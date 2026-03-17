A Debrecen hozta a kötelezőt a Budaörs ellen a női kézilabda NB I-ben

Az első percekben kifejezetten jól tartotta magát a Budaörs a Debrecen vendégeként, ha be is talált a Loki, arra azonnal érkezett a válasz a látogatóktól – így az 5. percben csak egyetlen gól volt a felek közötti különbség. Ezután ellépett kettőre a Debrecen, de ismét visszajött egyre a Budaörs, 9. percben viszont először a meccsen már három góllal, 9–6-ra vezetett a cívisvárosi gárda egy jó szériát követően.

Innen is vissza tudott még kapaszkodni a Budaörs egy gólra, de a 15. perctől ismét elkezdte növelni előnyét a Debrecen, és erre már nem volt válasza az ellenfélnek. A 19. percben már négy góllal vezetett a Loki, és a különbség eggyel tovább nőtt a szünetig: 30 percnyi játék után így 18–13-as előnyben volt a Debrecen, amelyben ekkor még nem igazán volt kimagasló egyéni teljesítmény, hiszen a négy góljával legeredményesebb Océane Sercien-Ugolin valamennyi gólját hetesből szerezte, az őt három góllal követő Alicia Toublanc pedig két hetest is kihagyott az első játékrészben.

A második félidő elején stabilizálódott az ötgólos különbség, a 42. percben, Tóvizi Petra gólja után fordult elő először, hogy a Debrecen meglépett hat góllal ellenfelétől – ez viszont fordulópont volt abban a tekintetben, hogy innen már pillanatok alatt duzzadt jelentősre a debreceni vezetés, a 48. percben Vámos Míra góljával már 31–21 volt az állás, és ez a különbség megmaradt a meccs végére is, 37–27-re győzött a Debrecen.

A 18. fordulóban szerdán 19.30-tól Ferencváros–Győr csúcsmérkőzést rendeznek.

KÉZILABDA

NŐI NB I, 18. FORDULÓ

DVSC Schaeffler–Moyra-Budaörs 37–27 (18–13)

Ld: Sercien-Ugolin 6, Thorleifssdóttir, Szabó Nina 4-4, ill. Szekerczés 6, Kármán 5