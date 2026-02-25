A Monaco megint vezetett, de a PSG megint talpra állt – nyolcaddöntős a címvédő
A sérült Ousmane Dembélét és Fabián Ruizt nélkülöző párizsiak egygólos előnnyel várták a visszavágót, de tudták – leginkább az első meccs sokkoló első húsz percének tapasztalatából –, hogy koránt sincs zsebükben a továbbjutás. És dacára az eltiltott kulcsemberük, az első meccsen kiállított Alekszandr Golovin távollétének, az első félidőben a Monaco megint igazolta eltökéltségét.
Bár a labdát a párizsiak birtokolták többet (63 százalékos mutató az első félidőben), és a szép adogatásokkal felépített hazai támadások egyikéből Bradley Barcola rúgott egy hatalmas kapufát (41. perc), a veszély ott bujkált a monacói támadásokban is. Folarin Balogun folyamatosan munkát adott a PSG-védelemnek, és egy vonallal hátrébb Maghnes Akliouche is nagyon aktív volt.
Ő lett a szünet előtti pillanatok kulcsszereplője: a 45. percben Denis Zakaria jobb oldali beadását Matvej Szafonov még kiütötte, ám balról Caio Henrique újból próbálkozhatott, labdája megtalálta Mamadou Coulibalyt, ő nagyon okos passzal Akliouche-t hozta játékba, és a középpályás ballal a jobb alsó sarokba lőtt (0–1).
A második félidőből nagyjából negyedóra telt el, és az addig különösebb veszély nélkül támadó PSG-t megsegítette az élet: Mamadou Coulibaly öt percen belül előbb Nuno Mendesnek, majd Asraf Hakiminek lépett oda a kelleténél vehemensebben, és Kovács István játékvezető mindkétszer sárga lappal büntette az első gólban fontos szerepet játszó fiatal monacóit.
A PSG azonnal kihasználta az emberelőnyt: Vitinha szabadrúgása után Désiré Doué jó csel után jobbról laposan középre lőtte a labdát, és a védők gyűrűjében berobbanó Marquinhos közelről a hálóba lőtt (1–1).
Hat perccel később már vezetett a PSG: Hakimi távoli lövésénél a vetődő Philipp Köhn középre ütötte ki a labdát, és a lesipuskás Hvicsa Kvarachelia berúgta a kipattanót (2–1).
Úgy tűnt, ezzel nagyjából el is dőlt a párharc; az emberhátrányban lévő monacóiaknak nem igazán volt lehetőségük sem kezdeményezni, sem ellencsapásokat vezetni – egészen a 91. percig, amikor bal oldali akció végén Jordan Teze közelről góllal megbüntette a párizsi védelem kihagyását (2–2)!
Lesz-e kisebb csodával felérő fordítás? A 94. percben, egy szabadrúgásnál felcsillant a remény a Monaco előtt, de a beívelt labda Wout Faes vállán irányt változtatva kevéssel elkerülte a kaput – maradt a párizsi továbbjutást érő 2–2.
A PSG a következő körben a Barcelonával vagy a Chelsea-vel játszik; sorsolás pénteken.
BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
Paris Saint-Germain (francia)–Monaco (francia) 2–2 (Marquinhos 60., Kvarachelia 66., ill. Akliouche 45., Teze 90+1.)
Kiállítva: M. Coulibaly (59., Monaco)
Továbbjutott: a PSG, 5–4-es összesítéssel
További szerdai eredmények
Atalanta (olasz)–Borussia Dortmund (német) 4–1
Továbbjutott: az Atalanta, 4–3-as összesítéssel
Juventus (olasz)–Galatasaray (török) 3–2 – h. u.
Továbbjutott: a Galatasaray, 7–5-ös összesítéssel
Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál) 2–1
Továbbjutott: a Real Madrid, kettős győzelemmel, 3–1-es összesítéssel
Keddi eredmények
Atlético Madrid (spanyol)–FC Bruges (belga) 4–1
Továbbjutott: az Atlético, 7–4-es összesítéssel
Bayer Leverkusen (német)–Olympiakosz (görög) 0–0
Továbbjutott: a Leverkusen, 2–0-s összesítéssel
Internazionale (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) 1–2
Továbbjutott: a Bodö, kettős győzelemmel, 5–2-es összesítéssel
Newcastle United (angol)–Qarabag FK (azeri) 3–2
Továbbjutott: a Newcastle, kettős győzelemmel, 9–3-as összesítéssel