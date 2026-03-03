Női röpi Extraliga: egy győzelemre a Vasas a döntőtől

Ahogyan az várható volt, a Békéscsaba az elődöntő második mérkőzésén, hazai pályán még nagyobb csatára késztette a fővárosiakat. A házigazdák rendre pariban voltak a piros-kékekkel, többször vezettek is, de a végjátékokban mindig utóbbiak akarata érvényesült, ők összpontosítottak jobban. A harmadik játszmában már héttel is elhúztak a csabaiak, ekkor meg a csereként beállt center, Fekete Fanni nyitásaival és remek mezőnymunkájával dolgozták le a hátrányt, a végén pedig Papp Orsolya tette fel az i-re a pontot. Annak ellenére, hogy ezúttal nem nyert szettet a BRSE, szoros mérkőzést játszott a két csapat. Folytatás szombaton, a Folyondár utcában.

Mindeközben a férfi bajnokságban a Dág 3:0-ra kikapott Miskolcon. A borsodiaknál Komlósi Márk 25, Veres Bence 17 ponttal járult hozzá a sikerhez. A Pénzügyőr hozta a kötelezőt a ligautolsó, nyeretlen Dunaújváros otthonában.

A vendégeknél Grózer Tim 21 ponttal járult hozzá a sikerhez. Az újvárosiak legutóbb 2023 áprilisában nyertek bajnoki mérkőzést, azóta sorozatban már 79 vereségnél tartanak.

A MÁV Előre házigazdaként 3:0-ra verte meg a Debrecent, a csapatkapitány Pesti Marcell 13, Szabó Vilmos pedig 11 pontot ütött.

A TFSE 3:1-re nyert a Szeged vendégeként. Balázs Bálint 18, Majoros Balázs 17 ponttal járult hozzá a Testnevelési Egyetem csapatának sikeréhez.

RÖPLABDA

Női Extraliga, elődöntő, 2. mérkőzés

MBH-Békéscsaba–Vasas Óbuda 0:3 (–20, –23, –21)

Békéscsaba, 1155 néző. Vezette: Tillmann, Árpás

BÉKÉSCSABA: Németh L. 9, KRIVOSIJSZKA 13, Allard 2, SCHLEGEL MOSEGUI 16, Orosz, Robinson 13. Csere: Kertész (liberó), Kump. Edző: Nagy Péter

VASAS ÓBUDA: Ariail 8, Leite 1, OHWOBETE 14, Papp 7, SUNDERLÍKOVÁ 21, Glemboczki 7. Csere: Juhár (liberó), FEKETE F. 1, Ivanova. Edző: Janisz Athanaszopulosz

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:0, 7:5, 9:10, 11:10, 12:13, 17:15, 19:20, 20:23. 2. játszma: 0:1, 6:2, 7:8, 13:10, 14:13, 16:16, 19:21, 22:24. 3. játszma: 0:1, 5:2, 11:4, 12:10, 16:17, 18:20, 19:23, 21:24

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Vasas Óbuda javára

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Szerintem nem kezeltük megfelelő nyugodtsággal azokat a szituációkat, amikor mi vezettünk és sikerült jelentős előnyt kialakítani. Úgy éreztem, hogy hiába van több pontos előnyünk, egy-két nyitásfogadásból való támadásunk nem sikerült, aztán elkezdtünk kapkodni, pedig még mindig vezettünk. Sokat beszélünk ezekről, gyakoroljuk, hogy mit kell csinálnunk, ennek ellenére megint nem tudtuk megoldani. A Vasas nagyon precízen, hiba nélkül játszott, nekünk ezeket kell a következő mérkőzésen sikeresen lezárnunk, mert ha ez megvan, az megadná a magabiztosságot a továbbiakra. Itt volt a kezünkben a lehetőség, de nem éltünk vele, szóval nincs más választásunk, mint hinni a jól működő dolgokban és azokra támaszkodni, és ha áttörik a gát, akkor tudunk nyerni.

Janisz Athanaszopulosz: – Mindig nagyon nehéz Békéscsabán nyerni. A hazaiak agresszívan szerváltak, ez alaposan megnehezítette a dolgunkat, de sikerült kontroll alatt tartani az érzelmeinket és az első, valamint a harmadik játszmában is hátrányból talpra állni. Igazi csapatmunka volt ez a siker, erre remek példa Fekete Fanni, aki egy remek nyitósorozattal és mezőnymunkával szállt be.

Férfi Extraliga, alapszakasz

MEAFC-Peka Bau–Swissten Dág KSE 3:0 (18, 27, 17)

MÁV Előre Foxconn–DEAC 3:0 (12, 19, 16)

Dunaújvárosi KSE–Prestige Fitness PSE 0:3 (–9, –15, –18)

Vidux-Szegedi RSE–TFSE 1:3 (–17, 22, –15, –18)

Később

20.00: Szolnoki RK-SC SI–Kecskeméti RC