Vinícius Júnior nagyszerűen érzi magát, és különösen motiváltan várja a visszavágót

VÉLEMÉNY Thibaut Courtois (Fotó: AFP) Thibaut Courtois, a Real Madrid kapusa a sajtótájékoztatón: – A legfontosabb, hogy jól kezdjük a meccset, és a szurkolóink velünk legyenek. Koncentrálnunk kell, ugyanis az eredmény megtévesztő: ha a Benfica szerez egy gólt, máris egyenlő az eredmény.

Jó esetben Vinícius Júnior fantasztikus győztes gólját emlegette volna a Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája-rájátszás lisszaboni mérkőzésének minden tudósítása, sajnálatos módon Prestianni állítólagos rasszista megnyilvánulása került középpontba. Az argentin a száját eltakarva mondott valamit (a hírek szerint rasszista támadást intézett Vinícius Júnior ellen), ami után a brazil kikelt magából, lesétált a pályáról, s csak tíz perc után folytatódott a meccs. Az indulatok nem csitultak, rengetegen megszólaltak az ügyben, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) pedig vizsgálatot indított, majd eltiltotta Prestiannit, aki nem játszhat a Santiago Bernabéuban. A Benfica fellebbezett, az argentin elutazott a csapattal Spanyolországba, és az utolsó pillanatig bízik benne, hogy a szövetség mégis engedi játszani.

„Vinícius Júnior nagyszerűen érzi magát, elképesztő motiváció dolgozik benne a visszavágó előtt – mondta Álvaro Arbeloa, a Real Madrid vezetőedzője a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. – Ő olyan játékos, aki meccseket dönthet el, nekünk ezt ki kell használnunk. Szükségünk van rá, remélem, szerdán kiváltképp élvezi a játékot. Ő igazi harcos, a világ egyik legjobbja. Bízom benne, hogy ismét különleges Bajnokok Ligája-estét élünk át a Santiago Bernabéuban, s bejutunk a nyolcaddöntőbe. Nem beszéltünk Gianluca Prestianniról az öltözőben, a véleményemet már elmondtam korábban. José Mourinho hiánya? Nem ez az első alkalom, hogy eltiltás miatt nem lehet a kispadon, ettől függetlenül nagyszerű Benficára számítok, amely megnehezíti a dolgunkat.”

Dean Huijsen vádlisérülés miatt kihagyja a mérkőzést, s habár Federico Valverde és Kylian Mbappé térde sem százszázalékos, mind a ketten játszhatnak.

Désiré Doué újra BL-t nyerne a PSG-vel

Désiré Doué (Fotó: AFP)

A 20 éves csatár duplázott az első, idegenbeli mérkőzésen, és sokat tehet azért, hogy a párizsiak bejussanak a nyolcaddöntőbe.

Jó formában várja a Monaco elleni visszavágót Désiré Doué. A PSG 20 éve csatára a múlt héten két góllal vette ki a részét az idegenbeli 3–2-es sikerből, majd a hétvégén e Metz ellen (3–0) is eredményes volt. Az idényben 24 tétmérkőzésen kilenc gólt szerzett, négyet a Bajnokok Ligájában. A Leverkusen otthonában (2–7) ugyancsak duplázott, azt megelőzően – még az előző évadban – az Inter elleni döntőben (5–0) jegyzett két gólt és egy gólpasszt. A klub és a játékos célja természetesen a címvédés, ám ehhez előbb a Monacón kellene túljutni. A párizsiak kedvező helyzetből várják a szerdai mérkőzést, és nem lenne meglepő, ha Doué ismét megvillanna.

„Nem hiszem, hogy kizárólag a góljaim és a gólpasszaim határozzák meg a játékomat, én mindig a maximumra törekszem, nem lesz ez másként szerda este sem – idézte a klub hivatalos honlapja a 20 éves csatárt. – Szeretnénk ismét megnyerni a sorozatot, ezért nagyon komolyan vesszük a visszavágót. A Monaco erős csapat, ezért az első perctől kezdve összpontosítanunk kell. Igaz, hogy az első találkozón kétgólos hátrányba kerültünk, de sokat elmond a mentalitásunkról, hogy fordítani tudtunk. Erre a hozzáállásra lesz szükség a hazai mérkőzésen is.”

A párharc győztese az FC Barcelonát vagy a Chelsea-t kapja a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.

Gianluca Scamacca lehet az ász

A Borussia Dortmundnak a statisztikák alapján is csaknem 90 százalékos esélye van a továbbjutásra Bergamóban.

Olaszország izgul: mennyi csapata jut be a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe? A Napoli ugye már az alapszakasz után elbúcsúzott, és legalább kétgólos hátrányt szedett össze az odavágón a másik három olasz együttes, az Internazionale, a Juventus és az Atalanta – a milánói csapat kedd este ismét kikapott, és ki is esett. Közülük utóbbin a legkisebb a nyomás, a bergamóiaktól kevesen várják el, hogy kiejtsék a 2024-es döntős Borussia Dortmundot – az idegenbeli 2–0-s vereség után pláne.

Gianluca Scamaccában bízhatnak az Atalanta-szurkolók (Fotó: AFP)

A statisztika sem az olaszok mellett szól, a BL egyenes kieséses szakaszában eddig 47 csapat nyerte meg a párharc első felvonását 2–0-ra, közülük 42 tovább is jutott, ez 89.4 százalékos arány.

Miben bízhat akkor az Atalanta a Dortmund ellen, amelybe ráadásul valószínűleg visszatérhet sérülése után Nico Schlotterbeck és Emre Can? Az ­olasz klub korábbi csapatkapitánya, a La Gazzetta dello Sportnak megszólaló Glenn Strömberg szerint elsősorban Gian­luca Scamaccában.

„Scamaccában bízom – mondta a nyolcvanas évek svéd klasszisa. – Hihetetlen képességei vannak, olyan gólokat képes szerezni, mint Lionel Messi és Cristiano Ronaldo. De vannak mély hullámvölgyei, amikor nem összpontosít eléggé. Talán a Bajnokok Ligája ösztönözheti, és a legjobb formáját mutatja meg. A közönségben is bízom, a stadion tele lesz, egész Bergamo ott akar lenni a meccsen.”

A németek viszont nem számíthatnak a drukkereikre, mert szerintük „példátlan rendőri és hatósági represszió érte a Dortmund-szurkolókat az utazáskor és a beléptetéskor.”

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK

18.45: Atalanta (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport2)

Az első mérkőzésen: 0–2

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–AS Monaco (francia) (Tv: Sport1)

Az első mérkőzésen: 3–2

21.00: Juventus (olasz)–Galatasaray (török) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 2–5

21.00: Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 1–0