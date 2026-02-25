Nemzeti Sportrádió

A nyolcaddöntőért játszik a Fradi; Fenyő Noah visszatérne a Bundesligába

L. P. I.L. P. I.
2026.02.25. 23:59
Címkék
ajánló NS-ajánló NS-ajánlat

  

A NEMZETI SPORT CSÜTÖRTÖKI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

 

A razgradi vereség után jó helyzetkihasználással meglehet az El-nyolcaddöntő. A Ferencváros 51 év után nyerhet kupában „tavaszi” párharcot, ha kiejti a Ludogorecet, erre a játékosok és Robbie Keane szerint is minden esélye megvan. Címlapsztori két oldalon.

Fenyő Noah egyre otthonosabban érzi magát Újpesten. A frankfurti Eintrachttól a Megyeri útra kerülő középpályás egyrészt örül, hogy kedvenc posztján, „hatosként” számít rá Szélesi Zoltán, másfelől reméli, hogy a saját jó teljesítményének és Dárdai Pál kapcsolatainak is hála eljuthat valamelyik bundesligás felnőttcsapatig. Borsos László interjúja.

Vári Attila: 50! Sydney és Athén születésnapos kétszeres olimpiai bajnokát, a korábbi pólóelnököt Szeleczki Róbert kérdezte első fél évszázadáról.

És még… Megvan a nyolcaddöntő mezőnye a labdarúgó BL-ben; simán nyert a Veszprém a bukaresti Dinamo ellen; tíz éve vezeti a FIFA-t Gianni Infantino; elcsúszott Volán az ICEHL-ben.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

ajánló NS-ajánló NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

Kós Hubert verhetetlen akar lenni; A téli olimpia teljes eredménylistája

E-újság
2026.02.24. 23:31

Szoboszlai Dominik: Rossiért mindenki tűzbe menne!; Gyulay Zsolt: A jeges sportágakra kell a jövőben koncentrálni

E-újság
2026.02.23. 23:39

Hétfő estig biztosan hat pont a Győr előnye; Bognár Istvánban bízik az MTK az FTC ellen

E-újság
2026.02.22. 23:45

Újra nyert, és menekül az Újpest; Kompany szerint rasszisták vagyunk

E-újság
2026.02.21. 23:45

Robbie Keane: Jobban fel kell pörögni, hogy meglegyen a továbbjutás; A világ legjobb középpályásai között Szoboszlai Dominik

E-újság
2026.02.20. 23:50

A vereség után nem vár könnyű visszavágó a Fradira; Újra a középpályán futballozhat Szoboszlai Dominik

E-újság
2026.02.20. 00:05

Fradi: irány a legjobb 16!; Nyéki Balázs szerint ez minden idők legerősebb BL-je

E-újság
2026.02.19. 00:04

Tíz hét szünet után nagy rangadókkal folytatódik a férfi kézilabda BL csoportköre

E-újság
2026.02.17. 23:36
Ezek is érdekelhetik