Juhász Dorkáék kikaptak, még meg kell harcolniuk az elődöntőért a női kosár Euroligában

A szoros első negyed után a másodikban jelentős hátrányba került a Galatasaray, a nagyszünet után 22 pontig is hízott a különbség (58–36), és innen már nem lehetett elég erős hajrát nyitni a fordításhoz. Juhász Dorka 19 ponttal csapata legeredményesebb dobója volt (leszedett nyolc pattanót is), a hazaiaknál a nigériai Murjanatu Musa 20, 9-ig jutott.

Az már korábban eldőlt, hogy mindkét csapat ott lesz a hatos döntőben; a jövő héten eldőlő párharcuk arról dönt, melyikük kezd egyből az elődöntőben, és melyiküknek kell már az első körben pályára lépni.

A másik ágról a Fenerbahce a szerdai győzelmével bejutott az elődöntőbe, és eldőlt a negyeddöntőbe jutásért vívott egyik párharc is: a Zaragoza másodszor is nyert az USK Praha ellen, így a spanyol város nem csupán semleges házigazdája lesz a végjátéknak.

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA, PLAY-IN

2. MÉRKŐZÉSEK

AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

Basket Landes (francia)–Galatasaray (török) 75–70 (22–23, 21–10, 23–16, 9–21)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1

Girona (spanyol)–Fenerbahce (török) 58–65 (18–20, 14–12, 18–21, 8–12)

Továbbjutott: a Fenerbahce, kettős győzelemmel (152–127)

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

Zaragoza (spanyol)–USK Praha (cseh) 73–66 (23–20, 16–10, 25–16, 9–20)

Továbbjutott: a Zaragoza, kettős győzelemmel (155–137)

Schio (olasz)–Venezia (olasz) 72–79 (17–18, 19–18, 17–21, 19–22)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1

A folytatódó két párharcban a harmadik mérkőzések március 3-án lesznek.

A hatos döntőt április 15. és 19. között rendezik meg Zaragozában.