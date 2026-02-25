Nem jött össze a kaposvári bravúr a Challenge-kupában



A kaposváriaknak az első, 3:2-re elvesztett találkozó után mindenképpen győzniük kellett volna a visszavágón a döntőbe kerüléshez. Mivel ettől Kaposváron sem álltak messze, bizakodhattak egy esetleges bravúrban. Nem is kezdtek rosszul, az első játszma közepén még két ponttal is vezettek, de sajnos a játszma vége a hazaiaké lett. Ehhez képest a második felvonást simán nyerte az olasz csapat, de a somogyi csapatnak még így is maradt egy dobásuk: ha ezt követően sorozatban négy szettet nyernek, akkor még meglehet a továbbjutás.

Halvány remény, de remény. Össze is kapták magukat, végig tartani tudták a lépést a Vallefogliával, sőt, 8:6-os hazai vezetést követően egy ötpontos sorozattal a vezetést is átvették. Sajnos nem sokáig örülhettek neki, az olaszok fordítottak, s bár a hátrány nem volt ledolgozhatatlan – 21:19-nél mindössze két pont volt a különbség – végül három meccslabdához jutottak a házigazdák, s már az elsőt sikerült is értékesíteniük.

Ezzel szertefoszlottak a KNRC kupadöntős álmai…

RÖPLABDA

NŐI CHALLENGE-KUPA

MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA (olasz)–KHG KAPOSVÁRI NRC 3:0 (19, 16, 21)

Pesaro, 751 néző. V: Sabroso Moratilla (spanyol), Lachmann (német)

VALLEFOGLIA: Candi 6, Bartolucci 1, OMORUYI 16, THOKBUOM 12, BICI 12, Budai-Ungureanu 12. Csere: De Bortoli, Feduzzi (liberók), Giovannini, Carletti. Edző: Andrea Pistola

KAPOSVÁR: Horváth L. 4, Johnson 3, FEGYIK 18, Giorgi 3, Bagyinka 1, RABELO 13. Csere: Guimares (liberó), Szerencsés, Kalmár, Sztekovics, Szerényi. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 3:2, 4:5, 7:9, 11:10, 12:14, 16:15, 20:17, 23:19. 2. játszma: 1:0, 2:3, 5:4, 10:6, 14:8, 15:13, 18:14, 22:16. 3. játszma: 1:0, 2:3, 6:4, 6:6, 8:6, 8:11, 14:12, 15:14, 18:15, 20:16, 21:19, 24:21

Továbbjutott: a Vallefoglia kettős győzelemmel (6:2-es szettarány)

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – Fantasztikus szezont zártunk az európai sorozatban, büszkék lehetünk arra, amit véghez vittünk. Egy kifejezetten erős, nagy klub ellen maradtunk ma alul, de így is a legjobb 4 között végeztünk. Nagyon nehéz lett volna ezt a mai estét a mi javunkra fordítani, az olaszok nagyon jól játszottak hazai pályán, de így is szépen helytálltunk!