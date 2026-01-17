Leadta kétgólos előnyét a Dortmund, de Emre Can büntetőjével mégis győzött
A Borussia Dortmund–St. Pauli meccsen nem sokkal az első félidő vége előtt Julian Brandt betalált, és ezzel először mondhatta el magáról amióta debütált a német élvonalban, hogy sorozatban négy hazai bajnokin is gólt szerzett. A meccs egy ideig nagyszerűen alakult a Borussia számára, hiszen Brandt – könnyen gurított az üres kapuba néhány méterről – gólja után a második félidőben Karim Adeyemi nagyszerű támadás végén szintén az üres kapuba lőtte a labdát. Azonban a folytatás felért egy kisebb rémálommal a dortmundiaknak: James Sands gólt fejelt, majd Ricky-Jade Jones szépen lőtt kapásból a hazaiak kapujába, és máris 2–2 állt az eredményjelzőn. Azonban a Dortmund mégis megnyerte a mérkőzést. A 95. percben Emre Can végezhetett el büntetőt, a német játékos pedig nem hibázta el: Niko Kovac csapata 3–2-re győzött.
A Hoffenheim és a Bayer Leverkusen rangadóján Wouter Burger 9. percben szerzett gólja döntött a hazaiak javára.
A Heidenheimmel 1–1-es döntetlent játszó Wolfsburgban Dárdai Bence továbbra sem épült fel a térdsérüléséből, így nem volt a meccskeretben.
NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ
Borussia Dortmund–St. Pauli 3–2 (Brandt 45+1., Adeyemi 54., Can 90+5. – 11-esből. ill. Sands 62., Jones 72.)
1. FC Köln–Mainz 2–1 (Ache 57., ill., Bell 29., Da Costa 85. – öngól)
Hamburger SV–Borussia Mönchengladbach 0–0
Hoffenheim–Bayer Leverkusen 1–0 (Burger 9.)
Wolfsburg–Heidenheim 1–1 (Jenz 80., ill. Beck 45+1.)
Később
18.30: RB Leipzig–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
Pénteken játszották
Werder Bremen–Eintracht Frankfurt 3–3 (Njinmah 29., Stage 78., J. Milosevics 81., ill. Kalimuendo 1., N. Collins 56., Knauff 90+4.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.30: VfB Stuttgart–Union Berlin (Tv: Arena4)
17.30: Augsburg–Freiburg (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|17
|15
|2
|–
|66–13
|+53
|47
|2. Borussia Dortmund
|18
|11
|6
|1
|35–17
|+18
|39
|3. Hoffenheim
|17
|10
|3
|4
|35–21
|+14
|33
|4. RB Leipzig
|16
|10
|2
|4
|32–19
|+13
|32
|5. Stuttgart
|17
|10
|2
|5
|32–25
|+7
|32
|6. Bayer Leverkusen
|17
|9
|2
|6
|34–25
|+9
|29
|7. Eintracht Frankfurt
|18
|7
|6
|5
|38–39
|–1
|27
|8. Freiburg
|17
|6
|5
|6
|27–29
|–2
|23
|9. Union Berlin
|17
|6
|5
|6
|23–26
|–3
|23
|10. 1. FC Köln
|18
|5
|5
|8
|27–30
|–3
|20
|11. Mönchengladbach
|18
|5
|5
|8
|23–29
|–6
|20
|12. Wolfsburg
|18
|5
|4
|9
|27–38
|–11
|19
|13. Werder Bremen
|17
|4
|6
|7
|21–34
|–13
|18
|14. Hamburg
|17
|4
|5
|8
|17–27
|–10
|17
|15. Augsburg
|17
|4
|3
|10
|18–33
|–15
|15
|16. Heidenheim
|18
|3
|4
|11
|17–39
|–22
|13
|17. Mainz
|18
|2
|6
|10
|18–31
|–13
|12
|18. St. Pauli
|17
|3
|3
|11
|16–31
|–15
|12