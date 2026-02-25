Nemzeti Sportrádió

Juhász Dorkáék kikaptak, még meg kell harcolniuk az elődöntőért a női kosár Euroligában

2026.02.25. 21:54
Juhász Dorka kosárra dob a szerdai mérkőzésen (Fotó: FIBA)
Öt ponttal kikapott (75–70) Juhász Dorka csapata, a török Galatasaray a Basket Landes otthonában a női kosárlabda Euroliga szerdai játéknapján, így egy hét múlva harmadik mérkőzés dönt arról, melyik csapat kezdheti majd az elődöntőben a hatos döntőt.

A szoros első negyed után a másodikban jelentős hátrányba került a Galatasaray, a nagyszünet után 22 pontig is hízott a különbség (58–36), és innen már nem lehetett elég erős hajrát nyitni a fordításhoz. Juhász Dorka 19 ponttal csapata legeredményesebb dobója volt (leszedett nyolc pattanót is), a hazaiaknál a nigériai Murjanatu Musa 20, 9-ig jutott.

Az már korábban eldőlt, hogy mindkét csapat ott lesz a hatos döntőben; a jövő héten eldőlő párharcuk arról dönt, melyikük kezd egyből az elődöntőben, és melyiküknek kell már az első körben pályára lépni. 

A másik ágról a Fenerbahce a szerdai győzelmével bejutott az elődöntőbe, és eldőlt a negyeddöntőbe jutásért vívott egyik párharc is: a Zaragoza másodszor is nyert az USK Praha ellen, így a spanyol város nem csupán semleges házigazdája lesz a végjátéknak.

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA, PLAY-IN
2. MÉRKŐZÉSEK
AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
Basket Landes (francia)–Galatasaray (török) 75–70 (22–23, 21–10, 23–16, 9–21)
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1
Girona (spanyol)–Fenerbahce (török) 58–65 (18–20, 14–12, 18–21, 8–12)
Továbbjutott: a Fenerbahce, kettős győzelemmel (152–127)
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
Zaragoza (spanyol)–USK Praha (cseh) 73–66 (23–20, 16–10, 25–16, 9–20)
Továbbjutott: a Zaragoza, kettős győzelemmel (155–137)
Schio (olasz)–Venezia (olasz) 72–79 (17–18, 19–18, 17–21, 19–22)
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1

A folytatódó két párharcban a harmadik mérkőzések március 3-án lesznek.

A hatos döntőt április 15. és 19. között rendezik meg Zaragozában.

 

