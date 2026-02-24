Nemzeti Sportrádió

A téli olimpia sikerei után a BL-ben is a norvégok örülhettek Milánóban

2026.02.24. 22:51
Erre senki sem számított, a Bodö kettős győzelemmel jutott tovább az Inter ellen (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásának visszavágó mérkőzésén a Bodö/Glimt 2–1-re nyert az Inter otthonában. Az olaszok rengeteg helyzetet kihagytak, majd a második félidőben a norvégok egy óriási védelmi hiba után megszerezték a vezetést. A Bodö második gólja után az Internek már csak a szépítésre futotta – lesz norvég csapat a legjobb 16 között!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
INTERNAZIONALE (olasz)–BODÖ/GLIMT (norvég) 1–2 (0–0)
Milánó, San Siro, 70 441 néző. Vezette: A. Hernández (spanyol)
INTER: Sommer – Bisseck (Dumfries, 81.), Akanji, Bastoni – Luis Henrique (A. Diouf, 62.), Frattesi (Bonny, 62.), Zielinski (P. Sucic, 62.), Barella, Dimarco (Carlos Augusto, 81.) – P. Esposito, M. Thuram. Vezetőedző: Cristian Chivu
BODÖ: Hajkin – Sjövold, Björtuft, Gundersen, Björkan (Aleesami, 85.) – Evjen (Saltnes, 82.), P. Berg, Fet – Blomberg (Määttä, 77.), Högh (Helmersen, 77.), Hauge. Vezetőedző: Kjetil Knutsen
Gólszerző: Bastoni (76.), ill. Hauge (58.), Evjen (72.)

Továbbjutott: a Bodö/Glimt 5–2-es összesítéssel, kettős győzelemmel

Nehéz helyzetből, kétgólos hátrányból várta a Bodö/Glimt elleni Bajnokok Ligája-rájátszás visszavágóját a tavalyi döntős Internazionale. A milánóiakat az sem segítette, hogy az éppen az odavágón megsérülő Lautaro Martínez nem épült fel, így csupán civilben, a lelátóról figyelte az eseményeket. A 3. percben rögtön veszélyeztetett az olasz együttes, ám a fiatal Pio Esposito kapu fölé fejelte a labdát. Támadásban maradt az Internazionale, Federico Dimarco megdolgoztatta Nyikita Hajkin kapust, míg Marcus Thuram megpattanó labdája nem sokkal szállt fölé. Mentek előre a hazaiak, már-már érett a vezető gól, egy jobb oldali szöglet után Davide Frattesi fejese után nagyot védett Hajkin. A 36. percben először találta el a kaput a Bodö, amely Haakon Evjen fejese után a semmiből majdnem megszerezte a vezetést, azonban Yann Sommer bravúrral hárított. Az Interből hiányzott az átütőerő, de a látottak alapján csodaszámba ment, hogy megúszta a norvég klub, amely negyvenöt perc után egy lépéssel közelebb került a nyolcaddöntőbe jutáshoz. 

A második félidő gyenge Federico Dimarco-szabadrúgással kezdődött, s az idő előrehaladtával érhető módon egyre sürgősebb lett az olaszoknak. Aztán Manuel Akanji hatalmas hibája után Jens Hauge vezetést szerzett a Bodőnek, ezzel már három gól volt a norvég előny. A 26 éves támadó egyébként az első meccsen is bevette az Internazionale kapuját. Az északi együttes taktikusan és kulturáltan futballozott Olaszországban is, az Internek szerencséje sem volt, ráadásul Haakon Evjen növelte csapata előnyét, Alessandro Bastoni csak szépíteni tudott.

Az Internazionale nem tudta ledolgozni a hátrányát, nem jutott be a nyolcaddöntőbe, a BL-újonc Bodö/Glimt pedig csodát tett: kétszer legyőzte, s kiejtette a tavalyi döntőst. 1–2

PERCRŐL PERCRE

 

Bodö/Glimt Bajnokok Ligája BL Bajnokok Ligája-rájátszás Internazionale Inter BL-rájátszás
