BL-nyolcaddöntő: Manchester City–Real Madrid visszavágó 1–1

2026.03.17. 20:50
Fotó: Getty Images
A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján a Manchester City hazai pályán fogadja a Real Madridot. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
MANCHESTER CITY (angol)–REAL MADRID (spanyol) 1–1 (1–1) – élőben az NSO-n!
Manchester, Etihad Stadion, 21 óra. Vezeti: Turpin (francia)
MANCHESTER CITY: Donnarumma – M. Nunes (Semenyo, 57.), Khusanov, Ruben Días (Guéhi, a szünetben), Ait-Nuri – Rodri (N. González, 74.) – Cherki, Bernardo Silva, T. Reijnders (Aké, a szünetben), Doku – Haaland (Marmus, 57.) Menedzser: Pep Guardiola
REAL MADRID: Courtois (Lunyin, a szünetben) – Alexander-Arnold (Caravajl, 83.), Rüdiger, Huijsen, Fran García – Valverde, Pitarch (M. Ángel, 74.), Tchouaméni, Arda Güler (Camavinga, 74.) – Brahim Díaz (K. Mbappé, 69.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Haaland (42.), ill. Vinícius Júnior (22. – 11-esből)
Kiállítva: Bernardo Silva (20.)

Bajnokok Ligája
2026.03.11. 22:52

Federico Valverde mesterhármasa után karnyújtásnyira került a negyeddöntőtől a Real Madrid

A párharc előtt esélyesebb számító Manchester City gyakorlatilag helyzetig sem jutott Madridban, csoda kellene a fordításhoz.

