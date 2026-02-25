A Monaco megint vezetett, de a PSG megint talpra állt – nyolcaddöntős a címvédő

A sérült Ousmane Dembélét és Fabián Ruizt nélkülöző párizsiak egygólos előnnyel várták a visszavágót, de tudták – leginkább az első meccs sokkoló első húsz percének tapasztalatából –, hogy koránt sincs zsebükben a továbbjutás. És dacára az eltiltott kulcsemberük, az első meccsen kiállított Alekszandr Golovin távollétének, az első félidőben a Monaco megint igazolta eltökéltségét.

Bár a labdát a párizsiak birtokolták többet (63 százalékos mutató az első félidőben), és a szép adogatásokkal felépített hazai támadások egyikéből Bradley Barcola rúgott egy hatalmas kapufát (41. perc), a veszély ott bujkált a monacói támadásokban is. Folarin Balogun folyamatosan munkát adott a PSG-védelemnek, és egy vonallal hátrébb Maghnes Akliouche is nagyon aktív volt.

Ő lett a szünet előtti pillanatok kulcsszereplője: a 45. percben Denis Zakaria jobb oldali beadását Matvej Szafonov még kiütötte, ám balról Caio Henrique újból próbálkozhatott, labdája megtalálta Mamadou Coulibalyt, ő nagyon okos passzal Akliouche-t hozta játékba, és a középpályás ballal a jobb alsó sarokba lőtt (0–1).

A második félidőből nagyjából negyedóra telt el, és az addig különösebb veszély nélkül támadó PSG-t megsegítette az élet: Mamadou Coulibaly öt percen belül előbb Nuno Mendesnek, majd Asraf Hakiminek lépett oda a kelleténél vehemensebben, és Kovács István játékvezető mindkétszer sárga lappal büntette az első gólban fontos szerepet játszó fiatal monacóit.

A PSG azonnal kihasználta az emberelőnyt: Vitinha szabadrúgása után Désiré Doué jó csel után jobbról laposan középre lőtte a labdát, és a védők gyűrűjében berobbanó Marquinhos közelről a hálóba lőtt (1–1).

Hat perccel később már vezetett a PSG: Hakimi távoli lövésénél a vetődő Philipp Köhn középre ütötte ki a labdát, és a lesipuskás Hvicsa Kvarachelia berúgta a kipattanót (2–1).

Úgy tűnt, ezzel nagyjából el is dőlt a párharc; az emberhátrányban lévő monacóiaknak nem igazán volt lehetőségük sem kezdeményezni, sem ellencsapásokat vezetni – egészen a 91. percig, amikor bal oldali akció végén Jordan Teze közelről góllal megbüntette a párizsi védelem kihagyását (2–2)!

Lesz-e kisebb csodával felérő fordítás? A 94. percben, egy szabadrúgásnál felcsillant a remény a Monaco előtt, de a beívelt labda Wout Faes vállán irányt változtatva kevéssel elkerülte a kaput – maradt a párizsi továbbjutást érő 2–2.

A PSG a következő körben a Barcelonával vagy a Chelsea-vel játszik; sorsolás pénteken.

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

Paris Saint-Germain (francia)–Monaco (francia) 2–2 (Marquinhos 60., Kvarachelia 66., ill. Akliouche 45., Teze 90+1.)

Kiállítva: M. Coulibaly (59., Monaco)

Továbbjutott: a PSG, 5–4-es összesítéssel

További szerdai eredmények

Atalanta (olasz)–Borussia Dortmund (német) 4–1

Továbbjutott: az Atalanta, 4–3-as összesítéssel

Juventus (olasz)–Galatasaray (török) 3–2 – h. u.

Továbbjutott: a Galatasaray, 7–5-ös összesítéssel

Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál) 2–1

Továbbjutott: a Real Madrid, kettős győzelemmel, 3–1-es összesítéssel