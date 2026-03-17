A Debrecen hozta a kötelezőt a Budaörs ellen a női kézilabda NB I-ben
Az első percekben kifejezetten jól tartotta magát a Budaörs a Debrecen vendégeként, ha be is talált a Loki, arra azonnal érkezett a válasz a látogatóktól – így az 5. percben csak egyetlen gól volt a felek közötti különbség. Ezután ellépett kettőre a Debrecen, de ismét visszajött egyre a Budaörs, 9. percben viszont először a meccsen már három góllal, 9–6-ra vezetett a cívisvárosi gárda egy jó szériát követően.
Innen is vissza tudott még kapaszkodni a Budaörs egy gólra, de a 15. perctől ismét elkezdte növelni előnyét a Debrecen, és erre már nem volt válasza az ellenfélnek. A 19. percben már négy góllal vezetett a Loki, és a különbség eggyel tovább nőtt a szünetig: 30 percnyi játék után így 18–13-as előnyben volt a Debrecen, amelyben ekkor még nem igazán volt kimagasló egyéni teljesítmény, hiszen a négy góljával legeredményesebb Océane Sercien-Ugolin valamennyi gólját hetesből szerezte, az őt három góllal követő Alicia Toublanc pedig két hetest is kihagyott az első játékrészben.
A második félidő elején stabilizálódott az ötgólos különbség, a 42. percben, Tóvizi Petra gólja után fordult elő először, hogy a Debrecen meglépett hat góllal ellenfelétől – ez viszont fordulópont volt abban a tekintetben, hogy innen már pillanatok alatt duzzadt jelentősre a debreceni vezetés, a 48. percben Vámos Míra góljával már 31–21 volt az állás, és ez a különbség megmaradt a meccs végére is, 37–27-re győzött a Debrecen.
A 18. fordulóban szerdán 19.30-tól Ferencváros–Győr csúcsmérkőzést rendeznek.
KÉZILABDA
NŐI NB I, 18. FORDULÓ
DVSC Schaeffler–Moyra-Budaörs 37–27 (18–13)
Ld: Sercien-Ugolin 6, Thorleifssdóttir, Szabó Nina 4-4, ill. Szekerczés 6, Kármán 5
|1. Győr
|18
|18
|–
|–
|677–405
|+272
|36
|2. FTC
|17
|16
|–
|1
|588–410
|+178
|32
|3. Debrecen
|18
|16
|–
|2
|597–426
|+171
|32
|4. Esztergom
|17
|11
|2
|4
|552–442
|+110
|24
|5. Székesfehérvár
|17
|10
|1
|6
|462–430
|+32
|21
|6. Vác
|17
|10
|1
|6
|497–470
|+27
|21
|7. Vasas
|18
|6
|2
|10
|494–528
|–34
|14
|8. Szombathely
|17
|6
|2
|9
|471–552
|–81
|14
|9. Mosonmagyaróvár
|17
|6
|1
|10
|439–469
|–30
|13
|10. Kisvárda
|17
|6
|–
|11
|436–497
|–61
|12
|11. Budaörs
|18
|4
|3
|11
|471–536
|–65
|11
|12. NEKA
|17
|4
|–
|13
|428–533
|–105
|8
|13. Kozármisleny
|17
|1
|–
|16
|383–565
|–182
|2
|14. Dunaújváros
|17
|–
|2
|15
|378–610
|–232
|2