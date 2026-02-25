A nyolcaddöntőért játszik a Fradi; Fenyő Noah visszatérne a Bundesligába

A NEMZETI SPORT CSÜTÖRTÖKI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

A razgradi vereség után jó helyzetkihasználással meglehet az El-nyolcaddöntő. A Ferencváros 51 év után nyerhet kupában „tavaszi” párharcot, ha kiejti a Ludogorecet, erre a játékosok és Robbie Keane szerint is minden esélye megvan. Címlapsztori két oldalon.

Fenyő Noah egyre otthonosabban érzi magát Újpesten. A frankfurti Eintrachttól a Megyeri útra kerülő középpályás egyrészt örül, hogy kedvenc posztján, „hatosként” számít rá Szélesi Zoltán, másfelől reméli, hogy a saját jó teljesítményének és Dárdai Pál kapcsolatainak is hála eljuthat valamelyik bundesligás felnőttcsapatig. Borsos László interjúja.

Vári Attila: 50! Sydney és Athén születésnapos kétszeres olimpiai bajnokát, a korábbi pólóelnököt Szeleczki Róbert kérdezte első fél évszázadáról.

És még… Megvan a nyolcaddöntő mezőnye a labdarúgó BL-ben; simán nyert a Veszprém a bukaresti Dinamo ellen; tíz éve vezeti a FIFA-t Gianni Infantino; elcsúszott Volán az ICEHL-ben.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!