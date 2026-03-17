Hivatalosan is hosszabbított Sallói Dániellel a Toronto FC

A bejelentés szerint Sallói Dániel a 2027-es idényben is a Toronto játékosa lesz, sőt, a szerződés egy hosszabbítási opciót is tartalmaz a 2027–2028-as idényre.

„Boldogok vagyunk, hogy hivatalosan is bejelenthetjük a hosszabbítást – mondta a Toronto általános menedzsere, Jason Hernandez. – Mielőtt csatlakozott volna hozzánk, Dániellel megbeszéltünk a szándékainkat a projektünkben betöltött szerepéről és a szerződése felülvizsgálatáról. Úgy véltük, nem kellene lejáró szerződéssel megérkeznie a Torontóhoz, és ezért megállapodtunk vele a hosszabbításról, még mielőtt idejött februárban. Ez a lépés lehetővé tette, hogy a beilleszkedésére koncentráljon és hogy a legjobbját nyújtsa a 2026-os szezon kezdetekor. Már nagyon várjuk, hogy folytathassuk vele a munkát idén és a későbbiekben is.”

Sallói már a Nemzeti Sportnak korábban adott interjújában is beszélt szerződése részleteiről, ami most lett teljesen hivatalos.

„A labdarúgásban sosem lehet előre tudni, hogyan alakul egy játékos pályafutása, nem tudnám én sem megmondani, hol fejezem majd be a karrierem, de nagyon szeretek az MLS-ben játszani, Kansas Cityt pedig továbbra is az otthonomnak tartom. El tudom képzelni, hogy visszavonulásom után is ott élek majd. Meglátjuk… Egyelőre másfél évre írtam alá Torontóban, utána van még egy év opció a szerződésemben. Hétről hétre tervezek, szeretném minden meccsen a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, ez adhatja meg az esélyt, hogy később is jó csapatokban szerepelhessek vagy akár itt hosszabb távra szerződhessek” – mondta februárban.

A 29 éves Sallói Dániel remekül kezdett a torontóiaknál. Szélsőként négy mérkőzés alatt két gólt szerzett – a Cincinnati ellen győztes találatot jegyzett.

A torontói időszaka előtt Sallói tíz évig a Sporting Kansas City alkalmazásában állt. Itt 253 mérkőzésen lépett pályára, 59 gól mellett 45 gólpassz fűződött a nevéhez.