredmény a Szegednek is jól jött, mert így a dánok egy ponttal mögötte maradt a tabellán.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
12. FORDULÓ
A-CSOPORT
Kolstad (norvég)–Nantes (francia) 26–33 (12–15)
Ld: Jeppsson 7, Gudjónsson 6, ill. Leopold 7, Odriozola 6
One Veszprém HC–Dinamo Bucuresti (román) 35–28

A-CSOPORTMGyDVL-KGk 
1. Füchse Berlin11101370–332+38 20 
2. Aalborg11911355–304+51 19 
3. VESZPRÉM1275407–378+29 14 
4. Nantes1266386–351+35 12 
5. Kielce11515357–361–4 11 
6. Sporting1156367–375–8 10 
7. Kolstad12210337–434–97 
8. Dinamo Bucuresti12111333–377–44 


B-CSOPORT
GOG (dán)–Eurofarm Peliszter (északmacedón) 28–28 (15–11)
Ld: Mittún 7, Lykke 6, ill. Widomski 7, Grahovac, Kuzmanovszki 6-6

B-CSOPORTMGyDVL-KGk 
1. Magdeburg1111373–309+64 22 
2. Barca11101363–300+63 20 
3. Wisla Plock1174331–325+6 14 
4. SZEGED1156336–328+8 10 
5. GOG12417373–406–33 
6. Paris SG1147349–348+1 
7. Peliszter12219308–366–58 
8. Zagreb11110295–346–51 

 

 

Peliszter Kolstad Nantes férfi kézilabda Bajnokok Ligája GOG
Legfrissebb hírek

Rosszul kezdett, de magabiztosan nyert a Veszprém a Bucuresti ellen

Kézilabda
2 órája

Elísson játékára hetekig nem számíthat a Veszprém

Kézilabda
4 órája

Már csak a harmadik hely lehet a Veszprém célja a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
12 órája

Fazekas Gergő hat góllal vette ki a részét a Wisla Plock győzelméből a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2026.02.19. 22:37

Bosszantó vereséget szenvedett a Veszprém a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.02.19. 20:23

Már nem szabad hibáznia az Építőknek, ha Kölnről álmodik

Kézilabda
2026.02.19. 09:53

A Magdeburg tizenegyedik meccsét is megnyerte a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.02.18. 22:20

Magabiztosan nyert a PSG és az Aalborg is a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.02.18. 20:25
Ezek is érdekelhetik