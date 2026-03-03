Szalai Ádám: Sikerült jó irányba elmozdulni; Vitályos Viktor: Keményen megdolgoztam a külföldi szerződésért

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Szalai Ádám: Sikerült jó irányba elmozdulni. Mindennapos küzdelmeiről, az első eredményekről, friss diplomájáról, a válogatottról és a lehetséges jövőjéről is kérdezte Szöllősi György Szalai Ádámot, aki már nem a pályán, a kapu előtt, hanem az öltözőben, tárgyalókban és az íróasztal mögött szolgálja a magyar futballt.

Vitályos Viktor: Keményen megdolgoztam a külföldi szerződésért. Tizennyolc évesen kapott szerződést a Sparta Prahától Vitályos Viktor, akivel arról beszélgettünk, szerinte mire volt szükség ahhoz, hogy tíz NB I-es meccsel a lábában légiós lehessen, miért tűnik jó választásnak a cseh rekordbajnok, illetve milyen útravalóval engedte vissza új klubja az idény végéig az MTK Budapesthez, amelynek rengeteget köszönhet. Borsos László interjúja.

Gera Dániel hazatért iráni klubcsapatától. A Nemzeti Sport értesülése szerint Gera Dániel, a Perszepolisz magyar válogatott labdarúgója elhagyta a háború sújtotta Iránt és hétfő este megérkezett Budapestre. Koszta Márk, a Hapoel Petah Tikva csatára ugyanakkor továbbra is a közel-keleti háborúban érintett másik országban, Izraelben tartózkodik. Pór Károly háttéranyaga.

Sajtónyilvános edzésen, három meghatározó légiósa nélkül tréningezett az egyelőre még csak részben ismert kerettel vasárnap Isztambulba utazó női kosárlabda-válogatottunk, amely jövő szerdától a világbajnoki szereplésért harcol Törökországban. Fazekas Zoltán riportja.

„Mindig is imádtam a jelmezeket, ha meglátok egy jópofa összeállítást, legalább három-négy darabot veszek a barátnőimnek is, hogy együtt éljünk át vicces, bulis hangulatú összejöveteleket. Ezt a derűt édesanyámtól hozom, még 89 évesen is megvan benne ez a jó kedély” – meséli a ma 60 éves, osztrák-magyar kettős állampolgárságú Hunyady Emese, aki műkorcsolyázóként kezdte, de világraszóló sikereit gyorskorcsolyázóként aratta. Hat olimpián szerepelt, a csúcsra Lillehammerben ért fel, ahol osztrák színekben olimpiai bajnok és ezüstérmes lett. Hunyady Emesével Csisztu Zsuzsa beszélgetett.

Az olimpiai edzőközpontot tesztelték a kenusok. Az Egyesült Államokban, Chula Vistában edzőtáborozott az LA10-es kenuválogatott mintegy három és fél héten át. Ifjabb Foltán László szakági szövetségi kapitányt kérdeztük a tapasztalatokról. Krasznai Bence írása.

