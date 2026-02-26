Révész Bulcsú döntő frémben kapott ki John Higginstől a Welsh Openen

Az első frémet Higgins nyerte meg 75–17-re, de utána Révész egymás után kettő játszmát behúzva fordított. (71–21, 61–40). Ezután megint a négyszeres világbajnok pillanatai következtek: előbb egy 74-es majd egy 83-as brékkel ismét megszerezte a vezetést. Így a skótnak már csak egy frém kellett a végső győzelemhez.

A hatodik frémben viszont megint Révész volt a jobb. Nagyszerű lökésekkel eljutott a frémgolyóig, és be is lökte! Végül 76-os pontsorozattal megnyerte a játszmát, és 3:3-ra egyenlítve kivívta a döntő frémet, ami már önmagában óriási bravúrnak számít.

A döntő frémben a taktikai csatát Higgins nyerte, a nehéz állásban skót meg tudott indulni, és 33 pontos előnyre tett szert. Majd Révész visszajöhetett az asztalhoz, és újabb pozíciós harc vette kezdetét. Higgins többször is kopogott az asztalon a magyar játékos egy-egy lökése után, ami az elismerés jele. A 50 éves legendának bravúros lökésekre is szüksége volt, világbajnoki énjét kellett elővennie a győzelemhez. De megcsinálta. Higgins nagyszerű lökésekkel végül megnyerte a frémet és így 4:3-ra a meccset is.

A vereség ellenére Révész nagyszerű teljesítményt nyújtott, az Eurosport angol nyelvű adásának szakkommentárorai is méltatták honfitársunkat.

A találkozó magyar idő szerint éjjel 1 óra után pár perccel ért véget

SZNÚKER, WELSH OPEN, LLANDUDNO

2. forduló

Révész Bulcsú–John Higgins 3:4