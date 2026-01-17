Nemzeti Sportrádió

Leadta kétgólos előnyét a Dortmund, de Emre Can büntetőjével mégis győzött

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.17. 17:43
null
Emre Can mentette meg a meccset a Dortmundnak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bundesliga Bayer Leverkusen Borussia Dortmund
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 18. fordulójában a Borussia Dortmund izgalmas meccsen 3–2-re győzött a St. Pauli ellen. A Hoffenheim legyőzte a Bayer Leverkusent.

 

A Borussia Dortmund–St. Pauli meccsen nem sokkal az első félidő vége előtt Julian Brandt betalált, és ezzel először mondhatta el magáról amióta debütált a német élvonalban, hogy sorozatban négy hazai bajnokin is gólt szerzett. A meccs egy ideig nagyszerűen alakult a Borussia számára, hiszen Brandt – könnyen gurított az üres kapuba néhány méterről – gólja után a második félidőben Karim Adeyemi nagyszerű támadás végén szintén az üres kapuba lőtte a labdát. Azonban a folytatás felért egy kisebb rémálommal a dortmundiaknak: James Sands gólt fejelt, majd Ricky-Jade Jones szépen lőtt kapásból a hazaiak kapujába, és máris 2–2 állt az eredményjelzőn. Azonban a Dortmund mégis megnyerte a mérkőzést. A 95. percben Emre Can végezhetett el büntetőt, a német játékos pedig nem hibázta el: Niko Kovac csapata 3–2-re győzött.

A Hoffenheim és a Bayer Leverkusen rangadóján Wouter Burger 9. percben szerzett gólja döntött a hazaiak javára.

A Heidenheimmel 1–1-es döntetlent játszó Wolfsburgban Dárdai Bence továbbra sem épült fel a térdsérüléséből, így nem volt a meccskeretben.

NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ
Borussia Dortmund–St. Pauli 3–2 (Brandt 45+1., Adeyemi 54., Can 90+5. – 11-esből. ill. Sands 62., Jones 72.)
1. FC Köln–Mainz 2–1 (Ache 57., ill., Bell 29., Da Costa 85. – öngól)
Hamburger SV–Borussia Mönchengladbach 0–0
Hoffenheim–Bayer Leverkusen 1–0 (Burger 9.)
Wolfsburg–Heidenheim 1–1 (Jenz 80., ill. Beck 45+1.)

Később
18.30: RB Leipzig–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották
Werder Bremen–Eintracht Frankfurt 3–3 (Njinmah 29., Stage 78., J. Milosevics 81., ill. Kalimuendo 1., N. Collins 56., Knauff 90+4.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.30: VfB Stuttgart–Union Berlin (Tv: Arena4)
17.30: Augsburg–Freiburg (Tv: Arena4)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München1715266–13+53 47 
2. Borussia Dortmund18116135–17+18 39 
3. Hoffenheim17103435–21+14 33 
4. RB Leipzig16102432–19+13 32 
5. Stuttgart17102532–25+7 32 
6. Bayer Leverkusen1792634–25+9 29 
7. Eintracht Frankfurt1876538–39–1 27 
8. Freiburg1765627–29–2 23 
9. Union Berlin1765623–26–3 23 
10. 1. FC Köln1855827–30–3 20 
11. Mönchengladbach1855823–29–6 20 
12. Wolfsburg1854927–38–11 19 
13. Werder Bremen1746721–34–13 18 
14. Hamburg1745817–27–10 17 
15. Augsburg17431018–33–15 15 
16. Heidenheim18341117–39–22 13 
17. Mainz18261018–31–13 12 
18. St. Pauli17331116–31–15 12 

 

 

Bundesliga Bayer Leverkusen Borussia Dortmund
Legfrissebb hírek

Bundesliga: RB Leipzig–Bayern München

Német labdarúgás
35 perce

Kétszer vezetett, majd a 94. percben mentett pontot az Eintracht Frankfurt

Német labdarúgás
20 órája

Bundesliga: a Bayernre is veszélyesek lehetnek a lipcsei pontrúgások

Német labdarúgás
Tegnap, 11:12

Tíz emberrel, a ráadás első percében mentett pontot az Union Berlin

Német labdarúgás
2026.01.15. 22:44

Willi Orbán gólt fejelt, a Leipzig legyőzte a Freiburgot – videó

Német labdarúgás
2026.01.14. 22:35

Szerződést hosszabbítottak Schäfer Andrásék edzőjével

Német labdarúgás
2026.01.14. 13:45

Bundesliga: fordulatos meccsen győzött a VfB az Eintracht ellen

Német labdarúgás
2026.01.13. 22:34

Bundesliga: megvan, mikor pótolják Gulácsiék elhalasztott meccsét

Német labdarúgás
2026.01.13. 12:06
Ezek is érdekelhetik