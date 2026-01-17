Leadta kétgólos előnyét a Dortmund, de Emre Can büntetőjével mégis győzött

A Borussia Dortmund–St. Pauli meccsen nem sokkal az első félidő vége előtt Julian Brandt betalált, és ezzel először mondhatta el magáról amióta debütált a német élvonalban, hogy sorozatban négy hazai bajnokin is gólt szerzett. A meccs egy ideig nagyszerűen alakult a Borussia számára, hiszen Brandt – könnyen gurított az üres kapuba néhány méterről – gólja után a második félidőben Karim Adeyemi nagyszerű támadás végén szintén az üres kapuba lőtte a labdát. Azonban a folytatás felért egy kisebb rémálommal a dortmundiaknak: James Sands gólt fejelt, majd Ricky-Jade Jones szépen lőtt kapásból a hazaiak kapujába, és máris 2–2 állt az eredményjelzőn. Azonban a Dortmund mégis megnyerte a mérkőzést. A 95. percben Emre Can végezhetett el büntetőt, a német játékos pedig nem hibázta el: Niko Kovac csapata 3–2-re győzött.

A Hoffenheim és a Bayer Leverkusen rangadóján Wouter Burger 9. percben szerzett gólja döntött a hazaiak javára.

A Heidenheimmel 1–1-es döntetlent játszó Wolfsburgban Dárdai Bence továbbra sem épült fel a térdsérüléséből, így nem volt a meccskeretben.

NÉMET BUNDESLIGA

18. FORDULÓ

Borussia Dortmund–St. Pauli 3–2 (Brandt 45+1., Adeyemi 54., Can 90+5. – 11-esből. ill. Sands 62., Jones 72.)

1. FC Köln–Mainz 2–1 (Ache 57., ill., Bell 29., Da Costa 85. – öngól)

Hamburger SV–Borussia Mönchengladbach 0–0

Hoffenheim–Bayer Leverkusen 1–0 (Burger 9.)

Wolfsburg–Heidenheim 1–1 (Jenz 80., ill. Beck 45+1.)

Később

18.30: RB Leipzig–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották

Werder Bremen–Eintracht Frankfurt 3–3 (Njinmah 29., Stage 78., J. Milosevics 81., ill. Kalimuendo 1., N. Collins 56., Knauff 90+4.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.30: VfB Stuttgart–Union Berlin (Tv: Arena4)

17.30: Augsburg–Freiburg (Tv: Arena4)