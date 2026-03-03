Nem bírt Andorrával a női válogatott az első vb-selejtezőjén
Elkezdte a világbajnoki selejtezőt a magyar női válogatott, amely előtt hosszú út vezethet a vb-re, mert a kvalifikációs sorozatban a Nemzetek Ligájához hasonlóan különböző ligákba vannak osztva a csapatok. Mivel a magyar együttes a C-ligában szerepel, csak úgy tud kijutni a 2027-es brazíliai tornára, ha megnyeri a csoportját, majd a rájátszás-mérkőzéseket is sikerrel zárja. A mieink Észak-Macedóniával, Azerbajdzsánnal és Andorrával szerepelnek egy csoportban, s utóbbi ellen kedden idegenben kezdték a sorozatot.
Habár rögtön magához ragadta a kezdeményezést a válogatott, nem kezdődött jól a mérkőzés, Németh Hannát már a 14., Fördős Beatrixot pedig a 34. percben kellett lecserélni sérülés miatt. Az andorraiak is mutattak szép megoldásokat, de a magyarok veszélyesebbek voltak, előbb Süle Dóra esett el gyanús körülmények között a tizenhatoson belül, de nem ítélt tizenegyest a bíró, majd a kapufát találták el a mieink, majd centiméterek híján ismét majdnem gólt szereztek.
Nem született gól az első félidőben, majd a fordulás után szép magyar támadás végén Kaján Zsanett lőtt az oldalhálóba. Aztán az andorrai kapus, a 17 éves Alba Martin percei következtek, védéseivel tartotta a lelket csapattársaiban. Az andorraiak joggal ünnepeltek, a vendégek pedig szomorkodhatnak, hiszen toronymagas esélyesként érkeztek, mégsem tudtak nyerni.
A női válogatott rögtön az első vb-selejtezőjén fontos pontokat veszített, legközelebb szombaton 14.30-tól Azerbajdzsánnal csap össze a felcsúti Pancho Arénában. Az azeriek sa csoport másik mai mérkőzésén 2–0-ra győztek odahaza Észak-Macedónia ellen.
NŐI LABDARÚGÓ-VB-SELEJTEZŐ
ANDORRA–MAGYARORSZÁG 0–0
A C3-AS CSOPORT EREDMÉNYEI, PROGRAMJA
1. FORDULÓ
MÁRCIUS 3., KEDD
Azerbajdzsán–Észak-Macedónia 2–0
Andorra–Magyarország 0–0
2. FORDULÓ
MÁRCIUS 7., SZOMBAT
14.30: Magyarország–Azerbajdzsán
15.00: Észak-Macedónia–Andorra
3. FORDULÓ
ÁPRILIS 14., KEDD
Észak-Macedónia–Magyarország
Andorra–Azerbajdzsán
4. FORDULÓ
ÁPRILIS 18., SZOMBAT
Magyarország–Észak-Macedónia
Azerbajdzsán–Andorra
5. FORDULÓ
JÚNIUS 5., PÉNTEK
Azerbajdzsán–Magyarország
Andorra–Észak-Macedónia
6. FORDULÓ
JÚNIUS 9., KEDD
Magyarország–Andorra
Észak-Macedónia–Azerbajdzsán