Nem bírt Andorrával a női válogatott az első vb-selejtezőjén

Elkezdte a világbajnoki selejtezőt a magyar női válogatott, amely előtt hosszú út vezethet a vb-re, mert a kvalifikációs sorozatban a Nemzetek Ligájához hasonlóan különböző ligákba vannak osztva a csapatok. Mivel a magyar együttes a C-ligában szerepel, csak úgy tud kijutni a 2027-es brazíliai tornára, ha megnyeri a csoportját, majd a rájátszás-mérkőzéseket is sikerrel zárja. A mieink Észak-Macedóniával, Azerbajdzsánnal és Andorrával szerepelnek egy csoportban, s utóbbi ellen kedden idegenben kezdték a sorozatot.

Habár rögtön magához ragadta a kezdeményezést a válogatott, nem kezdődött jól a mérkőzés, Németh Hannát már a 14., Fördős Beatrixot pedig a 34. percben kellett lecserélni sérülés miatt. Az andorraiak is mutattak szép megoldásokat, de a magyarok veszélyesebbek voltak, előbb Süle Dóra esett el gyanús körülmények között a tizenhatoson belül, de nem ítélt tizenegyest a bíró, majd a kapufát találták el a mieink, majd centiméterek híján ismét majdnem gólt szereztek.

Nem született gól az első félidőben, majd a fordulás után szép magyar támadás végén Kaján Zsanett lőtt az oldalhálóba. Aztán az andorrai kapus, a 17 éves Alba Martin percei következtek, védéseivel tartotta a lelket csapattársaiban. Az andorraiak joggal ünnepeltek, a vendégek pedig szomorkodhatnak, hiszen toronymagas esélyesként érkeztek, mégsem tudtak nyerni.

A női válogatott rögtön az első vb-selejtezőjén fontos pontokat veszített, legközelebb szombaton 14.30-tól Azerbajdzsánnal csap össze a felcsúti Pancho Arénában. Az azeriek sa csoport másik mai mérkőzésén 2–0-ra győztek odahaza Észak-Macedónia ellen.

NŐI LABDARÚGÓ-VB-SELEJTEZŐ

ANDORRA–MAGYARORSZÁG 0–0

A C3-AS CSOPORT EREDMÉNYEI, PROGRAMJA

1. FORDULÓ

MÁRCIUS 3., KEDD

Azerbajdzsán–Észak-Macedónia 2–0

Andorra–Magyarország 0–0

2. FORDULÓ

MÁRCIUS 7., SZOMBAT

14.30: Magyarország–Azerbajdzsán

15.00: Észak-Macedónia–Andorra

3. FORDULÓ

ÁPRILIS 14., KEDD

Észak-Macedónia–Magyarország

Andorra–Azerbajdzsán

4. FORDULÓ

ÁPRILIS 18., SZOMBAT

Magyarország–Észak-Macedónia

Azerbajdzsán–Andorra

5. FORDULÓ

JÚNIUS 5., PÉNTEK

Azerbajdzsán–Magyarország

Andorra–Észak-Macedónia

6. FORDULÓ

JÚNIUS 9., KEDD

Magyarország–Andorra

Észak-Macedónia–Azerbajdzsán